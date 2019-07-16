Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне стагнации нефти и просевших индексов в Азии, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2% на упавших бумагах Сбербанка и "Газпрома" .

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

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