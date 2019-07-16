Финансы
Торги на российском рынке акций начались снижением индексовРосбалт 03:37
Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 0,12% к предыдущему закрытию и составил 2753,20 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,21% до 1383,58 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Российский рынок продолжает корректироваться. Вечерний обзор рынка акций 15.07.2019
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Обновлено вчера в 20:54
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