Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%Интерфакс 03:15

Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне стагнации нефти и просевших индексов в Азии, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2% на упавших бумагах Сбербанка и "Газпрома" .
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К середине лета рынок подошел уставшим

Finam.Ru13:19

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

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