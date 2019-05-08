Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%Интерфакс 03:18
Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен большинства blue chips на фоне сохраняющихся негативных настроений на внешних фондовых площадках из-за опасений торговой войны между США и Китаем.
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Политика
Волкер назвал единственную помеху для улучшения отношений России и США
Единственная помеха на пути улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном — сама Россия, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью Би-би-си.
Обновлено в 12:18
Политика
В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»
Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено в 22:50
Финансы
Реальный эффективный курс рубля с начала года вырос на 5,3%
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в апреле 2019 года вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено в 07:47
Здоровье
Главврача саратовской больницы уволили за «свинарник» в палате для ветеранов
В ведомстве напомнили, что 6 и 7 мая в социальных сетях и ряде СМИ неоднократно публиковалась информация о палате для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, состояние которой вызвало возмущение у родственников пациентов.
Обновлено в 09:29
Общество
Фильм Дудя создал проблемы для россиян в Замбии
В начале фильма Юрий Дудь говорит, что люди в этой стране живут очень бедно.
Обновлено в 10:27
Музыка
Названы шансы Лазарева на победу в «Евровидении»
Музыкальный критик Сергей Соседов оценил шансы российского певца Сергея Лазарева на победу в международном песенном конкурсе «Евровидение».
Обновлено в 04:10
Авто
Тюнеры выпустили уникальный кабриолет Bentley Continental GT
Специалисты тюнинг-ателье Mulliner представили особую версию кабриолета Bentley Continental GT Convertible, которая получила приставку Bavaria Edition.
Обновлено в 04:27
Политика
Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки
Президент США Дональд Трамп заявил, что китайские власти «сорвали сделку» в ходе торговых переговоров.
Обновлено в 20:42
Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 20:48
Шоу-бизнес
Ксению Собчак застукали с сигаретой
Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к такому образу Собчак, в особенности к сигарете в ее руке.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Иран заявил о поэтапном выходе из ядерной сделки
Власти Ирана приняли решение о поэтапном выходе страны из ядерной сделки. Об этом заявил замглавы МИД ИРИ Аббас Аракчи.
Обновлено в 15:51
Авто
Haval установил новый рекорд по продажам в России
Обновлено в 11:04
Кино
Режиссер «Игры престолов» объяснил равнодушие Джона Сноу к лютоволку Призраку
Режиссер четвертой серии финального сезона "Игры престолов" Дэвид Наттер рассказал, почему Джон Сноу проявил равнодушие к своему лютоволку Призраку.
Обновлено в 23:07
Политика
Конгресс США лишили доступа к полной версии доклада Мюллера
Доступ к полной версии доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера американский конгресс не получит, говорится в письменной заявлении официального представителя Белого дома Сары Хакаби Сандерс.
Обновлено в 21:28
Здоровье
Пищевая добавка E171 признана во Франции опасной для здоровья
Пищевая добавка E171 – диоксид титана – признана во Франции опасной для здоровья.
Обновлено в 04:16
Гаджеты
Команда AnTuTu назвала самые выгодные смартфоны по соотношению цены и производительности
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала актуальный рейтинг смартфонов, которые предлагают лучшую производительность за свою цену.
Обновлено в 12:14
Баскетбол
«Милуоки» обыграл «Бостон» и вышел в полуфинал НБА
Обновлено в 22:51
Происшествия
Суд признал Мамаева и Кокорина виновными в хулиганстве
Суд признал футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина виновными в хулиганстве. Оглашение приговора продолжается.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Кит-шпион вернул упавший в море iPhone
Поселившийся у берегов Норвегии кит-белуха, которого местные СМИ назвали шпионом из России, вернул туристке упавший в воду смартфон.
Обновлено в 22:18
Политика
В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи
Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране.
Обновлено в 22:30
Музыка
Участники «Московской весны A Cappella» из разных стран споют «Катюшу»
Русскую песню споют десятки участников конкурса, в том числе иностранцы, которые специально в честь праздника выучили слова на русском языке.
Обновлено в 06:54
Политика
В Раде заявили о возможности уменьшения Украины из-за её соседей
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может уменьшиться в размерах, если её соседи «достигнут полюбовного согласия».
Обновлено в 20:17
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено в 05:55
Авто
Эксперты выяснили, сколько россиян обладают автомобилем мечты
Обновлено в 12:29
Наука
Португалия может стать местом раскола земной коры надвое
Обновлено вчера в 15:55
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59