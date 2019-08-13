Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,2-0,3%Интерфакс 03:20
Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен большинства blue chips и индексов на фоне неблагоприятной внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры из-за эскалации торгового конфликта США и Китая, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,2-0,3%.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:51, Вашингтон
Авто
На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд трафика
Обновлено в 03:35
Общество
Омоновцы, разгоняющие митинги, решили обратиться в Конституционный суд
Боец ОМОНа из Петербурга рассказал изданию на условиях анонимности, что живет в комнате коммуналки вместе с детьми и еще несколько лет назад встал в очередь на выплату для приобретения квартиры, а потом вдруг резко сместился вниз.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней
Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Политика
Кремль отреагировал на жесткие действия силовиков на митинге в Москве
Кремль считает недопустимым несоразмерное применение силы полицией, но оправдывает жесткие действия сотрудников правоохранительных органов, которые пресекают беспорядки.
Обновлено в 06:38
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Священника отстранили от служения после крещения ребенка в Гатчине
Обновлено 11 августа в 19:55
Политика
Мэрия отказалась согласовывать шествие в Москве 17 августа
Ранее стало известно, что муниципальные депутаты подали в мэрию заявку на проведение 17 августа акции протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 02:30
Политика
В Крыму назвали право на поставку воды с Украины законным
Крымский вице-премьер и постоянный представитель региона при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку воды из реки Днепр с Украины.
Обновлено вчера в 15:46
Футбол
На стадионе во Львове перед матчем прозвучала песня о любви к Москве
Обновлено 11 августа в 20:26
Политика
Экс-премьер ГДР рассказал о превращении ФРГ в Великую Германию
ФРГ превращается в Великую Германию, полагаясь на военную мощь, этот процесс сопровождается укреплением фашистских элементов в обществе, поэтому он должен привлекать пристальное внимание, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр Германской Демократической Республики (ГДР) Ганс Модров.
Обновлено в 03:27
Политика
Песков оценил общение Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в каком состоянии находится общение российского лидера Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:48
Интернет
Google разрешила пользователям Android входить в сервисы по отпечатку
Google добавила возможность заходить в некоторые сервисы компании при помощи отпечатка пальца.
Обновлено в 02:45
Спорт
IWF отстранила пятерых российских тяжелоатлетов за допинг
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила пятерых российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 06:29
Общество
Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Происшествия
Под Нижним Новгородом горит теплоход «Святая Русь»
Трёхпалубный теплоход «Святая Русь» загорелся около города Бор Нижегородской области. Судно не эксплуатируется с 2018 года.
Обновлено в 06:34
Общество
Роскомнадзор не нашел утечек персональных данных клиентов банков
Проверка Роскомнадзора не выявила утечек персональных данных клиентов трех крупных банков, оснований для прокурорского реагирования нет.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Лиам Хемсворт впервые высказался о расставании с Майли Сайрус
Известный актер Лиам Хемсворт впервые дал комментарии о расставании со своей супругой Майли Сайрус.
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Беглов на дебатах назвал себя беспартийным
На первых дебатах кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга врио главы региона Александр Беглов назвал себя беспартийным и "единственным хозяйственником среди политиков".
Обновлено в 03:34
Футбол
Стало известно, кто прокомментирует матч за Суперкубок УЕФА
Стало известно, кто прокомментирует матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся английские «Ливерпуль» и «Челси».
Обновлено в 06:35
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Петербурге катер врезался в берег
Катер врезался в береговую линию в акватории Невы в Санкт-Петербурге. Пострадали два человека, сообщили ТАСС городском ГУ МЧС.
Обновлено в 05:31
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы
Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Футбол
Месси попросил Неймара не переходить в «Реал»
Обновлено в 00:39
Наука
Квантовая телепортация вышла на новый уровень
Обновлено 08 августа в 00:07
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Обновлено в 01:16
Армия и оружие
Британские ВВС подняли истребители для сопровождения российских Ту-142
В минобороны Британии заявили, что истребители британских ВВС Typhoon сопроводили два российских самолета Ту-142 вблизи воздушного пространства Великобритании.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В центре Москвы мужчина с ножом ворвался в храм
В столице мужчина с ножом вошел в собор и напал на алтарника - мирянина, помогающего священнослужителям, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 05:36