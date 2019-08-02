Финансы
Рубль дешевеет на фоне пошлин США и санкций против РоссииКоммерсантъ вчера в 03:52
Стоимость рубля снижается к евро и доллару в связи с введением пошлин США против Китая и информации о новых санкциях в отношении России.
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Кино
Вышел первый тизер нового фильма Кристофера Нолана
В Сети появились первые кадры тизера нового шпионского триллера Кристофера Нолана, пишет The Independent.
Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие
Истребитель Су-57 впервые покажут на статической экспозиции МАКС-2019
"На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 будет продемонстрирован истребитель пятого поколения Су-57", - сказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Госдеп объявил о введении санкций против РФ по делу Скрипалей
Второй пакет санкций по отношению к России в рамках "дела Скрипалей" направлен на ограничение России в доступе к средствам международных организаций, включая МВФ, а также предусматривает ужесточение лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий, говорится в заявлении Госдепа США.
Обновлено в 00:32
Экономика
Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах
В России 4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от ЧС.
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом на Ставрополье
Уголовное дело возбуждено в отношении водителя грузового автомобиля после ДТП с участием автобуса на Ставрополье, в результате которого пять человек погибли.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
В США небольшой самолет совершил экстренную посадку на автотрассу
Обновлено вчера в 20:42
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено вчера в 01:31
Экономика
Российские миллиардеры с начала года стали на 36 млрд долларов богаче
За семь месяцев нынешнего года богатейшие предприниматели России увеличили свое состояние на 36,324 млрд долларов.
Обновлено вчера в 00:44
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Зеленский предложил показать заявления об отставке всей своей команды
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды, в том числе глава офиса Андрей Богдан, заранее написали заявления об отставке, как только приступили к работе в новых должностях.
Обновлено вчера в 06:59
Политика
Подсчитаны расходы США на расследование вмешательства России в выборы
Расследование бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента Дональда Трампа с российской стороной обошлось налогоплательщикам в 31,6 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
В США призвали отказаться от санкций против «Северного потока-2»
Политолог сомневается, что это защитит Европу от российского влияния, и высказывает мнение, что это скорее может подорвать отношения США с Германией и еще ближе сблизить Китай и Россию.
Обновлено 01 августа в 08:59
Транспорт
Шереметьево признали лучшим аэропортом мира
Обновлено вчера в 15:44
Политика
Венесуэла обратится в Совбез ООН из-за угрозы блокады со стороны США
Глава Венесуэлы Николас Мадуро намерен обратиться в Совет безопасности ООН из-за угрозы стране.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
38 человек госпитализированы из-за утечки хлора в пекинском бассейне
Не менее 38 человек госпитализированы из-за предположительной утечки хлора в бассейне на юго-западе Пекина, сообщает в субботу China Daily.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Зеленский пригрозил депутату Иванчуку обнародовать все его телефоны
Рабочий визит в пятницу, 2 августа, транслировал телеканал "112 Украина" Зеленский обратил внимание, что в зале присутствовал депутат прошлых созывов и нового парламента, мажоритарщик Андрей Иванчук, и спросил его, может ли он помочь со строительством дорог.
Обновлено вчера в 08:28
Футбол
Месси дисквалифицировали на 3 месяца
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия
Россияне устроили драку в самолете и попали на видео
Обновлено вчера в 20:16
Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено вчера в 16:12
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о трансфере бразильского нападающего каталонской «Барселоны» Малкома.
Обновлено вчера в 09:52
Космос
С Байконура стартовал космический грузовик «Прогресс МС-12»
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 2.1», которой предстоит вывести на орбиту космический грузовик «Прогресс МС-12».
Обновлено 31 июля в 08:11
Политика
Стала известна зарплата Зеленского
Обновлено вчера в 23:22
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено вчера в 03:35
Общество
В Петербурге суд отказал в иске победителям «Бешеной сушки»
Приморский районный суд Санкт-Петербурга, выслушав мнения сторон, в удовлетворении исковых требований супругов Децик отказал, сообщили 2 августа в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 07:04
Армия и оружие
Минобороны показало на видео авиаудары по террористам в Сирии
Минобороны России разместило ряд роликов, на котором запечателены авиаудары по позициям террористов в Сирии.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины
Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
Обновлено вчера в 05:31
Происшествия
В результате землетрясения в Индонезии погиб один человек
По меньшей мере один человек погиб и четверо пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,9 у побережья острова Суматра на западе Индонезии.
Обновлено вчера в 23:32
Спорт
Норвежка Фоссесхолм выиграла масс-старт на фестивале Blink, Седова — вторая
Обновлено вчера в 15:32
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52