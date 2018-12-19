Финансы
Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня
Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дняПРАЙМ01:47
Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня после снижения накануне. Попытки стабилизации нефтяных котировок и мировых фондовых индексов поддержат российский рынок.
ПРАЙМ01:47
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Финансы
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25-2,5%
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,25-2,5%, говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено в 14:37
Финансы
Евро поднялся выше 77 рублей впервые с 9 ноября
Доллар США и евро растут на Московской бирже в среду днем; при этом евро преодолел отметку 77 руб. впервые с 9 ноября.
Обновлено в 08:26
Финансы
МВФ одобрил новый кредит для Украины
Ранее президент Украины Петр Поршенко написал в своем твиттере, что МВФ одобрил финансовую помощь Украине в размере $3,9 млрд на 14 месяцев.
Обновлено вчера в 17:19
Финансы
В России запретили уличные табло с курсами валют
Регулятор борется с незаконными точками обмена В России запретили уличные электронные табло, которые отображают курсы обмена валют.
Обновлено в 00:46
Финансы
АСВ хочет меньше судиться с вкладчиками рухнувших банков
Чтобы не судиться с каждым вкладчиком, чьи операции имеют признаки сомнительных, в агентстве предлагают законодательно повысить максимальную планку «сомнительности» трансакций, которые АСВ сейчас вынуждено оспаривать в судах.
Обновлено в 10:09
Финансы
В Китае решили ослабить налоговую нагрузку на граждан
Власти Китая готовят новые правила налоговых вычетов, нацеленные на снижение налоговой нагрузки на физических лиц.
Обновлено в 09:53
Финансы
Недоверие или падение доходов: вклады россияне не растут
Мнение: ЦБ повысил ставку, чтобы закупать валюту О снижение доходов говорит ускорение роста частного кредитования в ноябре.
Обновлено в 03:22
Финансы
Рубль не был таким в канун Нового года уже много лет
Впервые за последние четыре года сложилась такая обстановка, когда в канун Нового года валютный курс остается стабильным.
Обновлено вчера в 22:00
Финансы
Криптовалюты продолжают рост на новостном позитиве
Поводом для роста XRP стало сообщение о том, что Ripple нашла нового крупного партнера - израильскую компанию GMT.
Обновлено в 03:54
Финансы
Саудовская Аравия приняла рекордный в истории страны бюджет
Кабинет министров Саудовской Аравии одобрил самый крупный бюджет в истории королевства с доходами в размере 975 миллиардов саудовских риалов (около 215 миллиардов долларов), параметры финансового документа на новый год огласил во вторник король Салман бен Абдель Азиз Аль-Сауд.
Обновлено вчера в 10:58
Финансы
CIBC спрогнозировал динамику доллара после заседания ФРС
Курс доллара может вырасти, если ФРС поступит так, как рынки того ожидают.
Обновлено в 07:33
Финансы
FDIC в 2019 году урежет свой бюджет и сократит штат
Совет директоров Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) США утвердил бюджет на 2019 год в объеме $2,04 млрд, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:20
Финансы
В мэрии рассказали о перспективах комфортной жизни в Новой Москве
В столичной мэрии рассказали о перспективах комфортной жизни, которые наблюдают молодые семьи в Новой Москве.
Обновлено в 12:10
Финансы
Чаще всего жители берут кредитные займы на рефинансирование
Игроки банковского рынка не видят оснований для беспокойства в связи с увеличением объема кредитов и даже прогнозируют возможность их дальнейшего роста.
Обновлено вчера в 16:44
Финансы
В Перми задолженность по аренде земли за год сократилась на 70 млн руб
В департаменте земельных отношений администрации Перми подвели итоги 2018 года и рассказалио долгах за аренду муниципальной земли.
Обновлено в 05:46