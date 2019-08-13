Финансы
Российский фондовый рынок начал торги в минореФинмаркет 03:04
Американские рынки акций завершили торги резким снижением. Сегодня фондовые индикаторы АТР падают в связи с сохраняющимся беспокойством в отношении массовых протестов в Гонконге. Котировки фьючерсов на индексы США с утра минусуют.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:37, Вашингтон
Политика
Трамп пригрозил выходом США из ВТО
Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес
Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками
Ранее Бузова разместила в инстаграме видео, на котором она облизывает тарелку и, смеясь, сравнивает себя с блокадниками.
Обновлено в 11:33
Футбол
«Краснодар» начал ответный матч против «Порту» в Лиге чемпионов
В Португалии начался ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено в 15:00
Кино
Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС
Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро
Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем
Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.
Обновлено в 11:01
Общество
Оппозиция подала заявки на очередной митинг 24 августа
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Политика
Крым инициирует переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра
Крымское правительство попросит руководство России начать переговоры с Киевом по поводу пропуска на территорию полуострова вод реки Днепр.
Обновлено вчера в 12:28
Финансы
Валюта Аргентины обвалилась на треть за день
Аргентинский песо обвалился сегодня на 30,3%, на новостях о большом разрыве между действующим правым президентом Макри и левым претендентом на пост.
Обновлено вчера в 13:58
Футбол
«Манчестер Сити» избежал трансферного запрета от ФИФА
ФИФА избрала наказание для "Манчестер Сити" за нарушения при подписании несовершеннолетних футболистов.
Обновлено в 12:41
Политика
Конгрессмен поддержал протестующих в Москве
Конгрессмен призвал Кремль «освободить политзаключённых и позволить оппозиционным кандидатам участвовать в выборах, не нарушая их права».
Обновлено в 02:55
Политика
В США вступил в силу запрет на закупку оборудования Huawei и ZTE
Запрет на закупку и использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE вступил в силу в Соединенных Штатах с 13 августа, сообщает пресс-служба Федерального реестра США.
Обновлено вчера в 19:42
Футбол
В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком»
Пресс-служба «Ахмата» прокомментировала видеозапись, на которой президент клуба Магомед Даудов после завершения игры пятого тура чемпионата России со «Спартаком» держит за руку главного арбитра встречи Алексея Сухого.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Минобороны Польши хочет в два раза увеличить армию
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак уверен, что армия страны должна быть увеличена вдвое и насчитывать 200 тысяч солдат вместо нынешних 100 тысяч.
Обновлено в 16:04
Политика
Путин встретился с детьми из Академии хореографии Севастополя
Президент России Владимир Путин встретился с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя, а также её ректором — премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным.
Обновлено в 17:18
Политика
Свободная трасса: «Тавриду» расширят до четырёх полос через год
Движение по федеральной трассе «Таврида» будет открыто в сентябре 2020-го, а до конца года автомобильную дорогу официально сдадут в эксплуатацию.
Обновлено в 17:01
Культура
Как пройдет открытие выставки участников «Московского долголетия»
Творческие лаборатории работали с 24 июля по 4 августа, за это время их успели посетить 25 человек с высшим художественным образованием, шесть членов Союза художников, один заслуженный художник России, участники международных выставок и любители.
Обновлено в 02:28
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Политика
В Киеве заявили о «плане Б» на случай прекращения транзита газа
В распоряжении Киева есть «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
Куба наладит производство военной техники при содействии России
Уточняется, что содействие по передаче полномочий коснется техники, которую РФ отправляла Кубе ранее.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд
Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Кремль прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках России
«Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области [новых вооружений] пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
Масштабные учения начнутся сегодня в нескольких российских регионах
Ожидается, что военная полиция отрепетирует охрану различных объектов, и отработает взаимодействие с гражданскими.
Обновлено в 00:07
Здоровье
Врач назвала причины детского ожирения
Обновлено в 16:26
Космос
В «Роскосмосе» отреагировали на приближающийся к Земле астероид
Обновлено вчера в 14:37
Экономика
Грузия построит новую дорогу в направлении российской границы
Строительство новой скоростной объездной магистрали по направлению к российско-грузинской границе начнется до конца 2019 года, оно станет проектом исторической важности, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
Обновлено в 09:10
Музыка
Менеджер Дельфина рассказал о самочувствии музыканта
Директор и менеджер исполнителя Андрея Лысикова, более известного под творческим псевдонимом «Дельфин», Владимир Тепляков рассказал «Звезде» о состоянии здоровья музыканта, у которого резко ухудшилось самочувствие во время работы на студии.
Обновлено в 15:23
Общество
В России запретили дистанционную передачу прав на недвижимость
В России начал действовать закон, запрещающий дистанционную передачу прав на недвижимость.
Обновлено в 05:51