Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,6%
Интерфакс
02:17

Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти на слабой китайской статистике; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,4-0,6%.
Интерфакс02:17

Подробнее о событии

Рынок акций РФ днем снижается из-за ухудшения внешней конъюнктуры

ПРАЙМ08:08

Российский фондовый рынок продолжает падать из-за Китая и нефти

Росбалт07:58

Снижение фьючерсов на ведущие фондовые индексы поспособствует негативному открытию дня

Finam.Ru01:15

Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,6%

Интерфакс02:17

Московская биржа открылась в красной зоне

АБН02:10

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру02:25

Российский рынок акций открылся снижением

Финмаркет02:03
Показать все источники
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 09:12, Ашберн
Происшествия

Мэр Гданьска умер после ножевого ранения на концерте

Мэр Гданьска Павел Адамович, на которого накануне вечером было совершено покушение, скончался в больнице, сообщил представитель университетского клинического центра Томаш Стефаняк.
Обновлено в 08:43
Политика

Лавров рассказал о разногласиях России и Японии по мирному договору

Обновлено в 07:04
Происшествия

Спасатели ищут ребенка под завалами дома в Шахтах

Как сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе, развернутом на месте ЧС, по предварительным данными, под завалами может быть ребенок, а всего там могут находиться шесть человек.
Обновлено в 00:48
Экономика

Медведев призвал ценить поддержку Белоруссии со стороны России

Россия оказывает финансовую помощь Белоруссии, Минску стоило бы выше ценить такое отношение со стороны Москвы, считает российский премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:04
Происшествия

В сети появилось видео с места крушения Boeing 707 в Иране

В интернете появилась видеозапись с места крушения грузового Boeing 707 под Тегераном.
Обновлено в 04:14
Происшествия

В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа

В результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области обрушились два этажа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
Обновлено вчера в 23:01
Экономика

Более половины россиян выступают за отставку правительства

Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия

В Мордовии полиция проверит видео с сожжением флага РФ

Обновлено в 07:59
Общество

В Минприроды назвали регионы-передовики в «мусорной реформе»

Ряд регионов не присоединился к "мусорной реформе", которая началась 1 января, при этом отстающие регионы должны исправиться в течение 2019 года, заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 08:51
Политика

Путин и Абэ проведут переговоры 22 января

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдут 22 января.
Обновлено в 09:00
Политика

Лукашенко призвал покончить с «недоразумением» в Донбассе

Президент Белоруссии объяснил, что он заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта и по личным причинам.
Обновлено в 06:26
Авто

Продажи автомобилей в России в 2018 году выросли почти на 13%

Продажи легковых автомобилей в декабре 2018 года выросли на 5,6%. За последний месяц реализовано 175 тысяч машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса.
Обновлено в 05:40
Общество

В России могут появиться зеленые автомобильные номера

Советник соруководителя рабочей группы НТИ "Автонет" Роман Малкин рассказал, что некоторые автомобили в России могут получить номера зеленого цвета.
Обновлено в 04:03
Общество

Фотография яйца побила рекорд по лайкам в Instagram

Фото куриного яйца набрало более 26 миллионов лайков в Instagram и побило мировой рекорд в соцсети.
Обновлено в 06:29
Энергетика

Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин

Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Канадца приговорили к смертной казни в Китае

Обновлено в 08:11
Технологии

В России создадут аналог LinkedIn

На базе ресурса "Работа в России" планируют создать аналог социальной сети LinkedIn.
Обновлено в 05:52
Происшествия

В Сызрани школьник ударил учительницу по голове

В одной из школ города Сызрань Самарской области пятнадцатилетний ученик нанес учительнице удар по голове, преподаватель госпитализирована.
Обновлено вчера в 10:19
Армия и оружие

В ЛНР сообщили об отказе роты ВСУ участвовать в боевых действиях

Обновлено вчера в 22:31
Происшествия

В Госдуме предложили оснащать дома газовыми плитами с автоотключением

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская предложила оснащать дома газовыми плитами, которые автоматически выключаются в случае, если гаснет пламя, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Трамп назвал рост нефтедобычи в США плохой новостью для России

Президент США Дональд Трамп заявил, что рост добычи нефти в Соединённых Штатах является «плохой новостью для России».
Обновлено в 08:14
Политика

Польша планирует построить остров в Калининградском заливе

Обновлено вчера в 12:55
Политика

МИД России объяснил переименование Македонии

Решение парламента Македонии о переименовании страны навязано извне и не является выражением воли народа.
Обновлено в 08:23
Гаджеты

Анонс смартфонов Samsung новой серии Galaxy M намечен на 28 января

На сайте интернет-площадки Amazon появились тизер-изображения, говорящие о том, что в конце текущего месяца состоится официальная презентация смартфонов Samsung новой серии Galaxy M. О разработке аппаратов Galaxy M мы уже неоднократно сообщали.
Обновлено в 08:22
Общество

Тариф за сбор сухих коммунальных отходов могут снизить до нуля

Правительство рассчитывает, что в будущем тариф за сбор сухих коммунальных отходов удастся снизить до нуля, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Десять квартир залило водой при прорыве трубы в Петербурге

В результате прорыва теплотрассы в Приморском районе Санкт-Петербурга 14 января горячая вода, поднявшаяся под давлением вверх вместе с грунтом, проникла в десять квартир жилого дома.
Обновлено в 07:10
Происшествия

В Москве неизвестный устроил погром на территории храма

Мужчина пробрался на территорию храма Сергия Радонежского на западе Москвы, где сломал уличный фонарь и разбил стекло, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Дочь Маргариты Тереховой собирает средства на лечение актрисы

Дочь народной артистки РФ Маргариты Тереховой, актриса Анна Терехова просит финансово помочь в лечении матери, у которой диагностировали болезнь Альцгеймера.
Обновлено в 05:10
Политика

Порошенко назвал главу своей администрации предателем и предложил его уволить

Украинский лидер Петр Порошенко во время срочного совещания назвал главу администрации президента Украины Игоря Райнина предателем и предложил его уволить.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Бабушка сестер Хачатурян через суд просит выписать внучку из квартиры

Бутырский суд Москвы зарегистрировал гражданский иск матери убитого дочерями Михаила Хачатуряна к старшей из девушек - Крестине, в котором она просит выписать внучку из своей квартиры, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 06:36
ещё по теме
Главное