Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне стагнации нефти и просевших индексов в Азии, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2% на упавших бумагах Сбербанка и "Газпрома" .

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Армия и оружие В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.

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Здоровье Украина стала мировым лидером по заболеваемости корью В начале февраля сообщалось, что первое место по заболеваемости корью в Европе в 2018 году заняла Украина.

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Экономика Частные банки вышли из капитала «биржи для подсанкционных компаний» Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (№ 1 и № 9 среди крупнейших негосударственных банков России) вышли из капитала Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), на базе которой может быть создана биржа для подсанкционных компаний.

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Происшествия Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.

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Армия и оружие Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.

Армия и оружие Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.

Политика Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров "Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.

Армия и оружие Очередной самолет с компонентами С-400 прибыл в Турцию В Анкару прибыл восьмой самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщили в Минобороны Турции.

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Армия и оружие Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.

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Здоровье В Кургане родители боятся за здоровье детей из-за ремонта поликлиники Родители восьми тысяч курганских детей переживают из-за ремонта детской поликлиники на улице Карбышева, 5. По их мнению, это может вызвать большие трудности в лечении детей.

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Наука Названа группа крови, которая неуязвима перед раком Названы продукты, которые вредят здоровью, если есть их в неправильное время Несмотря на то, что люди с I группой крови наименее подвержены раку, у них чаще выявлялись заболевания, вызванные норовирусом и Helicobacter pylori, которая служит причиной гастрита и язвенной болезни, сообщается в релизе Национального центра биотехнологической информации США.

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Политика Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.

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