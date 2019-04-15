Финансы
Рынок акций РФ открылся в плюсеПРАЙМ 03:13
Российский рынок акций в начале понедельника уверенно растет по основным индексам, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.10 мск понедельника в плюсе на 0,28% — до 2566,92 пункта, индекс РТС — на 0,3% — до 1257,23 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:11, Ашберн
Политика
Трамп предложил Boeing переименовать модель 737 MAX
Президент США Дональд Трамп дал совет компании Boeing по дальнейшим действием с моделью самолета 737 MAX.
Обновлено в 07:59
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Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина
Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.
Обновлено в 08:21
Экономика
НЛМК в I квартале сократил выпуск стали на 3%
Группа "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) в первом квартале 2019 года сократила выпуск стали на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,183 миллиона тонн, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:14
Экономика
Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ
Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Политика
В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму
Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж
Напомним, что юрист Элина Мазур заявляла, якобы Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская занимаются эскортом.
Обновлено в 08:00
Единоборства
Националист Дацик проиграл бой блогеру Тарасову
В Москве прошел бой националиста и экс-бойца MMA Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 08:13
Политика
NYT: Порошенко довел выборы до сюрреализма
Предвыборная гонка на Украине приняла "сюрреалистический оборот" после того, президент Украины Петр Порошенко провел одиночные дебаты с пустой трибуной, за которой должен был находиться его соперник и кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский, пишет The New York Times.
Обновлено в 10:49
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Полиция возбудила дело после убийства собак в питомнике в Татарстане
Полиция в Татарстане возбудила уголовное дело после убийства собак в питомнике для бездомных животных, сообщила ТАСС в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Забайкалец напоил жену кислотой и сел на 19 лет
Обновлено в 09:04
Общество
Елену Малышеву и Первый канал решили засудить
Компания «Ставропольский бройлер» подала исковое заявление в отношении редакции программы «Здоровье» Елены Малышевой и Первого канала.
Обновлено в 05:15
Футбол
Экс-наставник «Рубина» Грасия летом может возглавить «Челси»
48-летний Грасия возглавил «Уотфорд» прошлым летом, а ранее тренировал такие известные клубы, как «Осасуна», «Малага» и казанский «Рубин».
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес
Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей
Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Здоровье
Из аптек изымаются поддельные глазные капли
При проведении планового инспекционногго контроля орган по сертификации Росздравнадзора выявил поддельный «Офтальмоферон, капли глазные» серии 782 производства ООО «Фирн М» (Россия).
Обновлено в 03:15
Кино
Умерла актриса Ингмара Бергмана Биби Андерссон
Обновлено вчера в 14:16
Авто
Mercedes-Benz представил новый кроссовер
Премьера стала одним из знаковых событий автосалона.
Обновлено в 10:51
Футбол
Егоров: Лапочкин правильно удалил Фернандеса в матче с «Оренбургом»
Работа главного арбитра матча между московским ЦСКА и "Оренбургом" Сергея Лапочкина оценивается очень положительно, он заслуженно удалил с поля защитника армейцев Марио Фернандеса, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 06:52
Авто
На заводе в Казахстане приступили к сборке KIA Rio X-Line
Предприятие «Азия Авто», расположенное на территории Казахстана, приступило к сборке кроссоверообразного хэтчбека KIA Rio X-Line.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Алена Водонаева встречается с молодым бортпроводником
Водонаева пока не комментирует эти отношения, а вот Гусев уже подтвердил роман со звездой личной.
Обновлено в 04:03
Политика
В штабе Зеленского заявили о попытке Порошенко сорвать выборы
Порошенко пытается сорвать выборы, он направил малое число для формирования избирательных комиссий, сообщили в Telegram-канале штаба.
Обновлено в 07:02
Общество
В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц
Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Здоровье
В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну
Обновлено в 01:42
Гаджеты
«Лаборатория Касперского» обнаружила новую уязвимость Windows
В операционной системе Windows обнаружена новая уязвимость, которая дает хакерам возможность получить контроль над зараженным устройством, заявили в «Лаборатории Касперского».
Обновлено в 10:42
Происшествия
Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе
«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 09:18
Здоровье
Россияне смогут получать паллиативную помощь на дому
Согласно поправкам, утвержденным Медведевым, россияне, нуждающиеся в паллиативной помощи, теперь смогут получить ее в любом субъекте РФ вне зависимости от места регистрации.
Обновлено в 09:20
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Петербуржец погиб при попытке разобрать дома гранату
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50