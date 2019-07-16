Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%Интерфакс 03:15

Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне стагнации нефти и просевших индексов в Азии, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2% на упавших бумагах Сбербанка и "Газпрома" .
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Дневной обзор рынка акций 16.07.2019. Волатильность на российском рынке начинает расти

Глас Народа09:08

Нецелесообразно удерживать длинные позиции в «Сургутнефтегазе»

Finam.Ru07:45

Рынок акций РФ начал неделю со снижения во главе с ФСК и Газпромом на фоне укрепления рубля и просевшей нефти

Финмаркетвчера в 12:50

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Интерфакс03:15

Торги на российском рынке акций начались снижением индексов

Росбалт03:37

Рынок акций РФ снижается на дешевеющей нефти

ПРАЙМ03:17

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:16
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 09:37, Вашингтон
Политика

Турция ответила на санкции Евросоюза

Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
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США могут предложить России новый договор по ядерному оружию

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В Петербурге на Балтийском заводе произошел пожар

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Фура с костюмами Филиппа Киркорова попала в аварию

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Новый Apple MacBook Air получил SSD-накопитель с меньшей скоростью

Предыдущий Apple MacBook Air с SSD на 256 ГБ демонстрировал скорость чтения на уровне 2 ГБ/с, а записи – 0,9 ГБ/с, тогда как новый на 35% меньше – 1,3 ГБ/с и 1 ГБ/с соответственно.
Обновлено в 02:57
Театры

Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова

Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Культура

Самодурова объявила музыку для программ нового сезона

Чемпионка Европы Софья Самодурова в своем Instagram написала, какие саундтреки будут использоваться в ее соревновательных программах сезона-2019/20.
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ВТБ утвердил программу структурных бондов до 1 трлн руб

ВТБ сообщил об утверждении программы структурных облигаций серии С-1 общим объемом до 1 трлн руб.
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Происшествия

Тигр выбежал на проезжую часть в Иваново

Полицейские в Иваново проверяют видео, на котором тигр выпрыгивает из стоящего в пробке автомобиля и затем бегает по проезжей части.
Обновлено в 07:49
Авто

Опубликованы первые снимки салона новой Skoda Octavia

На просторах Интернета появились первые фотографии, сделанные внутри салона новой Skoda Octavia.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

В Сочи унесенная крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда

В результате разгула стихии унесенная ветром крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда № 116 Адлер – Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:08
Общество

Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Политика

Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов

Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Футбол

«Арсенал» объявил о трансфере Довбни

Обновлено в 09:01
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Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
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Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Политика

Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.
Обновлено в 08:45
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Кеннеди предлагал СССР совместную высадку на Луну

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Медведев посетил металлургическое производство в Туле

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Спорт

Российские синхронистки взяли золото ЧМ в группе

Российские синхронистки завоевали золотую медаль в технической программе среди групп на чемпионате мира по водным видам спорта.
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Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Политика

Иран заподозрили в захвате арабского нефтяного танкера

Нефтяной танкер из Объединенных Арабских Эмиратов пропал с радаров в иранских водах, что именно произошло с судном, до сих пор неизвестно.
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Агент Бэйла опроверг переход игрока в «Тоттенхэм»

Агент полузащитника "Реала" Гарета Бэйла опроверг слухи, что хавбек может перейти в "Тоттенхэм".
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В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова

Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес

Замуж за молодого: супруг Леры Кудрявцевой «летает во сне»

Возможно, кто-то и критикует известную 48-летнюю телеведущую Леру Кудрявцеву за выбор супруга — хоккеиста Игоря Макарова, которой младше ее на 16 лет, но большинство поклонников желают чете и молодым родителям только счастья.
Обновлено вчера в 21:54
Общество

В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой

В работе Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) произошел глобальный сбой.
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Космос

Космонавтам на МКС доставят фрукты, хрен и горчицу

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Политика

Ямпольская прокомментировала ситуацию в отношениях России и Грузии

России необходимо уйти от сентиментальности и разделить великое наследие грузинской культуры и события последних месяцев, к которым привела страну нынешняя политическая верхушка.
Обновлено в 05:35
Общество

ООН сообщила о сокращении смертности от СПИДа в мире на треть за 8 лет

В 2018 году от ВИЧ в мире умерли 770 тыс. человек, что на 33% меньше, чем в 2010 году, сообщается в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAID).
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