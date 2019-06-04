Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%Интерфакс 03 июня в 03:16

Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips на фоне продолжающегося падения мировых площадок из-за торгового противостояния США с остальным миром, что подогревает опасения замедления глобальной экономики, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,5-0,8%.

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%

Общество Росгидромет предупредил об ухудшении состояния воздуха в Москве В целом степень загрязнения атмосферного воздуха над Москвой за минувшие сутки была повышенной, отмечает ведомство.

Авто В Тульской области начал работу завод Great Wall Компания Great Wall запустила новый автомобильный завод, построенный в Тульской области. Об этом сообщает Минпромторг России.

Происшествия СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.

Происшествия СК завел дело после отказа турбазы принять школьников с ВИЧ Следователи завели уголовное дело в связи с нарушением равенства прав и свобод человека, после того как одна из турбаз в Нижегородской области отказалась принять на отдых группу детей с ВИЧ-инфекцией.

Шоу-бизнес Настя Каменских поделилась снимком топлес из душа Певица Настя Каменских разместила на своей страничке в Instagram откровенную фотографию.

Общество Мэр Омска упала в грязь во время инспекции Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.

Политика Россия призвала Запад образумить Приштину Москва призывает покровителей Приштины образумить косовоалбанское руководство, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.

Происшествия В Москве загорелась кровля дата-центра По данным источника агентства «Москва» в экстренных службах, горит кровля дата-центра.

Армия и оружие Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос» В мае генеральный директор ЦНИИточмаша Альберт Баков в интервью РИА Новости заявил, что новое самоходное орудие для ВДВ "Лотос" будет стрелять на 13 километров, первые образцы самоходки будут собираться на КБАЛ им. Кошкина.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Политика Медведев назвал условие для сохранения транзита газа через Украину Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что транзит газа через Украину продолжится, если новые власти будут опираться на прагматичные соображения.

Футбол Инфантино переизбран на пост главы ФИФА Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино переизбран на свой пост.

Футбол Саранских волонтёров подготовили к матчу Россия – Сан-Марино В мордовском госуниверситете прошло обучение для волонтёров, которые будут принимать участие в проведении матча отборочного тура Евро-2020.

Происшествия В ХМАО уволился заммэра, в квартире которого был бордель Выяснилось, что владельцем квартиры является заместитель мэра по правовым вопросам, взаимодействию с правоохранительными, надзорными органами и депутатским корпусом Виктор Манухин.

Происшествия В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост, пострадали несколько припаркованных на нем автомобилей.

Общество Суд отклонил иск экс-главы Коми к «АиФ» Басманный суд Москвы отклонил иск ожидающего приговора по делу о мошенничестве и создании преступной группы экс-главы Коми Вячеслава Гайзера к "Аргументам и Фактам", сообщила РИА Новости адвокат Дарья Евменина.

Технологии Россия подключилась к 5G. Сеть нового поколения заработала официально Чтобы продемонстрировать возможности связи нового поколения, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский из Петербурга позвонил президенту глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто в Хельсинки.

Политика Зеленский выступил против «Северного потока-2» Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».