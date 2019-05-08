Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%Интерфакс 03:18
Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен большинства blue chips на фоне сохраняющихся негативных настроений на внешних фондовых площадках из-за опасений торговой войны между США и Китаем.
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Происшествия
Следствие назвало ошибки пилотов сгоревшего лайнера SSJ
Работающие двигатели и открытое окно могли косвенно повлиять на распространение пламени после жёсткой посадки SSJ 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:12
Политика
Помпео призвал не дать России достроить «Северный поток — 2»
США не должны позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, выступая с лекцией в Лондоне.
Обновлено в 13:39
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Футболисты получили реальные сроки "Суд установил, что Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", — огласила судья Елена Абрамова.
Обновлено в 12:57
Происшествия
В Ижевске врач за изнасилование пациентки получил условный срок
Суд при назначении наказания учел смягчающие наказание обстоятельства, в том числе положительные характеристики, ведомственные награды, состояние здоровья и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.
Обновлено вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Общество
В Италии продают сотни домов за один евро
В небольшом итальянском городе Муссомели с населением 11 тысяч человек власти выставили на продажу сотни заброшенных домов.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Обнародованы фото с места кровавой драмы в Пензенской области
Пресс-служба Следственного управления СК РФ по Пензенской области обнародовала фотографии, сделанные на месте происшествия: возле дома и рядом с ним.
Обновлено в 12:31
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Автомобиль врезался в группу детей в Японии
Дети 2–3 лет были на прогулке, когда в них врезался автомобиль. Пострадали 13 детей и двое воспитателей.
Обновлено вчера в 23:40
Здоровье
В Саратовской области зарегистрировано 114 пострадавших от клещей
На сегодняшний день в медицинские учреждения региона обратилось 114 пострадавших от нападения клещей, в том числе 27 детей до 14 лет, сообщает управление Роспотребнадзора по Саратовской области.
Обновлено в 08:42
Происшествия
«Аэрофлот» отменил в среду пять рейсов c SSJ-100
Как следует из онлайн-табло "Шереметьево", "Аэрофлот" отменил в среду несколько рейсов и с использованием иностранных воздушных судов, в том числе в Хельсинки и обратно (выполняется на Airbus A320/321) и из Иркутска в Москву (на Airbus A330).
Обновлено в 10:20
Экономика
Глава ЕБРР заявил о важности России для банка
Россия является важным регионом для Европейского банка реконструкции и развития и вряд ли выйдет из состава его акционеров, заявил президент ЕБРР Сума Чакрабарти, отвечая на вопрос ТАСС в ходе брифинга в среду.
Обновлено в 13:55
Футбол
Месси вступил в перепалку с фанатами «Барселоны» в аэропорту Ливерпуля
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вступил в ссору с болельщиками каталонского клуба после поражения от "Ливерпуля" в ответном матче Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:48
Спорт
Невеста биатлониста Логинова: спортивную карьеру не завершаю
Обновлено в 14:01
Политика
Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Здоровье
Четверть ВИЧ-инфицированных в России не знают о своем диагнозе
Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем положительном статусе, говорится в материалах Роспотребнадзора.
Обновлено в 06:22
Политика
На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле
Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24
Общество
Мэр Москвы заработал 7,6 млн рублей в 2018 году
Доход мэра Москвы Сергея Собянина за 2018 год составил 7,6 млн рублей.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Новая расшифровка переговоров пилотов SSJ 100 появилась в Сети
Опубликован новый фрагмент переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево.
Обновлено в 13:56
Общество
У ВТБ произошел сбой в работе онлайн-банка
В колл-центре ВТБ подтвердили ограничения в работе онлайн-банка.
Обновлено в 09:26
Финансы
ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай
Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Космос
Минобороны заканчивает формирование системы космической разведки
Формирование на околоземной орбите системы радиолокационной разведки "Лиана", позволяющей наблюдать даже за небольшими объектами, будет закончено в этом году.
Обновлено вчера в 04:40
Здоровье
Медики рассказали, чем полезно ежедневное употребление сала
Обновлено в 01:47
Происшествия
В Шереметьево произошло новое ЧП с SSJ-100
Обновлено в 04:15
Интернет
Google назвала победителей премии Google Play Awards 2019
Компания Google в преддверии конференции I/O назвала лауреатов премии Google Play Awards 2019.
Обновлено вчера в 09:01