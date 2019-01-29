Энергетика
Рынок российских акций стартовал со снижением индексовПолитическая Экспертиза 04:17
Курс евро, наоборот, подрос на 0,03% При этом российские компании также теряют цены акций.
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Гаджеты
Apple исправит ошибки в работе iPhone при видеозвонке
Компания Apple до конца недели выпустит обновление программного обеспечения (ПО), которое исправит ошибки в работе iPhone при видеозвонке.
Обновлено в 02:21
Политика
Замглавы «Росгеологии» уволили после скандального видео
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин уволил первого заместителя генерального директора "Росгеологии" Руслана Горринга, видео с неподобающим поведением которого распространилось в Сети.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Эксперты подтвердили подлинность похищенного полотна Куинджи
Картину нашли на строящемся объекте.
Обновлено в 03:57
Общество
Минтруд предложил отменить медосмотры офисным работникам
В статье 213 Трудового кодекса говорится, что работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда проходят обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры для определения их пригодности и предупреждения профессиональных заболеваний.
Обновлено в 03:20
Авто
SsangYong показал дизайн нового поколения кроссовера SsangYong Actyon
Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия
После распыления баллончика в школе госпитализированы 14 детей
14 детей попали в больницу после того, как в школе №19 города Тулун Иркутской области один из учеников распылил газовый баллончик.
Обновлено в 03:02
Транспорт
Власти Москвы могут установить запретные зоны для неэкологичных машин
Власти Москвы могут установить зоны, въезд в которые на автомобилях низких экологических классов запрещен.
Обновлено вчера в 19:13
Авто
Renault отзовет в России более 3,6 тыс. автомобилей
Официальный дилер Renault в России, ЗАО "РЕНО РОССИЯ", отзовет 3 622 автомобилей Sr Sandero Logan и Sr Dokker.
Обновлено в 04:20
Общество
В Гидрометцентре предупредили об изменчивой погоде в феврале и марте
Погода в центральных регионах России в феврале и марте будет изменчивой, прогнозируются как периоды с морозами до минус 15–20 градусов, так и оттепели, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Российской газете».
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
Задержан вице-губернатор по ЖКХ Ленобласти Олег Коваль
Вице-губернатор Ленинградской области Олег Коваль задержан в собственной квартире, стало известно "РГ" из информированных источников.
Обновлено в 03:04
Интернет
Роскачество выбрало лучшие приложения для изучения английского языка
Центр цифровой экспертизы Роскачества исследовал наиболее популярные мобильные приложения для изучения английского языка и определил тройку лучших для iOs и Android.
Обновлено в 01:51
Авто
Mitsubishi представит в Женеве концептуальный внедорожник
Компания Mitsubishi анонсировала премьеру концептуального внедорожника, который будет представлен в начале марта на международном автосалоне в Женеве.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Россияне разошлись во мнениях о причинах взрыва в Магнитогорске
Россияне разделились во мнении о причинах взрыва в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря 2018 года: 44% объяснили происшествие халатным обращением с газовым оборудованием, 30% - неисправностью газовых сетей, сообщает ВЦИОМ.
Обновлено в 03:35
Политика
В МИД Колумбии отреагировали на запись Болтона о пяти тысячах солдат
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала данные о том, что после пресс-конференции, посвящённой Венесуэле, в блокноте Болтона фотографы рассмотрели сделанную его рукой запись «5 тыс. солдат в Колумбию».
Обновлено в 01:49
Авто
Пикап JAC T6 появится в России в первой половине 2019 года
Цены для российского рынка пока не определены и будут объявлены ближе к началу продаж в первой половине 2019 года.JAC T6 – классический рамный пикап с двухрядной кабиной.
Обновлено вчера в 04:15
Общество
В работе Instagram произошел сбой
В работе приложения Instagram наблюдаются неполадки, следует из данных портала Downdetector. Сообщения о сбоях начали поступать в 03:21 мск.
Обновлено вчера в 20:07
Экономика
В ЦБ предложили ввести в России ипотечные каникулы на год
Граждане России в сложной жизненной ситуации могут получить право на ипотечные каникулы по одному кредиту в общей сложности на год, но не больше шести месяцев за раз.
Обновлено в 03:34
Экономика
Банк России предупредил об увеличении количества фальшивых купюр
По данным Банка России, 41% из числа выявленных в прошлом году ненастоящих купюр номиналом 2000 рублей банки самостоятельно обнаружили и передали в органы внутренних дел.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию
Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
Взрыв произошел на Днепровском химзаводе
На коксохимическом заводе в Днепропетровской области в ночь на вторник произошел взрыв, пять человек пострадали.
Обновлено в 03:40
Авто
Названы самые популярные автомобильные цвета за 2018 год
Обновлено вчера в 08:34
Политика
США официально выдвинули обвинения против Huawei
Американская сторона официально предъявила обвинения компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу.
Обновлено вчера в 17:21
Наука
Первый в мире алюминиевый авиадвигатель испытали в Новосибирске
На аэродроме под Новосибирском завершились длившиеся целый год испытания цельноалюминиевого двигателя внутреннего сгорания.
Обновлено вчера в 08:56
Экономика
Аналитики назвали самые популярные лекарства у россиян в праздники
Топ-10 самых популярных препаратов на праздниках не отличается от Топ-10 самых популярных препаратов в холодное время года, заметили в DSM Group.
Обновлено 26 января в 19:02
Авто
Представлен первый тюнинг новой Toyota Supra
Если покупатель захочет получить «заряженную» Toyota Supra от автопроизводителя, то компания подтвердила слухи о разработке спецверсии GRMN.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Пожар в Курганской области унёс жизни троих детей и их матери
В результате пожара в жилом частном доме в деревне Раздольное Юргамышского района 27 января погибли дети 2010, 2012, 2013 годов рождения.
Обновлено в 01:08
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в поджоге сверстника подростка
Суд арестовал подростка, которого подозревают в поджоге своего сверстника в подъезде столичного дома, сообщается на сайте управления СК по Москве.
Обновлено вчера в 14:53