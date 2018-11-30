Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%Интерфакс02:17
Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и новостей об отмене президентом США Дональдом Трампом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%.
Интерфакс02:17
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Финансы
Денежная база в РФ уменьшилась за неделю на 107 млрд рублей
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Обновлено в 06:41
Финансы
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Объем и структура активов практически не изменились по сравнению с концом 2017 года (+0,3%). На кредитный портфель в структуре активов Группы приходится 52,2%. По сравнению c концом 2017 года кредитный портфель после вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки незначительно сократился на 16,9 млрд рублей (-0,9%) и составил 1 767,1 млрд рублей.
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Финансы
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Финансы
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Финансы
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Россия, как и гипотетический «Ванька-Встанька», сумеет в очередной раз пережить и перебороть любые трудности и лишения, и снова встать в полный рост навстречу новым испытаниям.
Обновлено в 02:25
Финансы
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Финансы
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Минфин России выполнил программу внешних займов и больше не имеет юридических возможностей для выхода на внешний рынок в 2018 году.
Обновлено в 03:28
Финансы
ЦБ намерен ввести обязательные нормативы для «Дом.рф»
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Финансы
Казагро привлек $1,2 млрд, разместив облигации на КАSЕ
В сообщении, опубликованном на сайте КАSЕ говорится, что участие в торгах принял один участник, имя которого не называется, который и стал владельцем всех бумаг.
Обновлено вчера в 08:50
Финансы
Вкладчикам Уралтрансбанка вернули около 6 млрд рублей
Вкладчикам Уралтрансбанка, лишенного лицензии, вернули около 5,87 млрд рублей, сообщает пресс-центр Уральского банка Сбербанка, через который выплачиваются компенсации.
Обновлено вчера в 23:35
Финансы
Манат в конце недели уступил евро и рублю
Согласно официальному курсу Центрального банка АР, в пятницу, 30 ноября доллар оценивается в 1,7 маната, евро котируется по 1,9367 маната, рубль - 0,0257 маната.
Обновлено в 02:18
Финансы
ЦБР в этом году не видит всплесков спроса на валютную ликвидность
ЦБ РФ в 2018 году не видит всплесков спроса на валютную ликвидность, в случае необходимости примет меры для стабилизации ситуации, сообщила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
Обновлено вчера в 09:11
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Рынок коллективных инвестиций и доверительного управления уверенно прибавляет в объемах.
Обновлено вчера в 17:24
Финансы
Игорь Зюзин: Основная задача — сокращение муниципального долга
Важнейшая задача, с которой в 2018 году удалось справиться администрации, — сокращение муниципального долга.
Обновлено в 09:16