Финансы
Российский фондовый рынок открылся снижением индексовРосбалт 03:31
Торги на российском рынке акций начались в среду незначительным снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 0,04% к предыдущему закрытию и составил 2705,18 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,01% до 1307,45 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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