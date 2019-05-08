Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%Интерфакс 03:18
Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен большинства blue chips на фоне сохраняющихся негативных настроений на внешних фондовых площадках из-за опасений торговой войны между США и Китаем.
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Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Петербурге у женщины, разводившей крыс, временно забрали ребенка
Власти Калининского района Санкт-Петербурга помогут семье восьмилетней девочки, жившей в квартире с сотней декоративных крыс, которых выращивала для продажи ее мать, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе районной администрации.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с автобусом в Подмосковье
ДТП с участием автобуса произошло в подмосковной Лобне, в аварии один человек погиб, двое госпитализированы.
Обновлено в 16:26
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено в 17:01
Общество
В Загребе провели второе шествие «Бессмертного полка»
Обновлено в 15:26
Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
Обновлено вчера в 04:10
Гаджеты
Представлен смартфон Huawei P Smart Z с выдвижной камерой
Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Huawei P Smart Z, главной особенностью которой стала 16 Мп фронтальная камера с выдвижным механизмом, выдерживающим 100 000 циклов работы.
Обновлено в 07:05
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Политика
Путин проверил, как реализуются национальные проекты
Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на котором потребовал от чиновников не давать гражданам абстрактных обещаний и не сдвигать сроков реализации национальных проектов.
Обновлено в 15:19
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта
В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Происшествия
«Аэрофлот» отменил около десяти рейсов на самолетах Superjet
Авиакомпания «Аэрофлот» 8 мая перенесла или отменила 11 рейсов, которые должны были выполнять российские самолеты Superjet.
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес
Никита Ефремов закрутил роман с ведущей «Орла и Решки» Марией Иваковой
Звезд узнали зрители, которые также пришли на спортивное мероприятие: они-то и поделились подробностями свидания Ефремова и Иваковой с журналистами.
Обновлено в 12:55
Недвижимость
Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты
Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
Обновлено в 15:17
Политика
Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле
Обновлено вчера в 17:41
Политика
МИД сообщил о подготовке визита Помпео в Россию
Ранее источник в МИД РФ сообщил, что переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео запланированы на 14 мая в Сочи.
Обновлено в 08:56
Здоровье
Главврача саратовской больницы уволили за «свинарник» в палате для ветеранов
В ведомстве напомнили, что 6 и 7 мая в социальных сетях и ряде СМИ неоднократно публиковалась информация о палате для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, состояние которой вызвало возмущение у родственников пациентов.
Обновлено в 09:29
Кино
HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители»
Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».
Обновлено в 16:37
Политика
Трамп продлил санкции против ЦАР
Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против Центральноафриканской республики, сообщил Белый дом.
Обновлено в 16:17
Театры
Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра
Обновлено в 06:06
Происшествия
В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь
Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
Мадуро уволил из армии 55 военных после попытки госпереворота
Президент Венесуэлы Николас Мадуро уволил из армии 55 военнослужащих в связи с их причастностью к попытке государственного переворота в республике.
Обновлено в 16:51
Путешествия
Туристов в Японии попросили не есть на ходу
Власти Японии просят туристов отказаться от еды на ходу, потому что это может привести к травмам. Об этом сообщает издание Japan Times.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие
Пентагон улучшает ядерное оружие
Обновлено в 15:26
Политика
Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования городов в рамках так называемой декоммунизации должен решаться на референдумах, заявил его советник Дмитрий Разумков.
Обновлено в 16:35
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08