Финансы
Рынок акций РФ подкосили новости из СШАРоссийская газета вчера в 13:46
Основные индексы к закрытию торгов сильно сдали позиции. Снижение спровоцировали новости из США о введении 10-процентных пошлин на импорт китайских товаров с 1 сентября и подписании американским президентом Дональдом Трампом второго пакета санкций в отношении России.
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Фондовый рынок РФ и рубль упали из-за новых санкций США и обострения торговой войны
Вести.Финансвчера в 11:53
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Общество
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Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
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Названа основная версия пожара в центре Москвы
Причиной пожара в бывшем производственном здании в центре Москвы, по предварительным данным, могло стать использование открытого огня, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Армия и оружие
Бронеавтомобиль для ВДВ «Тайфун» поступит на вооружение в 2020 году
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Армия и оружие
ГПУ: Арестованный российский ЗРК «Печора» передан в Минобороны Украины
Минобороны Украины получило зенитно-ракетный комплекс С-125 «Печора» с ракетами «земля-воздух», арестованный в марте в Одесской области.
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В первую очередь стоит отметить промо-изображения оболочки EMUI 10, однако по своей сути они является малоинформативными, да и разобраться в них без подсказок крайне сложно.
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Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
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Обновлено вчера в 09:52
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Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций
Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.
Обновлено в 02:19
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.
Обновлено в 03:21
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом
Больше всего людей с активным туберкулезом проживают в Чукотском автономном округе, на 100 тысяч населения больных приходится 526,9 человек, в Республике Тыва и Приморском крае также зафиксирован высокий показатель зараженных - на 100 тысяч человек приходится 512,6 и 280,8 больных соответственно, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
Обновлено вчера в 10:01
Политика
Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины
В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
Субсидирование газомоторной техники в РФ может быть увеличено в два раза
По словам главы Минпромторга, помимо предоставления субсидий производителям газомоторной техники предполагается также использовать механизм субсидий лизинговым компаниям для возмещения скидки на авансовый платеж, представленной лизингополучателям газомоторной техники.
Обновлено вчера в 11:16
Армия и оружие
Самолет США провел разведку у берегов Крыма
Самолет радиоэлектронной разведки ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма, свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 05:18
Авто
В России появится новая марка электромобилей Monarch
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
Двух лисят заметили на Мебельной улице
В Приморском районе Петербурга заметили двух лисят. Животных, которые подошли к проезжей части, очевидцам удалось снять на видео из машины.
Обновлено вчера в 20:17
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Зеленский показал заявления об отставке всей своей команды
Владимир Зеленский объяснил, что заявления в природе существуют. Более того, такие документы написаны всеми членами его команды.
Обновлено вчера в 08:21
Наука
Главную основную причину развития рака назвали ученые
Обновлено вчера в 14:46
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон назвали имена гостей регаты
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Шоу-бизнес
Стало известно, сколько зарабатывает Бузова
Стали известны данные о заработках российской певицы Ольги Бузовой.
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Россияне подрались на борту самолета в Турции
Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
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Путин и Трамп обсудили отставку посла США в России
Журналисты выяснили, что главы государств обсудили отставку посла США в России Джона Хантсмана.
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Футбол
«Зенит» поздравил Ракицкого с юбилеем
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Мутко раскритиковал иркутские власти за работу по ликвидации паводка
Вице-премьер России Виталий Мутко, курирующий работу по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, раскритиковал работу местных властей.
Обновлено в 03:57
Культура
Дженнифер Энистон попросила миллион за съемки в фильме «Брат-3»
Эпатажный продюсер и шоумен Стас Барецкий продолжает интриговать общественность новостями о съемках своего нового фильма – третьей части культовой картины «Брат».
Обновлено вчера в 01:54
Экономика
Эксперты оценили, догнала ли Россия Португалию по уровню жизни
Владимир Путин когда-то ставил цель догнать южную европейскую страну по уровню среднедушевого ВВП за 15 лет.
Обновлено в 02:58
Экономика
Huawei отчиталась о рекордной выручке в России
За год доля Huawei в количестве проданных устройств увеличилась с 11 до 20%, за счет чего китайский производитель обогнал американскую Apple и занял второе место.
Обновлено в 02:33
Футбол
«Спартак-2» в гостях обыграл «Луч», «СКА-Хабаровск» одолел «Балтику»
В параллельном матче «СКА-Хабаровск» нанес поражение «Балтике» благодаря точным ударам Ильи Кузьмичева и Владислава Камилова.
Обновлено в 05:09