Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,4%Интерфакс 02:22

Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры и на опасениях новых западных антироссийских санкций; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3-0,4%, при этом лидирует в откате бумаги "Аэрофлота" после слабого годового отчета по МСФО.

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,4%

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