Американские рынки акций завершили торги резким снижением. Сегодня фондовые индикаторы АТР падают в связи с сохраняющимся беспокойством в отношении массовых протестов в Гонконге. Котировки фьючерсов на индексы США с утра минусуют.

Политика Трамп пригрозил выходом США из ВТО Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.

Шоу-бизнес Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками Ранее Бузова разместила в инстаграме видео, на котором она облизывает тарелку и, смеясь, сравнивает себя с блокадниками.

Футбол «Краснодар» начал ответный матч против «Порту» в Лиге чемпионов В Португалии начался ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным «Порту» и «Краснодаром».

Кино Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.

Происшествия Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.

Шоу-бизнес Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.

Армия и оружие В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.

Политика Крым инициирует переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра Крымское правительство попросит руководство России начать переговоры с Киевом по поводу пропуска на территорию полуострова вод реки Днепр.

Финансы Валюта Аргентины обвалилась на треть за день Аргентинский песо обвалился сегодня на 30,3%, на новостях о большом разрыве между действующим правым президентом Макри и левым претендентом на пост.

Футбол «Манчестер Сити» избежал трансферного запрета от ФИФА ФИФА избрала наказание для "Манчестер Сити" за нарушения при подписании несовершеннолетних футболистов.

Политика Конгрессмен поддержал протестующих в Москве Конгрессмен призвал Кремль «освободить политзаключённых и позволить оппозиционным кандидатам участвовать в выборах, не нарушая их права».

Политика В США вступил в силу запрет на закупку оборудования Huawei и ZTE Запрет на закупку и использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE вступил в силу в Соединенных Штатах с 13 августа, сообщает пресс-служба Федерального реестра США.

Футбол В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком» Пресс-служба «Ахмата» прокомментировала видеозапись, на которой президент клуба Магомед Даудов после завершения игры пятого тура чемпионата России со «Спартаком» держит за руку главного арбитра встречи Алексея Сухого.

Армия и оружие Минобороны Польши хочет в два раза увеличить армию Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак уверен, что армия страны должна быть увеличена вдвое и насчитывать 200 тысяч солдат вместо нынешних 100 тысяч.

Политика Путин встретился с детьми из Академии хореографии Севастополя Президент России Владимир Путин встретился с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя, а также её ректором — премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным.

Политика Свободная трасса: «Тавриду» расширят до четырёх полос через год Движение по федеральной трассе «Таврида» будет открыто в сентябре 2020-го, а до конца года автомобильную дорогу официально сдадут в эксплуатацию.

Культура Как пройдет открытие выставки участников «Московского долголетия» Творческие лаборатории работали с 24 июля по 4 августа, за это время их успели посетить 25 человек с высшим художественным образованием, шесть членов Союза художников, один заслуженный художник России, участники международных выставок и любители.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Политика В Киеве заявили о «плане Б» на случай прекращения транзита газа В распоряжении Киева есть «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

Армия и оружие Куба наладит производство военной техники при содействии России Уточняется, что содействие по передаче полномочий коснется техники, которую РФ отправляла Кубе ранее.

Происшествия Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.

Армия и оружие Кремль прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках России «Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области [новых вооружений] пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Армия и оружие Масштабные учения начнутся сегодня в нескольких российских регионах Ожидается, что военная полиция отрепетирует охрану различных объектов, и отработает взаимодействие с гражданскими.

Экономика Грузия построит новую дорогу в направлении российской границы Строительство новой скоростной объездной магистрали по направлению к российско-грузинской границе начнется до конца 2019 года, оно станет проектом исторической важности, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Музыка Менеджер Дельфина рассказал о самочувствии музыканта Директор и менеджер исполнителя Андрея Лысикова, более известного под творческим псевдонимом «Дельфин», Владимир Тепляков рассказал «Звезде» о состоянии здоровья музыканта, у которого резко ухудшилось самочувствие во время работы на студии.