Фондовые торги в России открылись в минусеБанки.ру 03:04

Фондовые торги в России открылись в минусе

Политика Команда Зеленского начала готовить стратегию «возвращения Крыма» Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский готов обсудить стратегию «возвращения» полуострова.

Хоккей «Сент-Луис» сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном» Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" на своей арене обыграли "Бостон Брюинз" в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.

Общество Набережная в Москве получила имя Станислава Говорухина Одна из набережных реки Яузы в Москве получила имя народного артиста России Станислава Говорухина, умершего в 2018 году.

Общество Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.

Экономика Сделка по СП РФПИ, Alibaba, «Мегафона» и Mail.ru будет закрыта 5 июня Сделка по созданию совместного предприятия РФПИ, Alibaba, "Мегафона" и Mail.Ru Group в России будет закрыта 5 июня в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина, заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.

Здоровье Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.

Единоборства UFC назвал следующего соперника Нурмагомедова на бой в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий бой против американца Дастина Порье, сообщает пресс-служба UFC.

Общество Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в мире музыки Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes.

Политика В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.

Религия Мусульман Башкирии поздравили с праздником Ураза-байрам По традиции главная молитва в честь окончания поста прошла в Соборной мечети города Уфы "Ляля-Тюльпан" Мусульмане респубилки празднуют Ураза-байрам.

Общество В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса В ряде федеральных округов мусорные полигоны заполнены, если эту проблему не решать, она может перерасти в коллапс, заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман.

Политика Россия обжаловала в ВС Швейцарии решения по искам «Укрнафты» Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта» и «Стабил» о захвате их заправок после присоединения Крыма к России.

Гаджеты В Россию приехал один из самых бюджетных смартфонов Nokia В России начались продажи Nokia 3.2 — бюджетного смартфона с большим дисплеем — 6,26 дюйма, что является большой редкостью для смартфонов этой ценовой категории.

Космос Обновленное зеркало снимут с телескопа БТА Руководство Специальной астрофизической обсерватории РАН приняло решение снять с шестиметрового телескопа БТА обновленное зеркало, которое было установлено на телескоп в декабре 2018 года после 11 лет обработки на Лыткаринском заводе оптического стекла.

Армия и оружие ВКС России успешно испытали новую ракету системы ПРО Воздушно-космические силы РФ провели уже серию испытаний новых противоракет на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Транспорт Участок Филёвской линии столичного метро будет закрыт 8 и 9 июня Движение поездов на Филёвской линии Московского метрополитена между станциями «Киевская» и «Кунцевская» приостановят в выходные — 8 и 9 июня.

Происшествия В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники "Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.

Политика Трамп задремал во время речи Елизаветы II Президент США Дональд Трамп задремал на банкете во время тоста королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает издание Mirror.

Транспорт В Шереметьево пообещали устранить задержки выдачи багажа до июля Пресс-служба московского аэропорта Шереметьево сообщила, что задержки с выдачей багажа пассажиров будут устранены к концу июня.