Финансы

Рубль дешевеет на фоне пошлин США и санкций против РоссииКоммерсантъ вчера в 03:52

Стоимость рубля снижается к евро и доллару в связи с введением пошлин США против Китая и информации о новых санкциях в отношении России.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Трамп обвалил российский рынок

Lenta.ruвчера в 04:46

Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 2-3,9% из-за внешнего фона

ТАССвчера в 12:57

Рынок акций РФ упал на фоне обострения торговых и санкционных опасений

ПРАЙМвчера в 12:54

Рынок акций РФ на неделе снизился на новостях из США, индекс РТС опустился к уровням начала лета

Финмаркетвчера в 12:39

Фондовые индикаторы рухнули на фоне нового витка торговой войны

Коммерсантъвчера в 19:58

Российский рынок акций теряет по индексам 1-2%

РЕН ТВвчера в 03:29

Рынок акций открылся падением индексов на 1,2-2% на санкциях США

Интерфаксвчера в 03:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 00:55, Ашберн
Кино

Вышел первый тизер нового фильма Кристофера Нолана

В Сети появились первые кадры тизера нового шпионского триллера Кристофера Нолана, пишет The Independent.
Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие

Истребитель Су-57 впервые покажут на статической экспозиции МАКС-2019

"На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 будет продемонстрирован истребитель пятого поколения Су-57", - сказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 20:03
Политика

Госдеп объявил о введении санкций против РФ по делу Скрипалей

Второй пакет санкций по отношению к России в рамках "дела Скрипалей" направлен на ограничение России в доступе к средствам международных организаций, включая МВФ, а также предусматривает ужесточение лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий, говорится в заявлении Госдепа США.
Обновлено в 00:32
Экономика

Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах

В России 4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от ЧС.
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия

Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом на Ставрополье

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя грузового автомобиля после ДТП с участием автобуса на Ставрополье, в результате которого пять человек погибли.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия

В США небольшой самолет совершил экстренную посадку на автотрассу

Обновлено вчера в 20:42
Гаджеты

Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено вчера в 01:31
Экономика

Российские миллиардеры с начала года стали на 36 млрд долларов богаче

За семь месяцев нынешнего года богатейшие предприниматели России увеличили свое состояние на 36,324 млрд долларов.
Обновлено вчера в 00:44
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет

Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Зеленский предложил показать заявления об отставке всей своей команды

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды, в том числе глава офиса Андрей Богдан, заранее написали заявления об отставке, как только приступили к работе в новых должностях.
Обновлено вчера в 06:59
Политика

Подсчитаны расходы США на расследование вмешательства России в выборы

Расследование бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента Дональда Трампа с российской стороной обошлось налогоплательщикам в 31,6 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 21:48
Политика

В США призвали отказаться от санкций против «Северного потока-2»

Политолог сомневается, что это защитит Европу от российского влияния, и высказывает мнение, что это скорее может подорвать отношения США с Германией и еще ближе сблизить Китай и Россию.
Обновлено 01 августа в 08:59
Транспорт

Шереметьево признали лучшим аэропортом мира

Обновлено вчера в 15:44
Политика

Венесуэла обратится в Совбез ООН из-за угрозы блокады со стороны США

Глава Венесуэлы Николас Мадуро намерен обратиться в Совет безопасности ООН из-за угрозы стране.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

38 человек госпитализированы из-за утечки хлора в пекинском бассейне

Не менее 38 человек госпитализированы из-за предположительной утечки хлора в бассейне на юго-западе Пекина, сообщает в субботу China Daily.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Зеленский пригрозил депутату Иванчуку обнародовать все его телефоны

Рабочий визит в пятницу, 2 августа, транслировал телеканал "112 Украина" Зеленский обратил внимание, что в зале присутствовал депутат прошлых созывов и нового парламента, мажоритарщик Андрей Иванчук, и спросил его, может ли он помочь со строительством дорог.
Обновлено вчера в 08:28
Футбол

Месси дисквалифицировали на 3 месяца

Обновлено вчера в 20:28
Происшествия

Россияне устроили драку в самолете и попали на видео

Обновлено вчера в 20:16
Политика

Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено вчера в 16:12
Футбол

«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о трансфере бразильского нападающего каталонской «Барселоны» Малкома.
Обновлено вчера в 09:52
Космос

С Байконура стартовал космический грузовик «Прогресс МС-12»

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 2.1», которой предстоит вывести на орбиту космический грузовик «Прогресс МС-12».
Обновлено 31 июля в 08:11
Политика

Стала известна зарплата Зеленского

Обновлено вчера в 23:22
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено вчера в 03:35
Общество

В Петербурге суд отказал в иске победителям «Бешеной сушки»

Приморский районный суд Санкт-Петербурга, выслушав мнения сторон, в удовлетворении исковых требований супругов Децик отказал, сообщили 2 августа в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 07:04
Армия и оружие

Минобороны показало на видео авиаудары по террористам в Сирии

Минобороны России разместило ряд роликов, на котором запечателены авиаудары по позициям террористов в Сирии.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины

Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром

Обновлено вчера в 05:31
Происшествия

В результате землетрясения в Индонезии погиб один человек

По меньшей мере один человек погиб и четверо пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,9 у побережья острова Суматра на западе Индонезии.
Обновлено вчера в 23:32
Спорт

Норвежка Фоссесхолм выиграла масс-старт на фестивале Blink, Седова — вторая

Обновлено вчера в 15:32
Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное