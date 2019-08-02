Основные индексы к закрытию торгов сильно сдали позиции. Снижение спровоцировали новости из США о введении 10-процентных пошлин на импорт китайских товаров с 1 сентября и подписании американским президентом Дональдом Трампом второго пакета санкций в отношении России.

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.

Происшествия Названа основная версия пожара в центре Москвы Причиной пожара в бывшем производственном здании в центре Москвы, по предварительным данным, могло стать использование открытого огня, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Политика Депутатов заставили снять обувь из-за визита Зеленского Как сообщает "Украинская правда", на входе в отель Rixos установили рамки, а всех гостей, в том числе будущих народных депутатов, просят показать сумки и снять обувь.

Гаджеты Промо-изображения EMUI 10 от Huawei опубликованы до премьеры В первую очередь стоит отметить промо-изображения оболочки EMUI 10, однако по своей сути они является малоинформативными, да и разобраться в них без подсказок крайне сложно.

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Политика Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.

Политика Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.

Здоровье В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом Больше всего людей с активным туберкулезом проживают в Чукотском автономном округе, на 100 тысяч населения больных приходится 526,9 человек, в Республике Тыва и Приморском крае также зафиксирован высокий показатель зараженных - на 100 тысяч человек приходится 512,6 и 280,8 больных соответственно, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.

Политика Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).

Экономика Субсидирование газомоторной техники в РФ может быть увеличено в два раза По словам главы Минпромторга, помимо предоставления субсидий производителям газомоторной техники предполагается также использовать механизм субсидий лизинговым компаниям для возмещения скидки на авансовый платеж, представленной лизингополучателям газомоторной техники.

Армия и оружие Самолет США провел разведку у берегов Крыма Самолет радиоэлектронной разведки ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма, свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar.

Происшествия Двух лисят заметили на Мебельной улице В Приморском районе Петербурга заметили двух лисят. Животных, которые подошли к проезжей части, очевидцам удалось снять на видео из машины.

Общество Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам» Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.

Политика Зеленский показал заявления об отставке всей своей команды Владимир Зеленский объяснил, что заявления в природе существуют. Более того, такие документы написаны всеми членами его команды.

Шоу-бизнес Принц Уильям и Кейт Миддлтон назвали имена гостей регаты Все команды будут управлять яхтами, каждая из которых имеет название благотворительного проекта. Все проекты курирует королевская пара.

Шоу-бизнес Стало известно, сколько зарабатывает Бузова Стали известны данные о заработках российской певицы Ольги Бузовой.

Происшествия Россияне подрались на борту самолета в Турции Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.

Политика Путин и Трамп обсудили отставку посла США в России Журналисты выяснили, что главы государств обсудили отставку посла США в России Джона Хантсмана.

Общество Мутко раскритиковал иркутские власти за работу по ликвидации паводка Вице-премьер России Виталий Мутко, курирующий работу по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, раскритиковал работу местных властей.

Культура Дженнифер Энистон попросила миллион за съемки в фильме «Брат-3» Эпатажный продюсер и шоумен Стас Барецкий продолжает интриговать общественность новостями о съемках своего нового фильма – третьей части культовой картины «Брат».

Экономика Эксперты оценили, догнала ли Россия Португалию по уровню жизни Владимир Путин когда-то ставил цель догнать южную европейскую страну по уровню среднедушевого ВВП за 15 лет.

Экономика Huawei отчиталась о рекордной выручке в России За год доля Huawei в количестве проданных устройств увеличилась с 11 до 20%, за счет чего китайский производитель обогнал американскую Apple и занял второе место.