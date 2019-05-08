Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%Интерфакс 03:18

Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен большинства blue chips на фоне сохраняющихся негативных настроений на внешних фондовых площадках из-за опасений торговой войны между США и Китаем.
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ОБЗОР – Рынок акций РФ снизился на фиксации длинных позиций игроками

ПРАЙМ13:41

Рынок акций РФ снизился третьи торги подряд из-за ухода от рисков перед выходными

Интерфакс12:19

Рынок акций в среду снизился третьи торги подряд из-за ухода от рисков перед выходными

Финмаркет12:45

Аукционы Минфина поддержали рубль

Finam.Ru11:47

Падение на рынках может приостановиться

SIA.ru09:02

Российские торговые рынки снова теряют позиции

ГЛАС.RU07:46
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Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Обновлено в 09:22
Происшествия

В Петербурге у женщины, разводившей крыс, временно забрали ребенка

Власти Калининского района Санкт-Петербурга помогут семье восьмилетней девочки, жившей в квартире с сотней декоративных крыс, которых выращивала для продажи ее мать, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе районной администрации.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с автобусом в Подмосковье

ДТП с участием автобуса произошло в подмосковной Лобне, в аварии один человек погиб, двое госпитализированы.
Обновлено в 16:26
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено в 17:01
Политика

В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы

Обновлено в 06:43
Общество

В Загребе провели второе шествие «Бессмертного полка»

Обновлено в 15:26
Армия и оружие

На Донбассе уничтожен командир десантно-штурмового отделения ВСУ

Обновлено в 11:02
Общество

Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

Обновлено вчера в 04:10
Гаджеты

Представлен смартфон Huawei P Smart Z с выдвижной камерой

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Huawei P Smart Z, главной особенностью которой стала 16 Мп фронтальная камера с выдвижным механизмом, выдерживающим 100 000 циклов работы.
Обновлено в 07:05
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Политика

Путин проверил, как реализуются национальные проекты

Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на котором потребовал от чиновников не давать гражданам абстрактных обещаний и не сдвигать сроков реализации национальных проектов.
Обновлено в 15:19
Политика

Россия высылает двух шведских дипломатов

Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Авто

Китай может заполнить мировой рынок своими подержанными автомобилями

Обновлено в 08:30
Армия и оружие

В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта

В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Происшествия

«Аэрофлот» отменил около десяти рейсов на самолетах Superjet

Авиакомпания «Аэрофлот» 8 мая перенесла или отменила 11 рейсов, которые должны были выполнять российские самолеты Superjet.
Обновлено в 13:47
Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

Обновлено в 16:03
Шоу-бизнес

Никита Ефремов закрутил роман с ведущей «Орла и Решки» Марией Иваковой

Звезд узнали зрители, которые также пришли на спортивное мероприятие: они-то и поделились подробностями свидания Ефремова и Иваковой с журналистами.
Обновлено в 12:55
Недвижимость

Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты

Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
Обновлено в 15:17
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Обновлено вчера в 17:41
Политика

МИД сообщил о подготовке визита Помпео в Россию

Ранее источник в МИД РФ сообщил, что переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео запланированы на 14 мая в Сочи.
Обновлено в 08:56
Здоровье

Главврача саратовской больницы уволили за «свинарник» в палате для ветеранов

В ведомстве напомнили, что 6 и 7 мая в социальных сетях и ряде СМИ неоднократно публиковалась информация о палате для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, состояние которой вызвало возмущение у родственников пациентов.
Обновлено в 09:29
Кино

HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители»

Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».
Обновлено в 16:37
Политика

Трамп продлил санкции против ЦАР

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против Центральноафриканской республики, сообщил Белый дом.
Обновлено в 16:17
Театры

Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра

Обновлено в 06:06
Происшествия

В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь

Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие

Мадуро уволил из армии 55 военных после попытки госпереворота

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уволил из армии 55 военнослужащих в связи с их причастностью к попытке государственного переворота в республике.
Обновлено в 16:51
Путешествия

Туристов в Японии попросили не есть на ходу

Власти Японии просят туристов отказаться от еды на ходу, потому что это может привести к травмам. Об этом сообщает издание Japan Times.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие

Пентагон улучшает ядерное оружие

Обновлено в 15:26
Политика

Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования городов в рамках так называемой декоммунизации должен решаться на референдумах, заявил его советник Дмитрий Разумков.
Обновлено в 16:35
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
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