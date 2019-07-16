Финансы
Торги на российском рынке акций начались снижением индексовРосбалт 03:37
Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 0,12% к предыдущему закрытию и составил 2753,20 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,21% до 1383,58 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Российский рынок продолжает корректироваться. Вечерний обзор рынка акций 15.07.2019
Глас Народавчера в 12:01
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
Происшествия
Госдума ужесточила наказание за непропуск «скорой»
Госдума ужесточила наказание за непропуск машин "скорой помощи", сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Фура с костюмами Филиппа Киркорова попала в аварию
Обновлено в 06:37
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
В Госдуме исключили военную угрозу со стороны России для Европы
Никакой военной угрозы со стороны России для Европы не исходит, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Обновлено в 04:42
Наука
Слой из силикатного аэрогеля может сделать Марс пригодным для жизни
40 лет назад ученые думали, что смогут изменить на Марсе атмосферу и заселить эту планету, но теперь социалисты понимают, что с нынешними технологиями создать атмосферу на Марсе как на земле невозможно.
Обновлено вчера в 14:34
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова
Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
Обновлено в 07:08
Наука
Самки млекопитающих убили чужих детей ради статуса и ресурсов
Исследователи разобрались, почему самки млекопитающих довольно часто убивают чужих детенышей, сообщается в Philosophical Transactions of the Royal Society B. Таким образом они устраняют конкурентов за ресурсы или территорию, защищают свой социальный статус или обеспечивают своим отпрыскам лучший уход.
Обновлено в 04:16
Экономика
Греф опроверг сообщения о разрыве отношений «Сбербанка» с «Яндексом»
Сбербанк и «Яндекс» продолжат реализацию совместных проектов, для разрыва партнерства нет никаких оснований, заявил глава банка Герман Греф, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:55
Наука
Названа группа крови, которая неуязвима перед раком
Названы продукты, которые вредят здоровью, если есть их в неправильное время Несмотря на то, что люди с I группой крови наименее подвержены раку, у них чаще выявлялись заболевания, вызванные норовирусом и Helicobacter pylori, которая служит причиной гастрита и язвенной болезни, сообщается в релизе Национального центра биотехнологической информации США.
Обновлено 14 июля в 23:41
Политика
Памфилова ответила на просьбу кандидатов в МГД о встрече 16 июля
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отреагировала на требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы о встрече 16 июля.
Обновлено в 05:44
Общество
НАФИ: около 10 миллионов россиян арендуют жилье
Около 10 миллионов россиян арендуют жилье, и почти половина из них (49%) планируют продолжать жить в арендованном жилье как минимум в течение ближайших двух лет, сообщило Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).
Обновлено в 06:03
Происшествия
Кишиневский самолет вернулся в Домодедово на одном двигателе
Вылетевший в Кишинев пассажирский самолет вернулся в столичный аэропорт Домодедово, совершив посадку с одним работающим мотором, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:55
Политика
Дмитрий Медведев с визитом посетит Тулу
Обновлено в 03:19
Авто
Эксперты не ожидают роста авторынка после возобновления господдержки
Как говорит генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин, программы господдержки – это краткосрочные программы стимулирования авторынка, а для глобального восстановления спроса нужны программы комплексной поддержки уровня благосостояния населения и крупные проекты федерального масштаба.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
МИД Турции: С-400 не представляют угрозы для НАТО
Поставляемые в Турцию российские зенитно-ракетные системы С-400 не представляют никакой угрозы для НАТО.
Обновлено в 06:24
Политика
Министр юстиции Австрии согласовал экстрадицию Фирташа в США
Вице-канцлер Австрии и министр юстиции Клеменс Яблонер согласовал экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, сообщает Deautsche Welle.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Экономика
Уникальный алмаз найден в Архангельской области
Обновлено в 07:03
Игры
Borderlands 3 не получит кроссплей на старте
Обновлено в 02:53
Экономика
ВЦИОМ выяснил, на что собираются жить будущие пенсионеры
В качестве дополнительного источника доходов на пенсии россияне рассматривают собственные накопления, вклад в банке и вложения в недвижимость; такие данные во вторник представил ВЦИОМ по итогам опроса, проведенного среди будущих пенсионеров.
Обновлено в 05:39
Политика
Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте
Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу о скифском золоте.
Обновлено в 05:08
Политика
В администрации Зеленского анонсировали обмен пленными с Россией
В ближайшее время Украина и Россия обменяют «определенное количество» удерживаемых пленных.
Обновлено в 07:06
Общество
Госдума ввела штрафы за фальшивый техосмотр
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственные законопроекты о наказании за выдачу фальшивых диагностических карт техосмотра автомобиля без его реального прохождения.
Обновлено в 06:49
Общество
Суд обязал футболиста Глушакова отдавать треть доходов на алименты
Только что апелляционная инстанция Мосгорсуда решила, что Денис таки будет платить 1/3 всего своего дохода на содержание детей и 100 тыс. руб. [в месяц] на содержание Дарьи.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки
Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Команда Зеленского захотела созвать внеочередное заседание Рады
В команде президента Украины Владимира Зеленского хотят созвать внеочередное заседание Верховной рады до парламентских выборов – 18 июля, сообщил замруководителя офиса президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 05:34
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалева, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS
Эксперты Роскачества назвали лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS.
Обновлено в 02:22