Финансы
Торги на российском рынке акций начались снижением индексовРосбалт вчера в 03:33
Торги на российском фондовом рынке стартовали в четверг снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 0,3% к предыдущему закрытию и составил 2743,36 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,42% до 1337,70 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился расширить список стран, куда полицейским разрешено выезжать, и добавить туда Турцию и Таиланд, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:34
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Обновлено в 00:38
Происшествия
Кокорин и Мамаев смогут подать на УДО
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
Глава Туркмении расстрелял мишени с велосипеда
Обновлено в 02:42
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Армия и оружие
Под Ростовом прошла репетиция танкового вальса и танго - видео
На мемориальном комплексе «Самбекские высоты» прошла репетиция танкового вальса и танго.
Обновлено в 04:01
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Футбол
Сборная России по футболу поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА
Обновлённая версия рейтинга 14 июня опубликована на сайте организации. Сборная России поднялась с 46-го на 43-е место.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия
На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Политика
Саакашвили встал на воинский учет на Украине
Обновлено в 04:28
Политика
Ростовская область начинает выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что правительство Ростовской области поможет с трудоустройством на Дону жителям Донбасса после того, как они получат гражданство РФ.
Обновлено в 05:37
Политика
Министр соцполитики Украины назвал причину бедности жителей страны
Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцы недоедают из-за социально-экономической системы, которую создавали в стране на протяжении последних 25 лет.
Обновлено вчера в 21:52
Общество
РБК узнал о планах H&M вывести на российский рынок новый бренд
H&M Group планирует вывести на российский рынок свой бренд &Other Stories.
Обновлено в 05:08
Экономика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено в 05:47
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюрьме за ужин с Путиным
Актрису Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению на шесть месяцев за пропуск выступления в спектакле 10 декабря 2010 года в Порденоне.
Обновлено в 04:37
Политика
Зеленский назвал мир в Донбассе своей главной целью
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с действующим главой ОБСЕ Мирославом Лайчаком заявил, что его главная цель — прекращение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак
Как сообщает пресс-служба ведомства, из здания было эвакуировано около 300 кошек и семь собак. Никто из животных не пострадал.
Обновлено в 05:35
Футбол
Джонатан Вудгейт возглавил «Мидлсбро»
Бывший защитник сборной Англии Джонатан Вудгейт назначен новым тренером "Мидлсбро".
Обновлено в 05:52
Наука
Иоганна Кеплера уличили в занятиях алхимией
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Якутии подросток умер на военно-полевых сборах
8 июня во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал себя плохо. Он был доставлен в больницу, где позже скончался.
Обновлено в 02:33
Единоборства
Хабиб рассказал, что нужно сделать для победы над Порье
Обновлено в 05:23
Общество
В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях
Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн оценил слова телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы назвала больных аутизмом детей «кретинами» и «идиотами».
Обновлено в 04:39
Экономика
Кудрин заявил о жестких мерах для повышения пенсий
Глава Счетной палаты добавил, что при отсутствии роста придется принимать более жесткие меры.
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Путин рассказал о последствиях выхода США из СВПД
Выход Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия.
Обновлено в 03:41
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Политика
США обвинили Иран в инциденте с танкерами в Оманском заливе
В США считают, что ответственность за инцидент с двумя танкерами в Оманском заливе «с большой долей вероятности» несет Иран, заявил в интервью телеканалу CBS неназванный представитель Пентагона.
Обновлено вчера в 12:38