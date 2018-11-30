Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%Интерфакс02:17
Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и новостей об отмене президентом США Дональдом Трампом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%.
Интерфакс02:17
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