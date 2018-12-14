Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%
Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%Интерфакс02:32
Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за фиксации прибыли игроками в конце недели после роста; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,1-0,3%.
Интерфакс02:32
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Финансы
Минфин РФ: профицит бюджета за 11 месяцев составил 3,39 трлн рублей
Профицит федерального бюджета РФ за январь — ноябрь 2018 года составил 3,394 трлн рублей, об этом говорится в предварительной оценке исполнения бюджета, опубликованной на сайте Министерства финансов.
Обновлено в 00:47
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Базовая процентная ставка в размере 0% была утверждена Европейским Центральным банком, сообщает RT.
Обновлено вчера в 11:52
Финансы
Минэкономразвития пересмотрит прогноз по курсу рубля в апреле
Минэкономразвития РФ планирует пересмотреть прогноз по курсу рубля в апреле 2019 года, пока ведомство не видит причин менять его.
Обновлено вчера в 10:55
Финансы
Глобальный долг достиг рекордных 225% от мирового ВВП
К концу 2017 года глобальный долг, суверенный и частный, достиг $184 трлн или 225% от мирового ВВП, что является новым рекордом.
Обновлено в 02:32
Финансы
ВТБ выдает более четверти всех ипотечных кредитов в России
ВТБ достиг рекордных показателей по новым выдачам ипотечных кредитов – по итогам октября рыночная доля банка увеличилась на 2 п.п. и составила 25,68%.
Обновлено вчера в 04:56
Финансы
В Якутии будут приняты жёсткие меры к муниципалитетам-должникам
Ряд жёстких мер будет принят в отношении муниципальных администраций, накопивших большие долги по оплате коммунальных услуг, завоза тарированного топлива и социально-значимых продуктов питания, заявил на совещании в режиме видеоконференцсвязи с главами районов первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников.
Обновлено вчера в 21:18
Финансы
Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 18%
13 дек - Нацбанк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 18 процентов годовых по итогам декабрьского заседания, сообщил регулятор.
Обновлено вчера в 07:05
Финансы
Сбербанк повысит зарплаты сотрудников не больше, чем на инфляцию
Индексация окладов работников Сбербанка в 2019 году составит 4%, что сопоставимо с прогнозом кредитной организации на конец текущего года.
Обновлено вчера в 02:48
Финансы
Минфин знает, как ужесточить контроль за расходами регионов
Регионы с низким уровнем долговой устойчивости (доля расходов на обслуживание долга превышает 8%, следует из материалов Минфина) смогут выходить на долговой рынок только для рефинансирования долга и по утвержденному плану восстановления платежеспособности, предлагает Минфин.
Обновлено вчера в 04:00
Финансы
Бизнес-клиенты ВУЗ-банка смогут оформить «Классический» депозит онлайн
Депозит Классический от ВУЗ-банка для бизнеса теперь можно оформить дистанционно в интернет-банке Light.
Обновлено вчера в 01:03
Финансы
Биткоин достиг годового минимума
14 декабря, после довольно большой распродажи по цене в $3 400 цена биткоина упала до нового годового минимума.
Обновлено в 02:06
Финансы
Официальный курс доллара на среду вырос до 66,50 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 70,6051 рубля.
Обновлено 11 декабря в 05:40
Финансы
Отток капитала из фондов активов РФ существенно усилился
Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за неделю с 6 по 12 декабря 2018 года составил порядка $290 млн против оттока $50 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.
Обновлено в 02:35
Финансы
Ставка 15-го купона по облигациям «ТГК-1» серии 03 составит 4% годовых
Ставка 15-го купона по облигациям "ТГК-1" серии 03 составит 4,00% годовых, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 09:47
Финансы
Клиенты системы Blizko смогут отправлять трансграничные переводы без комиссии
Клиенты платежной системы Blizko Связь-Банка с 14 декабря смогут отправлять трансграничные денежные переводы без комиссии, сообщили в пресс-службе финучреждения.
Обновлено вчера в 10:34