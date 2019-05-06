Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%Интерфакс 03:18

Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен большинства blue chips на фоне сохраняющихся негативных настроений на внешних фондовых площадках из-за опасений торговой войны между США и Китаем.
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Рынок акций РФ снизился третьи торги подряд из-за ухода от рисков перед выходными

Интерфакс12:19

Российские торговые рынки снова теряют позиции

ГЛАС.RU07:46

Рынок акций РФ начал торги снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%

Финмаркет03:03

Рынок падает, в лидерах снижения акции «Аэрофлота»

Finam.Ru06 мая в 03:17
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Происшествия

Мать Кокорина покинула зал суда после оглашения приговора

Обновлено в 10:02
Финансы

ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай

Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Политика

Полякам откроют доступ к обломкам самолета Качиньского

Обновлено в 10:47
Происшествия

В Германии 25 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком

С грузовиком столкнулся пригородный поезд. По данным полиции, при столкновении пострадали 25 человек, из них пятеро — серьезно.
Обновлено в 02:27
Авто

Китай разрешил экспорт подержанных автомобилей

В руководстве местной коммунистической партий приняли решение о разрешении экспорта подержанных машин, чтобы избежать дальнейшего падения.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие

ВСУ могут готовить провокации ко Дню Победы — Народная милиция ЛНР

Обновлено в 07:53
Авто

Фанаты Lada сделают идеальный Largus

Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

На Донбассе уничтожен командир десантно-штурмового отделения ВСУ

Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Происшествия

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Музыка

Опубликовано видео с новым номером Лазарева для «Евровидения»

Обновлено вчера в 17:16
Спорт

«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу

Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.
Обновлено в 10:11
Политика

В Британии назвали вероятные сроки ухода Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, вероятно, уйдет в отставку не раньше осени 2019 года.
Обновлено в 06:25
Политика

Президента Украины с Днем Победы Путин не поздравил

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров 11 стран бывшего СССР с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, отправив им поздравительные послания.
Обновлено в 12:11
Авто

Очень редкая Subaru Impreza появилась в продаже

Дилер эксклюзивных автомобилей из Гонконга Contempo Concept выставил на продажу один из трех прототипов Subaru Impreza 22B STi.
Обновлено в 11:23
Гаджеты

Портретный объектив Canon RF 85mm F1.2 L USM оценён в $2700

Компания Canon официально представила объектив RF 85mm F1.2 L USM для полнокадровых беззеркальных фотоаппаратов EOS R и EOS RP.
Обновлено в 07:06
Гаджеты

Huawei избавится от выреза в дисплее

Обновлено в 08:05
Авто

Honda раскрыла имя нового электрокара

Запас хода e Prototype составляет 200 километров, время зарядки аккумулятора до 80 процентов от скоростного терминала — 30 минут.
Обновлено в 03:49
Общество

Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации

Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы

Обновлено в 11:16
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании аэропорта Домодедово

Анонимный звонок об угрозе взрыва поступил в службу «112», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 12:32
Происшествия

На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Гаджеты

Опубликованы рендер и видеозапись нового iPhone XR 2019

В Сети появились видеоролик и рендер нового iPhone XR 2019. Такими данными о гаджете, который выйдет осенью, поделился инсайдер OnLeaks.
Обновлено в 10:37
Футбол

ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на годовой трансферный запрет

Решение о запрете «Челси» на покупку игроков ФИФА приняла в феврале этого года в связи с нарушением английским клубом правил подписания несовершеннолетних футболистов.
Обновлено в 07:23
Игры

Microsoft выпустила бесплатную браузерную версию Minecraft

Обновлено в 11:48
Экономика

Латвия и Эстония согласовали введение пошлины на электроэнергию из РФ

Латвия и Эстония согласовали введение пошлины на электроэнергию из России, заявил вице-канцлер отдела энергетики эстонского министерства экономики и инфраструктуры Тимо Татар.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия

«Аэрофлот» отменил в среду пять рейсов c SSJ-100

Как следует из онлайн-табло "Шереметьево", "Аэрофлот" отменил в среду несколько рейсов и с использованием иностранных воздушных судов, в том числе в Хельсинки и обратно (выполняется на Airbus A320/321) и из Иркутска в Москву (на Airbus A330).
Обновлено в 10:20
Политика

Бутину освободят из-под стражи 5 ноября

Обновлено в 08:48
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