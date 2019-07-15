Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%Интерфакс 03:15
Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне стагнации нефти и просевших индексов в Азии, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2% на упавших бумагах Сбербанка и "Газпрома" .
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Российский рынок продолжает корректироваться. Вечерний обзор рынка акций 15.07.2019
Глас Народавчера в 12:01
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 03:34, Вашингтон
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Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович прокомментировал свою поездку в Россию.
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Возможно, кто-то и критикует известную 48-летнюю телеведущую Леру Кудрявцеву за выбор супруга — хоккеиста Игоря Макарова, которой младше ее на 16 лет, но большинство поклонников желают чете и молодым родителям только счастья.
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Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 17:28
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Кадастровая палата запустит сервис для поиска владельцев недвижимости
Узнать собственников или арендаторов в новом сервисе можно будет за одну-две минуты, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
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Общество
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Совет безопасности ООН обсудит, нарушает ли украинский закон о языке Минские соглашения.
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Джордж Мартин пообещал не слушать фанатов при написании финала «Песни льда и пламени»
Автор цикла "Песнь льда и пламени" (A Song of Ice and Fire) Джордж Мартин не позволит поклонникам экранизации его произведений - телесериала "Игра престолов" (Game of Thrones) - диктовать, каким образом завершить его романы.
Обновлено в 02:37
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В Ярославле министр здравоохранения заложила новый корпус онкобольницы
15 июля в Ярославле состоялась торжественная закладка нового хирургического корпуса областной онкологической больницы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 05:32
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Турция отреагировала на санкции ЕС
В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Экономика
Цены на сахар в России рекордно упали
Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено в 03:19
Здоровье
Когда нужно срочно вызывать скорую, рассказал врач из Волгограда
При каких симптомах нужно немедленно звонить в скорую, рассказал врач-анестезиолог Олег Полунин.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Ассанжа обвинили во вмешательстве в выборы США из посольства Эквадора
Как сообщает CNN со ссылкой на данные из отчетов испанской частной охранной компании Undercover Global, осуществлявшей слежку за основателем WikiLeaks в посольстве Эквадора, Джулиан Ассанж якобы руководил публикациями компромата, оказавшего влияние на президентские выборы в США в 2016 году.
Обновлено вчера в 18:57
ЖКХ
Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора
Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
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Число ипотечных сделок в Москве в I полугодии выросло на 12%
Число ипотечных кредитов, выданных в Москве в первом полугодии 2019 года, выросло в годовом выражении к аналогичному периоду прошлого года на 12% - до 42,372 тысячи договоров, говорится в пресс-релизе управления Росреестра по Москве.
Обновлено в 02:59
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Суд арестовал бывшего владельца Антипинского НПЗ
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Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
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Обновлено вчера в 01:25
Политика
«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций
Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено вчера в 21:15
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Зеленскому посоветовали дать Донбассу особый статус и забыть о НАТО
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Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов
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Наука
Слой из силикатного аэрогеля может сделать Марс пригодным для жизни
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Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина родила сына
Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева родила сына.
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Семь человек погибли на российском пляже
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Энергетика
«Северный поток» остановился на ремонт до конца июля
Второй газопровод аналогичной мощности («Северный поток-2») «Газпром» планирует построить к концу 2019-го.
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В Великобритании выпустят банкноту с портретом Алана Тьюринга
Банк Англии выпустит банкноту номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика Алана Тьюринга.
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