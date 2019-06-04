Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%Интерфакс 03 июня в 03:16

Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips на фоне продолжающегося падения мировых площадок из-за торгового противостояния США с остальным миром, что подогревает опасения замедления глобальной экономики, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,5-0,8%.
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Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз к круглым уровням индексов во главе с Газпромом

Финмаркетвчера в 12:54

Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,58-0,87%

ТАССвчера в 12:34

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Российская газетавчера в 10:24

Рынок открылся вниз вслед за нефтью

Finam.Ruвчера в 03:17

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%

Интерфакс03 июня в 03:16
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Общество

Росгидромет предупредил об ухудшении состояния воздуха в Москве

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Происшествия

СК завел дело после отказа турбазы принять школьников с ВИЧ

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Шоу-бизнес

Настя Каменских поделилась снимком топлес из душа

Певица Настя Каменских разместила на своей страничке в Instagram откровенную фотографию.
Обновлено в 08:03
Теннис

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Встречи стартуют после окончания дождя в столице Франции.
Обновлено в 08:09
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Политика

Россия призвала Запад образумить Приштину

Москва призывает покровителей Приштины образумить косовоалбанское руководство, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 07:20
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Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в ТЦ Columbus в Москве

Обновлено в 07:46
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

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Происшествия

В Москве загорелась кровля дата-центра

По данным источника агентства «Москва» в экстренных службах, горит кровля дата-центра.
Обновлено в 08:41
Здоровье

Роспотребнадзор: половина россиянок старше 55 лет страдает от ожирения

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Армия и оружие

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Обновлено в 06:32
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Политика

Медведев назвал условие для сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что транзит газа через Украину продолжится, если новые власти будут опираться на прагматичные соображения.
Обновлено в 08:25
Футбол

Инфантино переизбран на пост главы ФИФА

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино переизбран на свой пост.
Обновлено в 05:34
Футбол

Саранских волонтёров подготовили к матчу Россия – Сан-Марино

В мордовском госуниверситете прошло обучение для волонтёров, которые будут принимать участие в проведении матча отборочного тура Евро-2020.
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Происшествия

В ХМАО уволился заммэра, в квартире которого был бордель

Выяснилось, что владельцем квартиры является заместитель мэра по правовым вопросам, взаимодействию с правоохранительными, надзорными органами и депутатским корпусом Виктор Манухин.
Обновлено в 07:57
Происшествия

В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями

В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост, пострадали несколько припаркованных на нем автомобилей.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

В Музее Победы открывается выставка «Второй фронт»

Обновлено в 05:55
Общество

Суд отклонил иск экс-главы Коми к «АиФ»

Басманный суд Москвы отклонил иск ожидающего приговора по делу о мошенничестве и создании преступной группы экс-главы Коми Вячеслава Гайзера к "Аргументам и Фактам", сообщила РИА Новости адвокат Дарья Евменина.
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Перенесшие инсульт петербуржцы получат бесплатные лекарства

Петербуржцы, перенесшие ишемический инсульт, смогут получать лекарства бесплатно.
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Технологии

Россия подключилась к 5G. Сеть нового поколения заработала официально

Чтобы продемонстрировать возможности связи нового поколения, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский из Петербурга позвонил президенту глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто в Хельсинки.
Обновлено в 08:43
Политика

Зеленский выступил против «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 17:57
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UFC официально объявила о бое Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье

UFC официально объявила дату следующего боя и соперника Хабиба Нурмагомедова.
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Армия и оружие

В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой

Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
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