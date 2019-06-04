Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%Интерфакс 03 июня в 03:16
Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips на фоне продолжающегося падения мировых площадок из-за торгового противостояния США с остальным миром, что подогревает опасения замедления глобальной экономики, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,5-0,8%.
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