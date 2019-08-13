Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,2-0,3%Интерфакс 03:20

Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен большинства blue chips и индексов на фоне неблагоприятной внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры из-за эскалации торгового конфликта США и Китая, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,2-0,3%.
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Внешнего позитива не хватило для закрытия российского рынка в плюсе

Finam.Ru12:40

Российский рынок акций открылся в минусе, доллар подорожал, нефть подешевела

Вести.Финанс04:20

Индекс МосБиржи снизился на 0,4%, индекс РТС вырос на 0,3%

Финмаркет12:04

Рынок акций РФ снижается по основным индексам на внешнем негативном фоне

ПРАЙМ08:50

Дневной обзор рынка акций 13.08.2019. Российский рынок не может сопротивляться внешнему негативу

Глас Народа09:03

Российский рынок акций начал торги в «красной зоне»

Росбалт03:49

Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,2-0,3%

Интерфакс03:20
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:33, Вашингтон
Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Обновлено в 13:16
Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Футбол

«Жирона» расторгла контракт с экс-форвардом ЦСКА Думбия

«Жирона» на официальном сайте объявила о досрочном расторжении контракта с ивуарийским нападающим Сейду Думбия.
Обновлено в 06:15
Политика

Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку по-русски

Обновлено в 06:56
Финансы

Аргентинская биржа снизилась на 38% по итогам президентских праймериз

Ведущий индекс биржи Merval в Аргентине понизился на рекордные 37,93%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено вчера в 16:39
Наука

Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию

В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Политика

Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму

Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Политика

На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма

Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Политика

Президент Литвы: встреча с Путиным маловероятна

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным на данный момент маловероятна.
Обновлено в 12:07
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика

Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам

Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем

Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.
Обновлено в 11:01
Политика

Безсмертный: уволен потому, что пришёлся «не ко двору» у Зеленского

Ранее News.ru писал, что Владимир Зеленский отстранил Романа Безсмертного от должности представителя Киева в политической подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 12:30
Авто

Опубликованы цены на новый кроссовер Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB появится в европейских автосалонах в конце этого года, но компания в настоящее время принимает заказы в Германии, где кроссовер предлагается с выбором из 6 трансмиссий по цене от 2,78 млн рублей.
Обновлено в 07:34
Футбол

«Барселона» приостановила переговоры с ПСЖ по Неймару

Руководство «Барселоны» решило приостановить переговоры с ПСЖ по переходу нападающего Неймара.
Обновлено вчера в 07:13
Общество

Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»

Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Происшествия

На Кубани мать бросила дочку в кафе, чтобы ей нашли новых родителей

Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадниках

Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что ее дочь назвала себя блокадницей.
Обновлено в 10:27
Футбол

В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком»

Обновлено в 08:24
Экономика

Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
Обновлено в 12:03
Общество

В шести районах Башкирии ввели режим ЧС из-за засухи

Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи введен до 29 августа в шести районах Башкирии - Абзелиловском, Баймакском, Зилаирском, Куюргазинском, Стерлибашевском и Хайбуллинском.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие

Минобороны Украины заподозрило Россию в планах нанести ядерный удар

Как сообщило «Радио Свобода» ссылаясь на помощника руководителя офиса президента Украины Ивана Апаршина, главное управление разведки Украины (ГУР) смогло разгадать коварные планы России.
Обновлено в 09:57
Политика

Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с Гонконгом

Китайское правительство стягивает вооруженные силы к границе с Гонконгом, написал 13 августа в Twitter президент США Дональд Трамп со ссылкой на американскую разведку.
Обновлено в 14:00
Политика

Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение оставить политическую деятельность после следующих выборов в Бундестаг, которые состоятся в 2021 году.
Обновлено в 14:26
Футбол

Дзюба: «Судя по всему, в АПЛ уже не поеду»

«Судя по всему, в АПЛ уже не поеду», — сказал Дзюба, слова которого приводит ютуб-канал «Рашен Football».
Обновлено в 13:12
Общество

Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 10:35
Политика

США включили в санкционный список калужский НИИ

Министерство торговли США внесло в санкционный список Калужский радиотехнический научно-исследовательский институт (КНИРТИ),следует из сообщения на сайте Федерального реестра.
Обновлено в 14:07
Финансы

Зампред Сбербанка объяснил разницу в ставках кредитов в России и Чехии

Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис объяснил, почему в Чехии ставки на кредиты ниже, чем в России.
Обновлено в 09:19
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