Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%Интерфакс вчера в 03:16

Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips на фоне продолжающегося падения мировых площадок из-за торгового противостояния США с остальным миром, что подогревает опасения замедления глобальной экономики, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,5-0,8%.
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Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,58-0,87%

ТАСС12:34

Российские фондовые индексы завершили торги вторника в минусе

Росбалт12:15

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%

Интерфаксвчера в 03:16

Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз к круглым уровням индексов во главе с Газпромом

Финмаркет12:54

Пункты назначения

Российская газета10:24

Рынок открылся вниз вслед за нефтью

Finam.Ru03:17

ОБЗОР – Рынок акций РФ снизился, но удержался выше «круглых» отметок по основным индексам

ПРАЙМ14:14
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Происшествия

На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов

Обновлено в 08:19
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

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Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Польшу совместно противостоять строительству газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление глава Украины сделал после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Брюсселе.
Обновлено в 15:19
Происшествия

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Обновлено в 11:04
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Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

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Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
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Политика

Мэр Харькова обратился к жителям города после сноса бюста Жукова

Обновлено в 11:04
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Жительница Нидерландов Ноа Потховен воспользовалась легальной в ее стране возможностью ухода из жизни с помощью врачей в возрасте 17 лет.
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Футбол

Игнашевич возглавил московское «Торпедо»

Новым главным тренером «Торпедо» стал бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич, говорится на сайте футбольного клуба.
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Происшествия

На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты

Обновлено в 15:13
Происшествия

Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес

Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина из Ростова родила сына

Жена бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса Оксана Воеводина впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 15:39
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Энергетика

«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»

Компания «Роснефть» отреагировала на заявления «Транснефти», которая не согласилась с главой компании Игорем Сечиным, высказавшимся по инциденту с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 13:57
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Стал доступен предзаказ шутера Call of Duty: Modern Warfare

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Препараты должны быть доступны для всех

Успех лечения большинства заболеваний зависит от того, насколько доступны пациентам эффективные современные лекарства.
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UFC назвал следующего соперника Нурмагомедова на бой в Абу-Даби

В апреле в связи с отстранением Нурмагомедова UFC провел бой за титул временного чемпиона в легком весе — в нем Порье одержал победу над Максом Холлоуэем.
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Футбол

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Росздравнадзор проверил медицинский центр после гибели пациента

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«Как отцы работали». Как британские СМИ оправдывают ляпы «Чернобыля»

Режиссер киноленты Крейг Мазин решил показать всему миру ужасы апрельской катастрофы 1986 года в деталях.
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Lada Vesta получит электронную приборную панель

В принципе, присутствие автомобиля в бюджетном сегменте не подразумевает электронной панели («Автоваз» тут не в отстающих), но тюнеры считают, что конкуренты уже выходят на новый уровень и им приходится соответствовать для повышения конкурентных качеств.
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Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
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Финансы

Фондовый рынок США вырос в надежде на снижение ставки ФРС

Основные индексы Уолл-стрит выросли на открытии торгов после появления информации о возможном пересмотре базовой ставки ФРС США в сторону снижения, 4 июня передает агентство Reuters.
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«Аякс» отказался отпускать тен Хага в «Рому»

«Рома» еще не утвердила нового главного тренера. Римский клуб направлял запрос «Аяксу» по Эрику тен Хагу, однако получил отказ.
Обновлено в 09:26
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