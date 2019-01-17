Финансы
Рынок акций РФ открылся в плюсеFinversia 02:16
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Автоматически обработаны 7192 источника, обновлено в 12:24, Ашберн
Происшествия
Настю Рыбку задержали в «Шереметьево»
Обновлено в 12:20
Происшествия
Суд арестовал бывшего гендиректора производителя водки «Пять озер»
Тверской суд Москвы арестовал до 16 марта бывшего гендиректора одного из крупнейших производителей водки в России – Алкогольной сибирской группы (АСГ) – Игоря Савельева.
Обновлено в 11:53
Происшествия
В Петербурге при пожаре в типографском комплексе погиб один человек
При пожаре в здании типографского комплекса в Санкт-Петербурге погиб один человек, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 08:56
Интернет
Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных
Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено в 08:56
Спорт
Экипаж Николаева из «КамАЗ-мастер» третий раз подряд выиграл «Дакар»
Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева победил в зачете грузовиков ралли-марафона «Дакар».
Обновлено в 11:16
Гаджеты
Motorola возродит культовую раскладушку RAZR
Компания Motorola намерена возобновить выпуск знаменитой модели RAZR, которая получит сгибающийся экран.
Обновлено вчера в 17:33
Авто
Toyota показала спецверсию внедорожника Land Cruiser Prado в России
В передней и задней части Toyota Land Cruiser Prado Style установлена светодиодная оптика, есть 18-дюймовые легкосплавные диски, боковые подножки кузова и ряд вспомогательных функций, таких как противоугонная система и опция активной и пассивной безопасности.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Против сотрудников колонии Цеповяза возбудили новое уголовное дело
Обновлено в 11:33
Авто
Geely раскрыла купеобразную новинку с начинкой от Volvo
Новинка построена на модульной платформе CMA, которая уже используется на кроссовере Volvo XC40 и моделях марки Lynk&Co, которая (так же, как и Volvo) принадлежит компании Geely.
Обновлено в 08:51
Общество
Пенсионный фонд сократит несколько тысяч сотрудников в 2019 году
В 2019 году ПФР сократит несколько тысяч сотрудников, в том числе в связи с развитием электронных услуг.
Обновлено в 09:16
Авто
Volkswagen представил серийный Golf GTI TCR
Компания Volkswagen представила серийный вариант «горячего» хэтчбека Golf GTI TCR, построенного по мотивам одноимённого концепт-кара 2018 года.
Обновлено в 02:29
Авто
За последний месяц в России 26 компаний подняли цены на автомобили
Обновлено в 05:03
Происшествия
Учительница из Тольятти объяснила, почему ударила девочку на уроке
Обновлено в 06:39
Происшествия
Фигурант дела «Сети» Игорь Шишкин приговорен к 3,5 годам колонии
Московский окружной военный суд приговорил обвиняемого в планировании терактов в составе организации «Сеть» Игоря Шишкина к 3,5 годам колонии общего режима.
Обновлено в 11:14
Интернет
В Сети распространяется неудаляемый вирус-шифровальщик
В Сети обнаружили активно распространяющийся неудаляемый вирус-шифровальщик Djvu.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Полицейских из Москвы заподозрили в мошенничестве с квартирами
Сотрудники полиции по Юго-Западному округу Москвы подозреваются в мошенничестве с квартирами, у них проходят обыски, сообщается на сайте главного управления Следственного комитета (СК) по столице.
Обновлено в 12:01
Космос
«Лунный росток» погиб от холода
Хлопковое семя, высаженное китайским зондом "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны, погибло, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Обновлено в 04:16
Политика
Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине
Украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко), которую сегодня выдворили с территории Российской Федерации, арестовал украинский суд в Харькове.
Обновлено вчера в 12:07
Наука
Ученые воссоздали походку ящера, жившего 290 миллионов лет назад
Ученые, которые работают в Берлинском университете им. Гумбольдта, с помощью новейших технологий воссоздали походку ящера, жившего на Земле 290 миллионов лет назад.
Обновлено в 07:43
Интернет
В работе бойлеров Ariston произошел сбой из-за блокировки Telegram
В работе котлов и водонагревателей компании Ariston возникли проблемы из-за блокировки Роскомнадзором IP-адресов Amazon, которые использовал мессенджер Telegram.
Обновлено в 08:42
Транспорт
В Москве блогеры перекрыли Новый Арбат для съемок клипа
Столичный главк ГИБДД начал проверку после публикации видео, во время съемок которого блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц перекрыли три полосы Нового Арбата, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 05:42
Происшествия
Во французском университете произошли взрывы
В кампусе университета Лиона во Франции прогремело несколько взрывов. Очевидцы публикуют видеозаписи с места происшествия.
Обновлено в 06:24
Происшествия
После взрыва в столице Колумбии погибли 8 человек
После взрыва заминированного автомобиля на территории полицейской академии в Боготе в столице Колумбии погибли восемь человек, пишет Reuters со ссылкой на заявление мэра города Энрике Пеньялосу.
Обновлено в 11:35
Наука
Ученые предупредили об опасности кассовых чеков для здоровья
Ученые обнаружили в составе термобумаги для печати кассовых чеков химическое вещество бисфенол А, связанное с расстройствами эндокринной системы.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
США поделились с Россией разведданными по испытаниям ракеты 9М729
Напомним, по словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, Россия предоставила США данные, которые доказывают, что российская сторона не проводила испытаний ракеты 9М729 со стационарной установки на запрещенную договором дальность.
Обновлено в 08:53
Авто
Лимузин «Волга-Кортеж» продают за 4 млн рублей
В Сети на одном из сайтов продают автомобиль «Волга-Кортеж». Стоимость модели составляет 4 млн рублей.
Обновлено в 11:40
Транспорт
Собянин открыл эстакаду на Волоколамском шоссе
На Волоколамском шоссе открылась новая двухполосная разворотная эстакада. Движение транспорта по ней запустил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 07:22
Общество
Умерла известная путешественница баба Лена
Обновлено в 10:46
Общество
MasterCard запретит приложениям автоматическое списание денег
Платежная система MasterCard запретит приложениям автоматическое списание денег по истечении бесплатной версии продукта.
Обновлено в 07:02
Политика
Вучич подарил Путину щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша
Президент Сербии Александр Вучич подарил российскому коллеге Владимиру Путину четырехмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.
Обновлено в 10:16