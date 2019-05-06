Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%Интерфакс 03:18
Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен большинства blue chips на фоне сохраняющихся негативных настроений на внешних фондовых площадках из-за опасений торговой войны между США и Китаем.
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Финансы
ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай
Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
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Политика
Полякам откроют доступ к обломкам самолета Качиньского
Обновлено в 10:47
Происшествия
В Германии 25 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком
С грузовиком столкнулся пригородный поезд. По данным полиции, при столкновении пострадали 25 человек, из них пятеро — серьезно.
Обновлено в 02:27
Авто
Китай разрешил экспорт подержанных автомобилей
В руководстве местной коммунистической партий приняли решение о разрешении экспорта подержанных машин, чтобы избежать дальнейшего падения.
Обновлено вчера в 21:00
Авто
Фанаты Lada сделают идеальный Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Музыка
Опубликовано видео с новым номером Лазарева для «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:16
Спорт
«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу
Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.
Обновлено в 10:11
Политика
В Британии назвали вероятные сроки ухода Мэй
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, вероятно, уйдет в отставку не раньше осени 2019 года.
Обновлено в 06:25
Политика
Президента Украины с Днем Победы Путин не поздравил
Президент России Владимир Путин поздравил лидеров 11 стран бывшего СССР с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, отправив им поздравительные послания.
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Авто
Очень редкая Subaru Impreza появилась в продаже
Дилер эксклюзивных автомобилей из Гонконга Contempo Concept выставил на продажу один из трех прототипов Subaru Impreza 22B STi.
Обновлено в 11:23
Гаджеты
Портретный объектив Canon RF 85mm F1.2 L USM оценён в $2700
Компания Canon официально представила объектив RF 85mm F1.2 L USM для полнокадровых беззеркальных фотоаппаратов EOS R и EOS RP.
Обновлено в 07:06
Гаджеты
Huawei избавится от выреза в дисплее
Обновлено в 08:05
Авто
Honda раскрыла имя нового электрокара
Запас хода e Prototype составляет 200 километров, время зарядки аккумулятора до 80 процентов от скоростного терминала — 30 минут.
Обновлено в 03:49
Общество
Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации
Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании аэропорта Домодедово
Анонимный звонок об угрозе взрыва поступил в службу «112», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Гаджеты
Опубликованы рендер и видеозапись нового iPhone XR 2019
В Сети появились видеоролик и рендер нового iPhone XR 2019. Такими данными о гаджете, который выйдет осенью, поделился инсайдер OnLeaks.
Обновлено в 10:37
Футбол
ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на годовой трансферный запрет
Решение о запрете «Челси» на покупку игроков ФИФА приняла в феврале этого года в связи с нарушением английским клубом правил подписания несовершеннолетних футболистов.
Обновлено в 07:23
Игры
Microsoft выпустила бесплатную браузерную версию Minecraft
Обновлено в 11:48
Экономика
Латвия и Эстония согласовали введение пошлины на электроэнергию из РФ
Латвия и Эстония согласовали введение пошлины на электроэнергию из России, заявил вице-канцлер отдела энергетики эстонского министерства экономики и инфраструктуры Тимо Татар.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия
«Аэрофлот» отменил в среду пять рейсов c SSJ-100
Как следует из онлайн-табло "Шереметьево", "Аэрофлот" отменил в среду несколько рейсов и с использованием иностранных воздушных судов, в том числе в Хельсинки и обратно (выполняется на Airbus A320/321) и из Иркутска в Москву (на Airbus A330).
Обновлено в 10:20
Политика
Бутину освободят из-под стражи 5 ноября
Обновлено в 08:48