Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,2-0,3%Интерфакс 03:20

Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен большинства blue chips и индексов на фоне неблагоприятной внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры из-за эскалации торгового конфликта США и Китая, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,2-0,3%.
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Индекс МосБиржи снизился на 0,4%, индекс РТС вырос на 0,3%

Финмаркет12:04

Дневной обзор рынка акций 13.08.2019. Российский рынок не может сопротивляться внешнему негативу

Глас Народа09:03

Индекс мосбиржи снижается на 0,3% в начале торгов

Газета.Ru03:15

Российский рынок акций открылся в минусе, доллар подорожал, нефть подешевела

Вести.Финанс04:20

Российский рынок акций начал торги в «красной зоне»

Росбалт03:49

Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,2-0,3%

Интерфакс03:20

Рынок акций РФ снижается по основным индексам на внешнем негативном фоне

ПРАЙМ08:50
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Политика

МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата

Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичный шаг со стороны Киева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского МИД.
Обновлено в 12:40
Политика

Кремль осудил жестокость полиции на митингах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимым несоразмерное применение силы органами правопорядка против участников акций.
Обновлено в 06:27
Энергетика

Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются.
Обновлено вчера в 01:06
Армия и оружие

Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу

Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу во время полета над нейтральными водами Балтийского моря, но его оттеснили российские Су-27, передает ТАСС, корреспондент которого находился на борту самолета министра.
Обновлено в 10:08
Общество

9 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

Обновлено в 06:58
Происшествия

В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя

В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.
Обновлено в 10:30
Футбол

Внезапно закричавший Артем Дзюба сделал громкое заявление об Украине

Обновлено в 12:44
Общество

В шести районах Башкирии ввели режим ЧС

В шести районах Республики Башкирия по распоряжению правительства региона введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.
Обновлено в 12:28
Экономика

В Совфеде назвали преждевременной идею сокращения рабочей недели

Ранее ФНПР предложила перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 08:46
Общество

Певец Александр Серов будет судиться с ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 11:13
Гаджеты

Samsung представит смартфон с графеновой батареей в течение двух лет

По словам Эвана Бласса, корейский гигант фактически находится на грани представления устройства с графеновой батареей «в следующем или в 2021 году».
Обновлено в 09:31
Политика

Суд разрешил допрос Порошенко с полиграфом

Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа.
Обновлено в 11:41
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика

Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму

Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Очередные испытания на военном полигоне под Северодвинском отменены

Очередные испытания на военном полигоне под Северодвинском, из-за которых е два не началась эвакуация жителей поселка Ненокса, отменены.
Обновлено в 12:30
Футбол

Александр Егоров: президент «Ахмата» не воздействовал на арбитра

Спартаковцы одержали победу со счетом 3:1. Во вторник появился видеоролик, на котором президент "Ахмата" Магомед Даудов взял под руку судью Алексея Сухого и проследовал с ним в подтрибунное помещение.
Обновлено в 12:04
Политика

Предсказавший успех Зеленского политолог предсказал судьбу Украины

Эксперт Виктор Бобыренко из украинского Бюро анализа политики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сумеет сломать административные устои.
Обновлено в 01:34
Общество

В России изменят правила выплаты детских пособий

В России изменят правила выплаты детских пособий — помощь смогут получать семьи с доходом меньше двух прожиточных минимумов, а деньги будут выплачивать, пока ребенку не исполнится три года.
Обновлено в 10:09
Авто

Nissan уменьшил цены на кроссоверы Terrano, Qashqai и X-Trail

Обновлено в 04:23
Общество

Россельхознадзор ограничит ввоз свинины из Сербии

Как стало известно, запрет касается ввоза в Россию живых свиней, свинины и свиноводческой продукции из Сербии.
Обновлено в 12:03
Экономика

Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
Обновлено в 12:03
Экономика

Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов

Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Четыре человека погибли в результате ДТП в Краснодарском крае

Столкнулись сразу несколько автомобилей. В результате ДТП погибли четыре человека, среди которых один несовершеннолетний.
Обновлено в 11:47
Политика

На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма

Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Футбол

Агент: «Вчера весь день был с Мбайе, из „Спартака“ никто не звонил»

Симон Лаурелли, агент нападающего «Галатасарая» Мбайе Дианя, прокомментировал слухи о том, что московский «Спартак» сделал предложение по его клиенту.
Обновлено в 09:18
Здоровье

Ученые назвали защищающие курильщиков от рака продукты

Австралийские ученые назвали продукты, которые снижают риск смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 11:13
Политика

Замглавы МВД Киргизии уволен за предательство интересов страны

«Внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Кыргызской Республики Курсана Асанова», – говорится в сообщении МВД Киргизии, передает РИА «Новости».
Обновлено в 07:54
Происшествия

Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд

Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Общество

«Аэрофлот» изменит правила доступа в бизнес-залы аэропортов

«Аэрофлот» с 15 августа меняет правила доступа участников золотого уровня программы «Аэрофлот Бонус» в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска.
Обновлено в 10:06
Общество

Демонстранты отказались покидать аэропорт Гонконга

В Гонконге продолжаются антиправительственные митинги. Четвертый день подряд демонстранты осаждают международный аэропорт.
Обновлено вчера в 05:24
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