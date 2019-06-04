Финансы

Фондовые торги в России открылись в минусеБанки.ру 03:04

Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Российский рынок будет топтаться на месте

Finam.Ru12:25

Российские фондовые индексы завершили торги вторника в минусе

Росбалт12:15

ОБЗОР – Рынок акций РФ снизился, но удержался выше «круглых» отметок по основным индексам

ПРАЙМ14:14

Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз к круглым уровням индексов во главе с Газпромом

Финмаркет12:54

Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,58-0,87%

ТАСС12:34

Фондовые торги в России открылись в минусе

Банки.ру03:04

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%

Интерфаксвчера в 03:16
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Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 04:26
Происшествия

Почему осужденный за взятку генерал СКР Никандров вышел на свободу

Обновлено в 07:28
Политика

Команда Зеленского начала готовить стратегию «возвращения Крыма»

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский готов обсудить стратегию «возвращения» полуострова.
Обновлено вчера в 19:21
Общество

«Мемориал»: победителей конкурса исследований «Человек в истории» и их учителей вызывают на беседы с ФСБ

Итоги последнего подвели в конце апреля, его победителями стали авторы 43 научных исследований из 24 регионов России.
Обновлено в 12:53
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном»

Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" на своей арене обыграли "Бостон Брюинз" в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:21
Гаджеты

Объявлены цены на телевизоры-картины Samsung для России

Обновлено в 04:48
Общество

Набережная в Москве получила имя Станислава Говорухина

Одна из набережных реки Яузы в Москве получила имя народного артиста России Станислава Говорухина, умершего в 2018 году.
Обновлено в 05:58
Общество

В распоряжении Китая оказался новый рычаг давления на США

Обновлено в 12:58
Политика

НАТО и Украина проведут учения в Черном море

Обновлено в 11:59
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Экономика

Сделка по СП РФПИ, Alibaba, «Мегафона» и Mail.ru будет закрыта 5 июня

Сделка по созданию совместного предприятия РФПИ, Alibaba, "Мегафона" и Mail.Ru Group в России будет закрыта 5 июня в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина, заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.
Обновлено в 12:15
Здоровье

Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам

Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено вчера в 09:31
Единоборства

UFC назвал следующего соперника Нурмагомедова на бой в Абу-Даби

Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий бой против американца Дастина Порье, сообщает пресс-служба UFC.
Обновлено в 14:34
Армия и оружие

Пентагон: РФ создает «широкий спектр угроз» США

Американский генерал Джон Реймонд заявил, что Россия создает "широкий спектр угроз" США в космосе.
Обновлено в 14:21
Общество

Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в мире музыки

Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes.
Обновлено в 14:10
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Религия

Мусульман Башкирии поздравили с праздником Ураза-байрам

По традиции главная молитва в честь окончания поста прошла в Соборной мечети города Уфы "Ляля-Тюльпан" Мусульмане респубилки празднуют Ураза-байрам.
Обновлено в 03:58
Общество

В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса

В ряде федеральных округов мусорные полигоны заполнены, если эту проблему не решать, она может перерасти в коллапс, заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 08:21
Политика

Россия обжаловала в ВС Швейцарии решения по искам «Укрнафты»

Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта» и «Стабил» о захвате их заправок после присоединения Крыма к России.
Обновлено в 14:00
Гаджеты

В Россию приехал один из самых бюджетных смартфонов Nokia

В России начались продажи Nokia 3.2 — бюджетного смартфона с большим дисплеем — 6,26 дюйма, что является большой редкостью для смартфонов этой ценовой категории.
Обновлено в 05:18
Гаджеты

Новый Mac Pro стоит 70 тысяч долларов

Обновлено в 09:52
Авто

«АвтоВАЗ» отзывает более 900 Lada Xray

Обновлено в 12:46
Космос

Обновленное зеркало снимут с телескопа БТА

Руководство Специальной астрофизической обсерватории РАН приняло решение снять с шестиметрового телескопа БТА обновленное зеркало, которое было установлено на телескоп в декабре 2018 года после 11 лет обработки на Лыткаринском заводе оптического стекла.
Обновлено вчера в 10:12
Армия и оружие

ВКС России успешно испытали новую ракету системы ПРО

Воздушно-космические силы РФ провели уже серию испытаний новых противоракет на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено вчера в 18:03
Транспорт

Участок Филёвской линии столичного метро будет закрыт 8 и 9 июня

Движение поездов на Филёвской линии Московского метрополитена между станциями «Киевская» и «Кунцевская» приостановят в выходные — 8 и 9 июня.
Обновлено в 12:52
Происшествия

В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Политика

Трамп задремал во время речи Елизаветы II

Президент США Дональд Трамп задремал на банкете во время тоста королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает издание Mirror.
Обновлено в 11:53
Транспорт

В Шереметьево пообещали устранить задержки выдачи багажа до июля

Пресс-служба московского аэропорта Шереметьево сообщила, что задержки с выдачей багажа пассажиров будут устранены к концу июня.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия

Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Политика

Эрдоган подтвердил намерение получить С-400

Обновлено в 02:54
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