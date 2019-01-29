Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,3%Интерфакс вчера в 02:24

Рынок акций РФ открылся во вторник дальнейшим снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за опасений по поводу темпов роста мировой экономики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,2-0,3%, при этом лидерами отката выступили бумаги "РусАла" .

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,3%

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