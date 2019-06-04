Финансы

Российский фондовый рынок открылся снижением индексовРосбалт 03:31

Торги на российском рынке акций начались в среду незначительным снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 0,04% к предыдущему закрытию и составил 2705,18 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,01% до 1307,45 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Фондовые торги в России открылись в минусе

Банки.ру03:19

Российский фондовый рынок открылся снижением индексов

Росбалт03:31

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03 июня в 17:54

Рынок акций РФ снизился, но удержался выше «круглых» отметок по основным индексам

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Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз к круглым уровням индексов во главе с Газпромом

Финмаркетвчера в 12:54

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%

Интерфакс03 июня в 03:16
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Клиника кризисной помощи для подростков открылась в Москве

Первая в столице клиника кризисной помощи для подростков открылась на базе Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой на юге Москвы.
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Обновлено в 09:02
Происшествия

Административное здание горит на востоке Москвы

Представитель пресс-службы столичного ГУ МЧС сообщил, что пожар в административном здании на востоке Москвы, где загорелась крыша, локализован.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Найденный в пакете в парке Петербурга младенец был убит

Экспертиза определила причины смерти младенца, которого 27 мая нашли в пакете в парке политехнического университета в Петербурге.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева

Задержан заместитель заведующего кафедрой космических летальных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев, показаний против которого следствие тщетно добивалось от обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева; об этом в среду "Интерфаксу" сообщил руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие

Штаб ВСУ сообщил о двух убитых и трех раненых в боях с ополчением Донбасса

Во вторник, 4 июня, защитники Донбасса 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ в ответ на провокационные обстрелы.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Дополнительный отряд МЧС не пустили в Шереметьево из-за закрытой полосы

Заместитель главы МЧС Павел Барышев рассказал, что дополнительные силы МЧС России не сразу пустили в аэропорт Шереметьево после катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот».
Обновлено в 09:26
Общество

Определены самые грязные и чистые регионы России

Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
Обновлено в 05:51
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В российских поездах появились ароматизированные вагоны

В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов.
Обновлено в 05:41
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Путин назвал отношения России и Китая беспрецедентными

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Почти половина россиян сумела узнать личные данные своих коллег

Почти половина россиян (44%) хотя бы однажды видела на работе конфиденциальные данные своих коллег.
Обновлено в 07:10
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В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval

В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.
Обновлено в 08:40
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Россияне смогут наблюдать редкие серебристые облака с середины июня

В Северном полушарии начался сезон наблюдения за серебристыми облаками — уникальным явлением, которое видно только ночью.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес

Виктория Боня опровергла слухи о своей беременности

За последнее время появилось немало слухов о том, что Виктория Боня беременна.
Обновлено в 06:27
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Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения

Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
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После отмены роуминга в России подорожала мобильная связь

С декабря по май в России в среднем на 3% выросла цена минимального пакетного тарифа на мобильную связь, с 255 до 262 рублей в месяц.
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ФСИН пообещала организовать поездку Калви в Петербург на ПМЭФ

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В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями

В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост, пострадали несколько припаркованных на нем автомобилей.
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Китай впервые запустил ракету-носитель с морской платформы

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) запустила ракету-носитель «Чанчжэн-11» с морской платформы в Желтом море, сообщает Reuters.
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Политика

Социологи опубликовали новые рейтинги украинских партий

Специалисты исследовательской социологической группы «Рейтинг» опубликовали новые данные опроса избирателей, согласно которому за 2 месяца до выборов в Верховную Раду за партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» готовы проголосовать 48,2% респондентов.
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