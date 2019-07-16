Финансы

Торги на российском рынке акций начались снижением индексовРосбалт 03:37

Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 0,12% к предыдущему закрытию и составил 2753,20 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,21% до 1383,58 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Торги на российском рынке акций начались снижением индексов

Росбалт03:37

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Интерфакс03:15

Российский рынок перешел к коррекции

Finam.Ru03:15

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:16

Рынок акций РФ снижается на дешевеющей нефти

ПРАЙМ03:17

Российский рынок акций открылся в красной зоне

Финмаркет03:09

Российский рынок продолжает корректироваться. Вечерний обзор рынка акций 15.07.2019

Глас Народавчера в 12:01
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Общество

В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев

Обновлено в 00:34
Общество

На центральную Россию надвигаются грозовые дожди

На юго-западе Центрального федерального округе формируется циклон, который принесет с собой грозовые дожди.
Обновлено в 02:19
Политика

Меркель и премьер Молдавии сидя слушали гимны стран перед переговорами

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду во вторник сидя слушали гимны стран перед переговорами в Берлине, трансляцию вел немецкий телеканал n-tv.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Госдума ужесточила наказание за непропуск машин скорой помощи

Госдума в третьем чтении приняла поправки, которые ужесточают ответственность за воспрепятствование работе врачей и непропуск машин скорой помощи.
Обновлено в 07:44
Политика

У Зеленского назвали сроки обмена пленными с Россией

Заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская и российская стороны намерены обменять определенное количество удерживаемых лиц в течение месяца.
Обновлено в 07:41
Политика

Зеленский заявил о планах провести на Украине Олимпийские игры

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать стратегический план, чтобы страна могла претендовать на проведение Олимпийских игр.
Обновлено в 06:47
Космос

В SpaceX выяснили причины возгорания Crew Dragon при испытаниях

Несколько месяцев назад в ходе очередного испытания пассажирского космического корабля Crew Dragon произошёл взрыв.
Обновлено в 00:09
Технологии

Buzcoin привлёк 15 миллиардов и избавился от Бузовой

ICO Ольги Бузовой, в результате которого звезда присвоила себе деньги инвесторов и плюнула на дальнейшую судьбу проекта, получил неожиданный шанс на спасение: проекту выделили аж 15 миллиардов рублей.
Обновлено в 07:50
Интернет

Twitter представил новый дизайн

Сервис микроблогов Twitter представил новый дизайн сайта социальной сети.
Обновлено в 06:01
Происшествия

В Москве 28 человек отравились едой из автоматов в офисах

В связи с отравлением на 16 июля за медицинской помощью обратились 28 человек, 17 из них госпитализированы в инфекционные стационары.
Обновлено в 07:59
ЖКХ

Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора

Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие

Сенатор назвал дымовой завесой сообщения об угрозе удара РФ по Европе

Обновлено в 04:20
Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Политика

Суд Амстердама отказался назвать владельца скифского золота

В апреле 2017 года апелляционный суд Амстердама получил жалобу музеев Крыма на решение о передаче скифского золота Украине.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие

Stratfor назвала слабые стороны C-400

Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Экономика

ВЦИОМ выяснил, на что собираются жить будущие пенсионеры

В качестве дополнительного источника доходов на пенсии россияне рассматривают собственные накопления, вклад в банке и вложения в недвижимость; такие данные во вторник представил ВЦИОМ по итогам опроса, проведенного среди будущих пенсионеров.
Обновлено в 05:39
Космос

NASA приоткрывает тайны: Высадка астронавтов США на Луну могла закончиться катастрофой

Обновлено вчера в 13:42
Футбол

«Ман Сити» объявил об уходе Делфа в «Эвертон»

Защитник Фабиан Делф перешел из "Манчестер Сити" в "Эвертон", сообщает официальный сайт "ирисок".
Обновлено вчера в 16:52
Авто

В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП

Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).
Обновлено в 07:23
Интернет

Сервис FaceApp снова вышел в лидеры магазинов приложений

Сервис FaceApp для «состаривания» людей по фото снова вышел в топ популярных приложений спустя два года после запуска.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Канал незаконной миграции пресекли в Москве

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) пресекли канал незаконной миграции, действовавший на территории Москвы.
Обновлено в 06:40
Энергетика

Россия остановила поставку газа по «Северному потоку»

Обновлено в 05:12
Политика

Жители Донецка вышли на акцию «Зеленский, признай выбор Донбасса»

Несколько тысяч человек собрались в центре Донецка для участия в акции "Зеленский, признай выбор Донбасса", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина

Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.
Обновлено вчера в 08:00
Авто

Военный дом на колесах появился в продаже

На видеохостинге YouTube появилось весьма интересное видео, на котором продемонстрирован военный кемпер весьма внушительных размеров.
Обновлено в 01:46
Общество

Медведев посетил металлургическое производство в Туле

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил металлургическое производство "Тулачермет-сталь" (Тула-сталь) и пообщался с его работниками.
Обновлено в 06:55
Политика

В ЦИК не нашли недействительных подписей за кандидатов в Мосгордуму

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Центризбирком не зафиксировал ни одного случая, когда подписи существующих людей за кандидатов в Мосгордуму были признаны недействительными.
Обновлено в 07:00
Политика

Минюст Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США

В июне 2019-го Верховный суд Австрии одобрил выдачу господина Фирташа, итоговое решение должен был принять Минюст.
Обновлено в 06:31
Происшествия

В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова

Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
Обновлено в 07:08
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