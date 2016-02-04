Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти на слабой китайской статистике; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,4-0,6%.

Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,6%

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