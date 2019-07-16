Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%Интерфакс 03:15
Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне стагнации нефти и просевших индексов в Азии, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2% на упавших бумагах Сбербанка и "Газпрома" .
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Российский рынок продолжает корректироваться. Вечерний обзор рынка акций 15.07.2019
Глас Народавчера в 12:01
Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 08:38, Вашингтон
Политика
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ЖКХ
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Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
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Политика
Росгвардейцы не обязаны представляться и могут потребовать телефон
Поводом для журналистского запроса стал инцидент с участием бывшего сотрудника агентства, у которого росгвардеец потребовал телефон, а вот представляться он отказался.
Обновлено вчера в 20:39
Авто
В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП
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Политика
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Общество
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Происшествия
Фура с костюмами Филиппа Киркорова попала в аварию
Грузовой автомобиль, перевозивший сценическое оборудование и реквизит народного артиста России Филиппа Киркорова, попал в аварию по пути из Волгодонска в Крым.
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Политика
Меркель и премьер Молдавии сидя слушали гимны стран перед переговорами
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду во вторник сидя слушали гимны стран перед переговорами в Берлине, трансляцию вел немецкий телеканал n-tv.
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Шоу-бизнес
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Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Общество
В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев
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Политика
Украина анонсировала обмен пленными с Россией
По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.
Обновлено в 07:06
Общество
Госдума ввела штрафы за фальшивый техосмотр
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственные законопроекты о наказании за выдачу фальшивых диагностических карт техосмотра автомобиля без его реального прохождения.
Обновлено в 06:49
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
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Театры
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
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Twitter представил новый дизайн
Сервис микроблогов Twitter представил новый дизайн сайта социальной сети.
Обновлено в 06:01
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Четырех сотрудников МВД уволили из-за дела Голунова
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Обновлено в 05:09
Политика
Памфилова ответила на просьбу кандидатов в МГД о встрече 16 июля
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отреагировала на требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы о встрече 16 июля.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Турция усиливает артиллерийские подразделения на сирийской границе
Обновлено вчера в 06:30
Авто
В Японии официально представили обновленный Nissan Skyline
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Политика
Зеленский решил провести на Украине Олимпиаду
Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение начать подготовку к проведению на Украине Олимпийских игр.
Обновлено в 07:08
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Защитник Довбня перешел в «Арсенал»
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Политика
Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен
Окончательное решение по делу о скифском золоте, спор о котором развернулся между Украиной и Крымом, может быть вынесено через шесть-девять месяцев.
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Шоу-бизнес
Телеведущая Стриженова попала в ДТП с грузовиком
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком. В результате аварии никто не пострадал.
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Самолет рухнул на жилой дом в Чечне
Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.
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Турция отреагировала на санкции ЕС
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В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
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Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Полиция Италии изъяла арсенал боеприпасов у украинских неонацистов
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Обновлено вчера в 13:18