Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%Интерфакс 03:18

Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен большинства blue chips на фоне сохраняющихся негативных настроений на внешних фондовых площадках из-за опасений торговой войны между США и Китаем.
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ОБЗОР – Рынок акций РФ снизился на фиксации длинных позиций игроками

ПРАЙМ13:41

Рынок акций РФ снизился третьи торги подряд из-за ухода от рисков перед выходными

Интерфакс12:19

Российские торговые рынки снова теряют позиции

ГЛАС.RU07:46

Рынок акций в среду снизился третьи торги подряд из-за ухода от рисков перед выходными

Финмаркет12:45
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Политика

Волкер назвал единственную помеху для улучшения отношений России и США

Единственная помеха на пути улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном — сама Россия, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью Би-би-си.
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Политика

В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»

Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено в 22:50
Финансы

Реальный эффективный курс рубля с начала года вырос на 5,3%

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в апреле 2019 года вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России.
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Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено в 07:47
Здоровье

Главврача саратовской больницы уволили за «свинарник» в палате для ветеранов

В ведомстве напомнили, что 6 и 7 мая в социальных сетях и ряде СМИ неоднократно публиковалась информация о палате для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, состояние которой вызвало возмущение у родственников пациентов.
Обновлено в 09:29
Общество

Фильм Дудя создал проблемы для россиян в Замбии

В начале фильма Юрий Дудь говорит, что люди в этой стране живут очень бедно.
Обновлено в 10:27
Музыка

Названы шансы Лазарева на победу в «Евровидении»

Музыкальный критик Сергей Соседов оценил шансы российского певца Сергея Лазарева на победу в международном песенном конкурсе «Евровидение».
Обновлено в 04:10
Авто

Тюнеры выпустили уникальный кабриолет Bentley Continental GT

Специалисты тюнинг-ателье Mulliner представили особую версию кабриолета Bentley Continental GT Convertible, которая получила приставку Bavaria Edition.
Обновлено в 04:27
Политика

Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что китайские власти «сорвали сделку» в ходе торговых переговоров.
Обновлено в 20:42
Экономика

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 20:48
Шоу-бизнес

Ксению Собчак застукали с сигаретой

Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к такому образу Собчак, в особенности к сигарете в ее руке.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Политика

Иран заявил о поэтапном выходе из ядерной сделки

Власти Ирана приняли решение о поэтапном выходе страны из ядерной сделки. Об этом заявил замглавы МИД ИРИ Аббас Аракчи.
Обновлено в 15:51
Авто

Haval установил новый рекорд по продажам в России

Обновлено в 11:04
Кино

Режиссер «Игры престолов» объяснил равнодушие Джона Сноу к лютоволку Призраку

Режиссер четвертой серии финального сезона "Игры престолов" Дэвид Наттер рассказал, почему Джон Сноу проявил равнодушие к своему лютоволку Призраку.
Обновлено в 23:07
Политика

Конгресс США лишили доступа к полной версии доклада Мюллера

Доступ к полной версии доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера американский конгресс не получит, говорится в письменной заявлении официального представителя Белого дома Сары Хакаби Сандерс.
Обновлено в 21:28
Общество

Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной в России

Обновлено в 19:59
Здоровье

Пищевая добавка E171 признана во Франции опасной для здоровья

Пищевая добавка E171 – диоксид титана – признана во Франции опасной для здоровья.
Обновлено в 04:16
Гаджеты

Команда AnTuTu назвала самые выгодные смартфоны по соотношению цены и производительности

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала актуальный рейтинг смартфонов, которые предлагают лучшую производительность за свою цену.
Обновлено в 12:14
Баскетбол

«Милуоки» обыграл «Бостон» и вышел в полуфинал НБА

Обновлено в 22:51
Происшествия

Суд признал Мамаева и Кокорина виновными в хулиганстве

Суд признал футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина виновными в хулиганстве. Оглашение приговора продолжается.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

РФ планирует построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М

Обновлено в 21:56
Происшествия

Кит-шпион вернул упавший в море iPhone

Поселившийся у берегов Норвегии кит-белуха, которого местные СМИ назвали шпионом из России, вернул туристке упавший в воду смартфон.
Обновлено в 22:18
Политика

В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи

Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране.
Обновлено в 22:30
Музыка

Участники «Московской весны A Cappella» из разных стран споют «Катюшу»

Русскую песню споют десятки участников конкурса, в том числе иностранцы, которые специально в честь праздника выучили слова на русском языке.
Обновлено в 06:54
Политика

В Раде заявили о возможности уменьшения Украины из-за её соседей

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может уменьшиться в размерах, если её соседи «достигнут полюбовного согласия».
Обновлено в 20:17
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено в 05:55
Авто

Эксперты выяснили, сколько россиян обладают автомобилем мечты

Обновлено в 12:29
Наука

Португалия может стать местом раскола земной коры надвое

Обновлено вчера в 15:55
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:3

В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
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