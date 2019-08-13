Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,2-0,3%Интерфакс 03:20

Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен большинства blue chips и индексов на фоне неблагоприятной внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры из-за эскалации торгового конфликта США и Китая, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,2-0,3%.
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