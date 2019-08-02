Стоимость рубля снижается к евро и доллару в связи с введением пошлин США против Китая и информации о новых санкциях в отношении России.

Рубль дешевеет на фоне пошлин США и санкций против России

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