Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%
Интерфакс
вчера в 02:17

Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и новостей об отмене президентом США Дональдом Трампом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%.
Интерфаксвчера в 02:17

Подробнее о событии

Рынок акций РФ в пятницу просел на геополитических новостях и упавшей нефти, но неделя завершилась ростом

Финмаркетвчера в 12:48

Рынок акций РФ закрыл последний день осени снижением индексов

ПРАЙМвчера в 13:28

Московская биржа закрылась в минусе

АБНвчера в 11:11

Индексы РФ завершили торги в минусе

Банки.рувчера в 10:57

Вечерний обзор рынка акций 30.11.2018. Рублёвые активы вновь оказались под негативным влиянием геополитики

Глас Народавчера в 11:29

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Интерфаксвчера в 02:17

Российский фондовый рынок открылся снижением индексов

Росбалтвчера в 02:32
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 12:52, Ашберн
Финансы

Сбербанк понизил максимальную ставку рублевых вкладов

Ставки вкладов базовой линейки Сбербанка пока не меняются — максимальная не превышает 5,15% годовых.
Обновлено в 12:23
Финансы

Сроки ликвидации трех банков-банкротов продлили на Украине

Украинский фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год сроки ликвидации трех банков, объявленных банкротами, сообщила в субботу пресс-служба фонда.
Обновлено в 10:54
Финансы

«Газпром» привлек кредиты у Intesa и J.P. Morgan на €2,3 млрд

Группа «Газпром» привлекла в октябре 2018 года кредиты у банков Intesa и J.P. Morgan на общую сумму €2,3 млрд, говорится в материалах газового холдинга.
Обновлено вчера в 12:09
Финансы

Путин высказал основания усиления позиций БРИКС в МВФ

Президент, выступил на встрече стран БРИКС, отметив стабильность нового Банка развития, чем заявил основание добиваться усиления своего влияния в МВФ.
Обновлено в 05:35
Финансы

Воронежцы взяли 25,7 млрд рублей на ипотеку с начала года

С начала 2018 года в Воронежской области выдали 16 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 25,7 млрд рублей, сообщили в воронежском отделении главного управления Банка России по ЦФО.
Обновлено в 03:32
Финансы

Рынок открылся падением акций банков

Российский рынок открылся в пятницу снижением на негативном внешнем фоне.
Обновлено вчера в 02:17
Финансы

НАК: Борьбой с теневой экономикой ЦБ стимулирует тайную скупку валюты

Эксперт Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН рассказал о побочном эффекте борьбы Банка России с теневым сектором экономики.
Обновлено вчера в 10:51
Финансы

Рубль проведет декабрь в диапазоне 65–68 рублей – эксперт

Сильной волатильности рубля в декабре не ожидается. Вероятнее всего, весь месяц доллар проведет в диапазоне 65−68 рублей.
Обновлено вчера в 07:02
Финансы

Официальный курс доллара снизился на 10 копеек, евро — на 14

Курс евро уменьшился на 14,13 копейки, до 75,7484 рубля (75,8897 рубля на 30 ноября).Российская валюта в четверг укрепилась, воспользовавшись восстановлением цен на нефть, а также сообщениями из Европы о том, что там не будут спешить с введением новых санкций против РФ, отмечают эксперты.
Обновлено вчера в 11:59
Финансы

ЦБ предупредил о росте долговой нагрузки россиян до уровня 2014 года

"В условиях усиления инфляционных рисков текущие темпы роста розничного портфеля, не компенсируемые снижением процентных ставок, могут привести к значимому увеличению долговой нагрузки населения аналогично периоду 2011-2014 годов", — пояснили в ЦБ.
Обновлено вчера в 10:39
Финансы

Долговые бумаги России привлекли британцев

Более половины евробондов РФ купили британцы. Минфин через «ВТБ Капитал» разместил евробонды на сумму в 1 млрд евро (76 млрд рублей).
Обновлено вчера в 01:28
Финансы

Убыток ВЭБа за 9 месяцев сократился до 69,6 млрд рублей

Объем и структура активов практически не изменились по сравнению с концом 2017 года (+0,3%). На кредитный портфель в структуре активов Группы приходится 52,2%. По сравнению c концом 2017 года кредитный портфель после вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки незначительно сократился на 16,9 млрд рублей (-0,9%) и составил 1 767,1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 07:59
Финансы

Бюджет Северной Осетии на 2018 год увеличили почти на 1,5 млрд рублей

Доходы бюджета Северной Осетии на 2018 год увеличены на 1 млрд 467 млн рублей, соответствующие поправки в закон внесены депутатами на очередной сессии республиканского парламента в четверг.
Обновлено вчера в 04:48
Финансы

Глава ФРС временно улучшил инвестиционные настроения

Накануне в рамках своего очередного выступления глава ФРС Д.Пауэлл дал крайне позитивный сигнал всем участникам рынка.
Обновлено 29 ноября в 06:45
Финансы

Вкладчикам Уралтрансбанка вернули около 6 млрд рублей

Вкладчикам Уралтрансбанка, лишенного лицензии, вернули около 5,87 млрд рублей, сообщает пресс-центр Уральского банка Сбербанка, через который выплачиваются компенсации.
Обновлено 29 ноября в 23:35
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