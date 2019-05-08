Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%Интерфакс 03:18
Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен большинства blue chips на фоне сохраняющихся негативных настроений на внешних фондовых площадках из-за опасений торговой войны между США и Китаем.
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Происшествия
Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100
Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не отключил часть оборудования при входе в грозу, заявил РИА Новости член совета высшего офицерского состава общероссийской организации "Офицеры России", заслуженный пилот Юрий Сытник.
Обновлено в 20:20
Политика
Суд в Бразилии постановил арестовать экс-президента страны Темера
Бразильский суд принял решение о повторном аресте бывшего президента страны Мишела Темера, который подозревается в коррупции.
Обновлено в 19:31
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Авто
Водители кроссоверов тратят на топливо в среднем на 12% больше
Исследование показало, что средний пробег англичан за год составляет 9 700 миль (15 611 км). Таким образом, владельцы компактных кроссоверов, таких как Renault Captur и Audi Q2, ежегодно вынуждены тратить на заправку своих машин 1 092 фунта (93 599 рублей), что на 130 фунтов (11 143 рубля) больше, чем владельцы небольших автомобилей, таких как Ford Fiesta и Volkswagen Polo.
Обновлено в 01:50
Политика
Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»
Обновлено в 19:22
Армия и оружие
Путин назначил нового главкома ВМФ России и сменил командующих флотами
Президент РФ Владимир Путин назначил главнокомандующим Военно-морским флотом (ВМФ) адмирала Николая Евменова.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Кокорина и Мамаева признали виновными и отправили в колонию
Александра Кокорина приговорили к 1 году и 6 месяцам, Павла Мамаева – к году и 5 месяцам.
Обновлено в 09:33
Культура
Скончался композитор Евгений Крылатов
Сегодня, 8 мая, на 86 году жизни скончался советский и российский композитор Евгений Крылатов — автор музыки к более чем 160 фильмам, в том числе «Приключения Электроника» и мультфильму «Трое из Простоквашино».
Обновлено в 05:36
Футбол
Месси добирался в аэропорт Ливерпуля отдельно от команды
Обновлено в 13:11
Наука
У берегов Португалии земная кора может расслаиваться
В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Футбол
Блаттер подаст в суд на ФИФА с целью вернуть коллекцию часов
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер в ближайшее время подаст в суд на организацию.
Обновлено в 16:13
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Кино
HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители»
Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».
Обновлено в 16:37
Кино
Райан Рейнолдс выложил в сеть фильм «Покемон. Детектив Пикачу»
Имя для «пирата», якобы «слившего» в сеть полную версию еще не вышедшего в прокат кинофильма, актер тоже подобрал под стать ситуации: нарушителем спокойствия и закона является Инспектор Пикачу.
Обновлено в 16:41
Происшествия
В Ростове из-за поломки отменили очередной рейс SSJ 100
Sukhoi Superjet 100 должен был лететь сегодня утром из Ростова в Москву, однако пассажирам объявили о неисправности и отправили в стерильную зону аэропорта.
Обновлено в 06:03
Экономика
Рождаемость в начале 2019 года выросла только в трех регионах России
Рождаемость по итогам января—марта 2019 года выросла только в трех российских регионах из 85.
Обновлено в 10:19
Происшествия
В Нью-Йорке четыре ребёнка погибли в результате пожара
Шесть человек, включая четверых детей, погибли в результате возгорания в Нью-Йорке.
Обновлено в 19:15
Авто
«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA XRay
В настоящее время Хэтчбек LADA XRay продается в России в четырех комплектациях. Их стоимость составляет 650 до 843 тысяч рублей.
Обновлено в 13:48
Политика
Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
Никита Ефремов закрутил роман с Марией Иваковой
Никита Ефремов продолжает творческую деятельность династии Ефремовых.
Обновлено в 11:35
Технологии
Только треть самых длинных рек в мире остаются свободными
Чуть более трети (37%) из 242 самых длинных рек мира остаются свободными, говорится в новом исследовании, опубликованном в научном журнале Nature.
Обновлено в 13:37
Культура
Песню из «Леди и бродяги» для игрового ремейка перепишут из-за расизма
Игровая версия «Леди и бродяги» планируется к выходу на платформе Disney+ вскоре после её запуска в ноябре.
Обновлено вчера в 11:48
Кино
Четвертый эпизод «Игры престолов» назван провальным
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Учения ВВС четырех стран НАТО начались в Болгарии
Как сообщает пресс-центр Минобороны страны, тренировки экипажей ВВС Греции, Румынии, Италии и Болгарии продлятся до 17 мая.
Обновлено в 14:19