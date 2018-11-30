Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и новостей об отмене президентом США Дональдом Трампом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%.

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Финансы Финансы Денежная база в РФ уменьшилась за неделю на 107 млрд рублей Объем денежной базы в РФ в узком определении за неделю с 16 по 23 ноября 2018 года уменьшился на 107,1 млрд рублей — с 10 трлн 334,8 млрд рублей до 10 трлн 227,7 млрд рублей.

Финансы Финансы ЦБ предупредил о росте долговой нагрузки россиян до уровня 2014 года "В условиях усиления инфляционных рисков текущие темпы роста розничного портфеля, не компенсируемые снижением процентных ставок, могут привести к значимому увеличению долговой нагрузки населения аналогично периоду 2011-2014 годов", — пояснили в ЦБ.

Финансы Финансы Убыток ВЭБа за 9 месяцев сократился до 69,6 млрд рублей Объем и структура активов практически не изменились по сравнению с концом 2017 года (+0,3%). На кредитный портфель в структуре активов Группы приходится 52,2%. По сравнению c концом 2017 года кредитный портфель после вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки незначительно сократился на 16,9 млрд рублей (-0,9%) и составил 1 767,1 млрд рублей.

Финансы Финансы Госдолг Северной Осетии на конец 2019 года составит 8,8 млрд Госдолг Северной Осетии на конец 2019 года прогнозируется 8, 877 млрд рублей.

Финансы Финансы Рубль проведет декабрь в диапазоне 65–68 рублей – эксперт Сильной волатильности рубля в декабре не ожидается. Вероятнее всего, весь месяц доллар проведет в диапазоне 65−68 рублей.

Финансы Финансы Поведение рубля напоминает игрушку «Ванька-Встанька» Россия, как и гипотетический «Ванька-Встанька», сумеет в очередной раз пережить и перебороть любые трудности и лишения, и снова встать в полный рост навстречу новым испытаниям.

Финансы Финансы Фунт вновь попал под давление в Европе На торгах в Европе в центре внимания участников рынка вновь оказался британский фунт.

Финансы Финансы Минфин РФ выполнил программу внешних займов на 2018 год Минфин России выполнил программу внешних займов и больше не имеет юридических возможностей для выхода на внешний рынок в 2018 году.

Финансы Финансы ЦБ намерен ввести обязательные нормативы для «Дом.рф» 29 ноября 2018 года стало известно, что Центробанк РФ решил ввести для госкорпорации «Дом.рф» обязательные нормативы достаточности капитала и максимального размера риска.

Финансы Финансы Казагро привлек $1,2 млрд, разместив облигации на КАSЕ В сообщении, опубликованном на сайте КАSЕ говорится, что участие в торгах принял один участник, имя которого не называется, который и стал владельцем всех бумаг.

Финансы Финансы Вкладчикам Уралтрансбанка вернули около 6 млрд рублей Вкладчикам Уралтрансбанка, лишенного лицензии, вернули около 5,87 млрд рублей, сообщает пресс-центр Уральского банка Сбербанка, через который выплачиваются компенсации.

Финансы Финансы Манат в конце недели уступил евро и рублю Согласно официальному курсу Центрального банка АР, в пятницу, 30 ноября доллар оценивается в 1,7 маната, евро котируется по 1,9367 маната, рубль - 0,0257 маната.

Финансы Финансы ЦБР в этом году не видит всплесков спроса на валютную ликвидность ЦБ РФ в 2018 году не видит всплесков спроса на валютную ликвидность, в случае необходимости примет меры для стабилизации ситуации, сообщила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Финансы Финансы Рынок коллективных инвестиций вырос почти на 20 процентов Рынок коллективных инвестиций и доверительного управления уверенно прибавляет в объемах.