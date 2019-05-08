Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%Интерфакс 03:18

Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен большинства blue chips на фоне сохраняющихся негативных настроений на внешних фондовых площадках из-за опасений торговой войны между США и Китаем.
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Рынок акций РФ снизился третьи торги подряд из-за ухода от рисков перед выходными

Интерфакс12:19

Падение на рынках может приостановиться

SIA.ru09:02

ОБЗОР – Рынок акций РФ снизился на фиксации длинных позиций игроками

ПРАЙМ13:41

Аукционы Минфина поддержали рубль

Finam.Ru11:47

Рынок акций в среду снизился третьи торги подряд из-за ухода от рисков перед выходными

Финмаркет12:45

Российские торговые рынки снова теряют позиции

ГЛАС.RU07:46
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Происшествия

Следствие назвало ошибки пилотов сгоревшего лайнера SSJ

Работающие двигатели и открытое окно могли косвенно повлиять на распространение пламени после жёсткой посадки SSJ 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:12
Политика

Помпео призвал не дать России достроить «Северный поток — 2»

США не должны позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, выступая с лекцией в Лондоне.
Обновлено в 13:39
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Футболисты получили реальные сроки "Суд установил, что Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", — огласила судья Елена Абрамова.
Обновлено в 12:57
Происшествия

В Ижевске врач за изнасилование пациентки получил условный срок

Суд при назначении наказания учел смягчающие наказание обстоятельства, в том числе положительные характеристики, ведомственные награды, состояние здоровья и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.
Обновлено вчера в 09:30
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Общество

В Италии продают сотни домов за один евро

В небольшом итальянском городе Муссомели с населением 11 тысяч человек власти выставили на продажу сотни заброшенных домов.
Обновлено в 01:25
Футбол

Глава СПЧ поддержал решение суда в отношении Мамаева и Кокорина

Обновлено в 10:56
Происшествия

Обнародованы фото с места кровавой драмы в Пензенской области

Пресс-служба Следственного управления СК РФ по Пензенской области обнародовала фотографии, сделанные на месте происшествия: возле дома и рядом с ним.
Обновлено в 12:31
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Автомобиль врезался в группу детей в Японии

Дети 2–3 лет были на прогулке, когда в них врезался автомобиль. Пострадали 13 детей и двое воспитателей.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Адвокат: у Кокорина и Мамаева не должно было быть реального срока

Обновлено в 11:50
Здоровье

В Саратовской области зарегистрировано 114 пострадавших от клещей

На сегодняшний день в медицинские учреждения региона обратилось 114 пострадавших от нападения клещей, в том числе 27 детей до 14 лет, сообщает управление Роспотребнадзора по Саратовской области.
Обновлено в 08:42
Происшествия

«Аэрофлот» отменил в среду пять рейсов c SSJ-100

Как следует из онлайн-табло "Шереметьево", "Аэрофлот" отменил в среду несколько рейсов и с использованием иностранных воздушных судов, в том числе в Хельсинки и обратно (выполняется на Airbus A320/321) и из Иркутска в Москву (на Airbus A330).
Обновлено в 10:20
Экономика

Глава ЕБРР заявил о важности России для банка

Россия является важным регионом для Европейского банка реконструкции и развития и вряд ли выйдет из состава его акционеров, заявил президент ЕБРР Сума Чакрабарти, отвечая на вопрос ТАСС в ходе брифинга в среду.
Обновлено в 13:55
Футбол

Месси вступил в перепалку с фанатами «Барселоны» в аэропорту Ливерпуля

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вступил в ссору с болельщиками каталонского клуба после поражения от "Ливерпуля" в ответном матче Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:48
Спорт

Невеста биатлониста Логинова: спортивную карьеру не завершаю

Обновлено в 14:01
Политика

Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Здоровье

Четверть ВИЧ-инфицированных в России не знают о своем диагнозе

Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем положительном статусе, говорится в материалах Роспотребнадзора.
Обновлено в 06:22
Политика

На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле

Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24
Общество

Мэр Москвы заработал 7,6 млн рублей в 2018 году

Доход мэра Москвы Сергея Собянина за 2018 год составил 7,6 млн рублей.
Обновлено в 13:14
Происшествия

Новая расшифровка переговоров пилотов SSJ 100 появилась в Сети

Опубликован новый фрагмент переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево.
Обновлено в 13:56
Общество

У ВТБ произошел сбой в работе онлайн-банка

В колл-центре ВТБ подтвердили ограничения в работе онлайн-банка.
Обновлено в 09:26
Финансы

ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай

Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Космос

Минобороны заканчивает формирование системы космической разведки

Формирование на околоземной орбите системы радиолокационной разведки "Лиана", позволяющей наблюдать даже за небольшими объектами, будет закончено в этом году.
Обновлено вчера в 04:40
Здоровье

Медики рассказали, чем полезно ежедневное употребление сала

Обновлено в 01:47
Происшествия

В Шереметьево произошло новое ЧП с SSJ-100

Обновлено в 04:15
Интернет

Google назвала победителей премии Google Play Awards 2019

Компания Google в преддверии конференции I/O назвала лауреатов премии Google Play Awards 2019.
Обновлено вчера в 09:01
Как работают Яндекс.Новости?
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