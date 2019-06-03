Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%Интерфакс 03:16

Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips на фоне продолжающегося падения мировых площадок из-за торгового противостояния США с остальным миром, что подогревает опасения замедления глобальной экономики, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,5-0,8%.

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%

Происшествия В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.

Наука В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам Изобретение обладает не достигнутыми никем в мире характеристиками надежности, долговечности и силы света.

Политика Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России Международный суд ООН намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, сообщает РИА "Новости".

Общество Юлию-Френсис Савиновских признали мужчиной в Испании Мать троих детей Юлию Савиновских, которая стала известна по всей стране после того, как удалила грудь, признали мужчиной в Испании.

Шоу-бизнес Пользователи затравили Алсу после ее возвращения в соцсети Певица выложила снимки с благотворительного мероприятия "Алсу детям", которое проводилось в поддержку хосписа в Казани.

Технологии Тюменские лингвисты открыли новый союз в русском языке Русисты Тюменского государственного университета обнаружили новый союз — «в смысле». Об этом сообщается на сайте университета.

Политика Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.

Единоборства Энди Руис досрочно победил Энтони Джошуа 1 июня в Нью-Йорке 29-летний американец Энди Руис-младший одержал неожиданную победу техническим нокаутом в седьмом раунде над чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, который считался явным фаворитом и рассматривался многими в качестве сильнейшего боксера этой весовой категории.

Общество Главный раввин Москвы объяснил большое число евреев среди богачей «Есть социологический ответ: евреи из-за антисемитизма должны были работать в два раза или три раза больше для того, чтобы получить то же самое, что другие», — пояснил Гольдшмидт.

Экономика «Газпром» стал самой дорогой компанией России С начала торгов на Московской бирже "Газпром" подорожал на 3% до 5,23 трлн руб, тогда как стоимость Сбербанка снизилась на 0,1% до 5,22 трлн руб. Акции "Газпрома" дорожают на фоне новости о том, что компания разрабатывает новую дивидендную политику.

Происшествия У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.

Происшествия В Южно-Сахалинске мужчина с топором напал на сотрудника мэрии В понедельник в социальных сетях и местных СМИ появилась информация, что 31-летний житель Южно-Сахалинска, вооруженный топором и тесаком, напал на сотрудника городской администрации.

Транспорт В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.

Общество Торговля возглавила список сфер с наибольшей безработицей В сферах «торговля оптовая и розничная» и «ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» численность безработных превышает 581 тыс. человек.

Общество Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.

Спорт Зеппельт высказался о возможном отстранении России от Олимпиады-2020 Немецкий журналист Хайо Зеппельт не упустил возможности высказаться по поводу возможного отстранения России от Олимпиады-2020 из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко.

Гаджеты Производителей гаджетов с eSim обяжут хранить данные на территории РФ От производителей гаджетов с поддержкой технологии и поставщикам платформ могут потребовать открывать российские представительства, получать соответствующие лицензии и хранить данные на территории страны.

Политика Умер последний участник восстания в «Собиборе» Последний участник восстания в концлагере "Собибор" Семен Розенфельд умер в Израиле, сообщает РИА "Новости".

Политика Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.

Авто LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.