Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,3%Интерфакс вчера в 02:24
Рынок акций РФ открылся во вторник дальнейшим снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за опасений по поводу темпов роста мировой экономики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,2-0,3%, при этом лидерами отката выступили бумаги "РусАла" .
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Авто
Lada Vesta Sport будет стоить около миллиона рублей
Обновлено в 09:02
Происшествия
СК анонсировал задержания глав газовых компаний по делу Арашуковых
Следственный комитет (СК) планирует задержать ряд руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа по делу отца и сына Рауля и Рауфа Арашуковых (последний является членом Совета Федерации от Карачаево-Черкесии).
Обновлено в 10:50
Интернет
Facebook привлекает пользователей деньгами за установку VPN-сервиса
Facebook платит пользователям в случае установки VPN-сервиса, который дает компании возможность следить за их активностью, сообщает ТАСС со ссылкой на американский онлайн-портал TechCrunch.
Обновлено в 02:20
Авто
Skoda показала внешность компактного кроссовера Skoda Kamiq
Новый кроссовер Skoda Kamiq показали на официальных скетчах, опубликованных сегодня компанией.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Клиенты Сбербанка столкнулись с очередным видом мошенничества
Ранее «Коммерсантъ» писал, что злоумышленники звонят клиентам Сбербанка с официальных номеров организации, представляясь якобы его сотрудниками.
Обновлено в 10:12
Общество
На Ямале тестируют президентские лимузины Aurus
В паблике «|НТН| НЕтипичный Ноябрьск» соцсети «Вконтакте» появилось видео, на котором видно, как по городу едут президентские лимузины премиум-класса.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Суд оставил братьев Магомедовых в СИЗО до 30 марта
Обновлено в 10:38
Происшествия
Найдены возможные обломки от пропавшего самолета с Салой
Французские власти нашли возможные обломки от пропавшего самолета, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:39
Наука
Названа неожиданная опасность домашних кошек
Датские ученые Копенгагенской университетской больницы выяснили, что у кошек содержится паразит Toxoplasma gondi, который может стать причиной шизофрении и других заболеваний.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Пираты освободили похищенных в Гвинейском заливе российских моряков
Всех российских моряков, похищенных в Гвинейском заливе, освободили, заявили РИА Новости в российском посольстве в Нигерии.
Обновлено в 08:27
Общество
Мосгорсуд отклонил жалобу на штраф журналу The New Times
Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу журнала The New Times на решение о штрафе в 22 миллиона рублей за несвоевременное сообщение о получении денег от иностранных агентов, сказано в решении судьи, опубликованном на официальном портале столичных судов.
Обновлено в 11:01
Политика
Apple признала факт локализации персональных данных россиян
Представительство компании Apple в РФ впервые официально признало, что базы данных россиян находятся на территории России.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Задержанный сенатор Арашуков заявил, что плохо владеет русским языком
Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, задержанный утром 30 января, заявил, что недостаточно хорошо владеет русским языком.
Обновлено в 08:15
Происшествия
СМИ сообщили стрельбе на Корсике
Обновлено в 12:19
Авто
Эксперты назвали крупнейших автопроизводителей в мире
По данным специалистов, всего в 2018 году компания Volkswagen реализовала по всему миру 10,83 миллиона новых автомобилей, что на 0,9% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 11:30
Авто
Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander
Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено в 04:59
Политика
Мэр Риги Ушаков опроверг свое задержание
Мэр Риги Нил Ушаков опроверг информацию о своем задержании, также заявив, что не намерен подавать в отставку.
Обновлено в 08:31
Происшествия
На Украине завели дело об убийстве после пропажи капитана «Норда»
Адвокат Александр Руденко, представляющий интересы пропавшего на Украине капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко, проинформировал об открытии уголовного дела, передает ТАСС.
Обновлено в 06:35
Авто
Трехдверный Range Rover не появится в продаже
Напомним, в прошлом марте в Женеве компания презентовала трехдверную версию Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров.
Обновлено в 09:21
Общество
В Сети появилось видео полета огненного шара над Мурманской областью
В Сети появилось видео, на котором светящееся небесное тело неизвестного происхождения пронеслось над трассой в Мурманской области.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Американская актриса подала иск против боксера Ковалева на $8 млн
Американская модель и актриса Джейми Фронтс, ранее обвинившая экс-чемпиона мира по боксу по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергея Ковалева в применении насилия, потребовала с россиянина компенсацию в размере $8 млн.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Задержаны мэр астраханского Камызяка и глава района
Обновлено в 09:53
Транспорт
В Госдуме предложили запретить курение за рулем
В Государственной думе предложили запретить курение сигарет за рулем автомобиля.
Обновлено в 06:33
Общество
В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним
Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:08
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов дисквалифицирован на 9 месяцев
Обновлено вчера в 12:48
Авто
В России сертифицировали хот-хэтч Hyundai i30 N
Обновлено в 06:28
Интернет
Google обновила дизайн мобильного приложения Gmail
Сегодня Google запустил редизайн приложения Gmail для Android и iOS в духе Material Theme.
Обновлено вчера в 22:31