Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%Интерфакс 03:16
Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips на фоне продолжающегося падения мировых площадок из-за торгового противостояния США с остальным миром, что подогревает опасения замедления глобальной экономики, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,5-0,8%.
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Происшествия
В драке в Подмосковье зарезали бывшего спецназовца
Обновлено в 01:11
Здоровье
У женщин симптомы инфаркта отличаются от мужских
Обновлено в 02:43
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В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Общество
В Хабаровске начали голодовку воспитанники детских домов
Обновлено в 04:03
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Изобретение обладает не достигнутыми никем в мире характеристиками надежности, долговечности и силы света.
Обновлено 01 июня в 04:38
Политика
Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России
Международный суд ООН намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:36
Общество
Юлию-Френсис Савиновских признали мужчиной в Испании
Мать троих детей Юлию Савиновских, которая стала известна по всей стране после того, как удалила грудь, признали мужчиной в Испании.
Обновлено вчера в 01:43
Шоу-бизнес
Пользователи затравили Алсу после ее возвращения в соцсети
Певица выложила снимки с благотворительного мероприятия "Алсу детям", которое проводилось в поддержку хосписа в Казани.
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Технологии
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Русисты Тюменского государственного университета обнаружили новый союз — «в смысле». Об этом сообщается на сайте университета.
Обновлено в 03:22
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено вчера в 13:31
Единоборства
Энди Руис досрочно победил Энтони Джошуа
1 июня в Нью-Йорке 29-летний американец Энди Руис-младший одержал неожиданную победу техническим нокаутом в седьмом раунде над чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, который считался явным фаворитом и рассматривался многими в качестве сильнейшего боксера этой весовой категории.
Обновлено 01 июня в 23:42
Общество
Главный раввин Москвы объяснил большое число евреев среди богачей
«Есть социологический ответ: евреи из-за антисемитизма должны были работать в два раза или три раза больше для того, чтобы получить то же самое, что другие», — пояснил Гольдшмидт.
Обновлено в 02:31
Экономика
«Газпром» стал самой дорогой компанией России
С начала торгов на Московской бирже "Газпром" подорожал на 3% до 5,23 трлн руб, тогда как стоимость Сбербанка снизилась на 0,1% до 5,22 трлн руб. Акции "Газпрома" дорожают на фоне новости о том, что компания разрабатывает новую дивидендную политику.
Обновлено в 04:34
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Южно-Сахалинске мужчина с топором напал на сотрудника мэрии
В понедельник в социальных сетях и местных СМИ появилась информация, что 31-летний житель Южно-Сахалинска, вооруженный топором и тесаком, напал на сотрудника городской администрации.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Полиция Харькова завела два дела по факту сноса памятника Жукову
Обновлено вчера в 16:21
Транспорт
В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама
Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.
Обновлено в 03:36
Общество
Торговля возглавила список сфер с наибольшей безработицей
В сферах «торговля оптовая и розничная» и «ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» численность безработных превышает 581 тыс. человек.
Обновлено в 02:29
Общество
Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку
Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Спорт
Зеппельт высказался о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
Немецкий журналист Хайо Зеппельт не упустил возможности высказаться по поводу возможного отстранения России от Олимпиады-2020 из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
Обновлено в 03:52
Гаджеты
Производителей гаджетов с eSim обяжут хранить данные на территории РФ
От производителей гаджетов с поддержкой технологии и поставщикам платформ могут потребовать открывать российские представительства, получать соответствующие лицензии и хранить данные на территории страны.
Обновлено в 02:59
Политика
Умер последний участник восстания в «Собиборе»
Последний участник восстания в концлагере "Собибор" Семен Розенфельд умер в Израиле, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика
Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
Обновлено в 03:04
Авто
LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии
Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
Обновлено в 03:14
Космос
Ученые не могут объяснить периодически появляющиеся вспышки на Луне
Наука не знает точно, как эти явления происходят на Луне, но пытается объяснить их.
Обновлено 31 мая в 10:20
Футбол
Гвардиола: «Вальверде проделал хорошую работу. Рад, что он остался»
Вальверде проделал очень хорошую работу. Да, он вылетел из Лиги чемпионов, но все мы проигрываем.
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