Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%Интерфакс 03:15

Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне стагнации нефти и просевших индексов в Азии, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2% на упавших бумагах Сбербанка и "Газпрома" .
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Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:16

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Интерфакс03:15

Российский рынок акций открылся в красной зоне

Финмаркет03:09

Российский рынок перешел к коррекции

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Рынок акций РФ снижается на дешевеющей нефти

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Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в минусе

Росбалтвчера в 12:12

Российский рынок продолжает корректироваться. Вечерний обзор рынка акций 15.07.2019

Глас Народавчера в 12:01
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 03:34, Вашингтон
Политика

Украинский депутат рассказал о гостеприимной России

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович прокомментировал свою поездку в Россию.
Обновлено вчера в 23:20
Шоу-бизнес

Замуж за молодого: супруг Леры Кудрявцевой «летает во сне»

Возможно, кто-то и критикует известную 48-летнюю телеведущую Леру Кудрявцеву за выбор супруга — хоккеиста Игоря Макарова, которой младше ее на 16 лет, но большинство поклонников желают чете и молодым родителям только счастья.
Обновлено вчера в 21:54
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
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Происшествия

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне

Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Потушен пожар на площади 100 «квадратов» в здании в центре Москвы

Обновлено в 02:15
Армия и оружие

Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России

Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров

"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено вчера в 17:28
Общество

Кадастровая палата запустит сервис для поиска владельцев недвижимости

Узнать собственников или арендаторов в новом сервисе можно будет за одну-две минуты, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 02:24
Общество

В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев

В России появится государственный стандарт на фотосессии для новорожденных. Он начнет действовать в 2020 году.
Обновлено в 00:34
Политика

Совбез ООН обсудит вопрос нарушения Украиной Минских соглашений

Совет безопасности ООН обсудит, нарушает ли украинский закон о языке Минские соглашения.
Обновлено вчера в 23:08
Музыка

Джордж Мартин пообещал не слушать фанатов при написании финала «Песни льда и пламени»

Автор цикла "Песнь льда и пламени" (A Song of Ice and Fire) Джордж Мартин не позволит поклонникам экранизации его произведений - телесериала "Игра престолов" (Game of Thrones) - диктовать, каким образом завершить его романы.
Обновлено в 02:37
Здоровье

В Ярославле министр здравоохранения заложила новый корпус онкобольницы

15 июля в Ярославле состоялась торжественная закладка нового хирургического корпуса областной онкологической больницы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 05:32
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Обновлено вчера в 12:50
Политика

Турция отреагировала на санкции ЕС

В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Экономика

Цены на сахар в России рекордно упали

Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено в 03:19
Здоровье

Когда нужно срочно вызывать скорую, рассказал врач из Волгограда

При каких симптомах нужно немедленно звонить в скорую, рассказал врач-анестезиолог Олег Полунин.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Ассанжа обвинили во вмешательстве в выборы США из посольства Эквадора

Как сообщает CNN со ссылкой на данные из отчетов испанской частной охранной компании Undercover Global, осуществлявшей слежку за основателем WikiLeaks в посольстве Эквадора, Джулиан Ассанж якобы руководил публикациями компромата, оказавшего влияние на президентские выборы в США в 2016 году.
Обновлено вчера в 18:57
ЖКХ

Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора

Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Недвижимость

Число ипотечных сделок в Москве в I полугодии выросло на 12%

Число ипотечных кредитов, выданных в Москве в первом полугодии 2019 года, выросло в годовом выражении к аналогичному периоду прошлого года на 12% - до 42,372 тысячи договоров, говорится в пресс-релизе управления Росреестра по Москве.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Суд арестовал бывшего владельца Антипинского НПЗ

Тверской районный суд Москвы арестовал бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова на месяц и 30 дней, передает корреспондент RNS из-зала суда.
Обновлено вчера в 11:54
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Политика

«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено вчера в 21:15
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Зеленскому посоветовали дать Донбассу особый статус и забыть о НАТО

«Пока граждане Украины в своём большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет ценой уступок, например отказа от НАТО, особого статуса Донбасса, и что это всё уступки приемлемые, мы от этого не станем беднее», — заявил Волошин.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов

Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Наука

Слой из силикатного аэрогеля может сделать Марс пригодным для жизни

Двухсантиметровый слой из силикатного аэрогеля может сделать планету Марс пригодную для жизни на ней.
Обновлено вчера в 16:50
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Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина родила сына

Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева родила сына.
Обновлено вчера в 13:50
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Семь человек погибли на российском пляже

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«Северный поток» остановился на ремонт до конца июля

Второй газопровод аналогичной мощности («Северный поток-2») «Газпром» планирует построить к концу 2019-го.
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В Великобритании выпустят банкноту с портретом Алана Тьюринга

Банк Англии выпустит банкноту номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика Алана Тьюринга.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

Врачи наблюдают за мальчиком, найденным в московской квартире

Обновлено в 02:22
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