Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,2-0,3%Интерфакс 03:20
Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен большинства blue chips и индексов на фоне неблагоприятной внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры из-за эскалации торгового конфликта США и Китая, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,2-0,3%.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:33, Вашингтон
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Футбол
«Жирона» расторгла контракт с экс-форвардом ЦСКА Думбия
«Жирона» на официальном сайте объявила о досрочном расторжении контракта с ивуарийским нападающим Сейду Думбия.
Обновлено в 06:15
Финансы
Аргентинская биржа снизилась на 38% по итогам президентских праймериз
Ведущий индекс биржи Merval в Аргентине понизился на рекордные 37,93%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено вчера в 16:39
Наука
Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию
В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Политика
Президент Литвы: встреча с Путиным маловероятна
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным на данный момент маловероятна.
Обновлено в 12:07
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем
Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.
Обновлено в 11:01
Политика
Безсмертный: уволен потому, что пришёлся «не ко двору» у Зеленского
Ранее News.ru писал, что Владимир Зеленский отстранил Романа Безсмертного от должности представителя Киева в политической подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 12:30
Авто
Опубликованы цены на новый кроссовер Mercedes-Benz GLB
Mercedes-Benz GLB появится в европейских автосалонах в конце этого года, но компания в настоящее время принимает заказы в Германии, где кроссовер предлагается с выбором из 6 трансмиссий по цене от 2,78 млн рублей.
Обновлено в 07:34
Футбол
«Барселона» приостановила переговоры с ПСЖ по Неймару
Руководство «Барселоны» решило приостановить переговоры с ПСЖ по переходу нападающего Неймара.
Обновлено вчера в 07:13
Общество
Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадниках
Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что ее дочь назвала себя блокадницей.
Обновлено в 10:27
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
Обновлено в 12:03
Общество
В шести районах Башкирии ввели режим ЧС из-за засухи
Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи введен до 29 августа в шести районах Башкирии - Абзелиловском, Баймакском, Зилаирском, Куюргазинском, Стерлибашевском и Хайбуллинском.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Минобороны Украины заподозрило Россию в планах нанести ядерный удар
Как сообщило «Радио Свобода» ссылаясь на помощника руководителя офиса президента Украины Ивана Апаршина, главное управление разведки Украины (ГУР) смогло разгадать коварные планы России.
Обновлено в 09:57
Политика
Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с Гонконгом
Китайское правительство стягивает вооруженные силы к границе с Гонконгом, написал 13 августа в Twitter президент США Дональд Трамп со ссылкой на американскую разведку.
Обновлено в 14:00
Политика
Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение оставить политическую деятельность после следующих выборов в Бундестаг, которые состоятся в 2021 году.
Обновлено в 14:26
Футбол
Дзюба: «Судя по всему, в АПЛ уже не поеду»
«Судя по всему, в АПЛ уже не поеду», — сказал Дзюба, слова которого приводит ютуб-канал «Рашен Football».
Обновлено в 13:12
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
Политика
США включили в санкционный список калужский НИИ
Министерство торговли США внесло в санкционный список Калужский радиотехнический научно-исследовательский институт (КНИРТИ),следует из сообщения на сайте Федерального реестра.
Обновлено в 14:07
Финансы
Зампред Сбербанка объяснил разницу в ставках кредитов в России и Чехии
Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис объяснил, почему в Чехии ставки на кредиты ниже, чем в России.
Обновлено в 09:19