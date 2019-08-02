Финансы

Рынок акций РФ подкосили новости из СШАРоссийская газета 13:46

Основные индексы к закрытию торгов сильно сдали позиции. Снижение спровоцировали новости из США о введении 10-процентных пошлин на импорт китайских товаров с 1 сентября и подписании американским президентом Дональдом Трампом второго пакета санкций в отношении России.
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