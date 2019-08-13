Финансы

Российский фондовый рынок начал торги в минореФинмаркет 03:04

Американские рынки акций завершили торги резким снижением. Сегодня фондовые индикаторы АТР падают в связи с сохраняющимся беспокойством в отношении массовых протестов в Гонконге. Котировки фьючерсов на индексы США с утра минусуют.
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Внешнего позитива не хватило для закрытия российского рынка в плюсе

Finam.Ru12:40

Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,2-0,3%

Интерфакс03:20

Индекс МосБиржи снизился на 0,4%, индекс РТС вырос на 0,3%

Финмаркет12:04

Рынок акций РФ снижается по основным индексам на внешнем негативном фоне

ПРАЙМ08:50

Российский рынок акций открылся в минусе, доллар подорожал, нефть подешевела

Вести.Финанс04:20

Российский рынок акций начал торги в «красной зоне»

Росбалт03:49

Дневной обзор рынка акций 13.08.2019. Российский рынок не может сопротивляться внешнему негативу

Глас Народа09:03
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:37, Вашингтон
Политика

Трамп пригрозил выходом США из ВТО

Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес

Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками

Ранее Бузова разместила в инстаграме видео, на котором она облизывает тарелку и, смеясь, сравнивает себя с блокадниками.
Обновлено в 11:33
Футбол

«Краснодар» начал ответный матч против «Порту» в Лиге чемпионов

В Португалии начался ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено в 15:00
Кино

Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС

Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро

Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес

Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем

Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.
Обновлено в 11:01
Общество

Оппозиция подала заявки на очередной митинг 24 августа

Обновлено в 13:04
Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Политика

Крым инициирует переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра

Крымское правительство попросит руководство России начать переговоры с Киевом по поводу пропуска на территорию полуострова вод реки Днепр.
Обновлено вчера в 12:28
Финансы

Валюта Аргентины обвалилась на треть за день

Аргентинский песо обвалился сегодня на 30,3%, на новостях о большом разрыве между действующим правым президентом Макри и левым претендентом на пост.
Обновлено вчера в 13:58
Футбол

«Манчестер Сити» избежал трансферного запрета от ФИФА

ФИФА избрала наказание для "Манчестер Сити" за нарушения при подписании несовершеннолетних футболистов.
Обновлено в 12:41
Политика

Конгрессмен поддержал протестующих в Москве

Конгрессмен призвал Кремль «освободить политзаключённых и позволить оппозиционным кандидатам участвовать в выборах, не нарушая их права».
Обновлено в 02:55
Политика

В США вступил в силу запрет на закупку оборудования Huawei и ZTE

Запрет на закупку и использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE вступил в силу в Соединенных Штатах с 13 августа, сообщает пресс-служба Федерального реестра США.
Обновлено вчера в 19:42
Футбол

В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком»

Пресс-служба «Ахмата» прокомментировала видеозапись, на которой президент клуба Магомед Даудов после завершения игры пятого тура чемпионата России со «Спартаком» держит за руку главного арбитра встречи Алексея Сухого.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие

Минобороны Польши хочет в два раза увеличить армию

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак уверен, что армия страны должна быть увеличена вдвое и насчитывать 200 тысяч солдат вместо нынешних 100 тысяч.
Обновлено в 16:04
Политика

Путин встретился с детьми из Академии хореографии Севастополя

Президент России Владимир Путин встретился с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя, а также её ректором — премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным.
Обновлено в 17:18
Политика

Свободная трасса: «Тавриду» расширят до четырёх полос через год

Движение по федеральной трассе «Таврида» будет открыто в сентябре 2020-го, а до конца года автомобильную дорогу официально сдадут в эксплуатацию.
Обновлено в 17:01
Культура

Как пройдет открытие выставки участников «Московского долголетия»

Творческие лаборатории работали с 24 июля по 4 августа, за это время их успели посетить 25 человек с высшим художественным образованием, шесть членов Союза художников, один заслуженный художник России, участники международных выставок и любители.
Обновлено в 02:28
Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Политика

В Киеве заявили о «плане Б» на случай прекращения транзита газа

В распоряжении Киева есть «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие

Куба наладит производство военной техники при содействии России

Уточняется, что содействие по передаче полномочий коснется техники, которую РФ отправляла Кубе ранее.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Застрявших по пути из Крыма челябинских детей вернут домой

Обновлено в 07:33
Происшествия

Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд

Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Кремль прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках России

«Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области [новых вооружений] пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие

Масштабные учения начнутся сегодня в нескольких российских регионах

Ожидается, что военная полиция отрепетирует охрану различных объектов, и отработает взаимодействие с гражданскими.
Обновлено в 00:07
Здоровье

Врач назвала причины детского ожирения

Обновлено в 16:26
Космос

В «Роскосмосе» отреагировали на приближающийся к Земле астероид

Обновлено вчера в 14:37
Экономика

Грузия построит новую дорогу в направлении российской границы

Строительство новой скоростной объездной магистрали по направлению к российско-грузинской границе начнется до конца 2019 года, оно станет проектом исторической важности, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
Обновлено в 09:10
Музыка

Менеджер Дельфина рассказал о самочувствии музыканта

Директор и менеджер исполнителя Андрея Лысикова, более известного под творческим псевдонимом «Дельфин», Владимир Тепляков рассказал «Звезде» о состоянии здоровья музыканта, у которого резко ухудшилось самочувствие во время работы на студии.
Обновлено в 15:23
Общество

В России запретили дистанционную передачу прав на недвижимость

В России начал действовать закон, запрещающий дистанционную передачу прав на недвижимость.
Обновлено в 05:51
Как работают Яндекс.Новости?
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