Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%
Интерфакс
02:17

Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и новостей об отмене президентом США Дональдом Трампом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%.
Интерфакс02:17

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Российский фондовый рынок открылся снижением индексов

Росбалт02:32

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Интерфакс02:17

Рынок акций РФ умеренно снижается, в лидерах падения - Сбербанк и ВТБ

ПРАЙМ02:16

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру02:20

Торги на Мосбирже открылись в красной зоне

АБН02:39

Индексы РФ завершили торги в плюсе

Банки.рувчера в 10:57

Вечером биржевые индексы РФ выросли, а рубль - наоборот

Интересант28 ноября в 11:46
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Автоматически обработано 7120 источников, обновлено в 05:11, Ашберн
Финансы

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 1 декабря

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 1 декабря, составляет 66,5335 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 04:49
Финансы

Международные резервы РФ за неделю выросли на $2,5 млрд

«Международные резервы РФ на 23 ноября 2018 года составили $461,8 млрд, что на $2,5 млрд выше уровня неделей ранее», — говорится на сайте Центрального банка РФ.
Обновлено в 02:37
Финансы

«Аэрофлот» опубликовал сильные результаты за III квартал

В результате EBITDA выросла на 7% до 40.5 млрд руб. Чистая прибыль авиакомпании составила 27.7 млрд руб. (+14.2% г/г).
Обновлено в 01:53
Финансы

Цена на золото не меняется, как и курс доллара

Цена на золото в пятницу утром не меняется, как и курс доллара к большинству мировых валют, — рынки замерли в ожидании встречи лидеров США и Китая на саммите G20, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:05
Финансы

Два норматива финансовой устойчивости будут введены для ДОМ.РФ

Два норматива финансовой устойчивости и обязательное проведение стресс-тестирования будут введены для "ДОМ.РФ" (ранее - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, АИЖК).
Обновлено в 01:17
Финансы

Минфин РФ выполнил программу внешних займов на 2018 год

Минфин России выполнил программу внешних займов и больше не имеет юридических возможностей для выхода на внешний рынок в 2018 году.
Обновлено в 03:28
Финансы

Бюджет Северной Осетии на 2018 год увеличили почти на 1,5 млрд рублей

Доходы бюджета Северной Осетии на 2018 год увеличены на 1 млрд 467 млн рублей, соответствующие поправки в закон внесены депутатами на очередной сессии республиканского парламента в четверг.
Обновлено в 02:16
Финансы

Поведение рубля напоминает игрушку «Ванька-Встанька»

Россия, как и гипотетический «Ванька-Встанька», сумеет в очередной раз пережить и перебороть любые трудности и лишения, и снова встать в полный рост навстречу новым испытаниям.
Обновлено в 02:25
Финансы

Вкладчикам Уралтрансбанка вернули около 6 млрд рублей

Вкладчикам Уралтрансбанка, лишенного лицензии, вернули около 5,87 млрд рублей, сообщает пресс-центр Уральского банка Сбербанка, через который выплачиваются компенсации.
Обновлено вчера в 23:35
Финансы

Дума города Костромы приняла в первом чтении бюджет на 2019 год

Уже в текущем году доходная часть бюджета Костромской области увеличилась благодаря федеральной поддержке на 3,5 миллиарда рублей и составляла 27 миллиардов 162 миллиона рублей.
Обновлено в 03:21
Финансы

ЦБР в этом году не видит всплесков спроса на валютную ликвидность

ЦБ РФ в 2018 году не видит всплесков спроса на валютную ликвидность, в случае необходимости примет меры для стабилизации ситуации, сообщила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
Обновлено вчера в 09:11
Финансы

Казагро привлек $1,2 млрд, разместив облигации на КАSЕ

В сообщении, опубликованном на сайте КАSЕ говорится, что участие в торгах принял один участник, имя которого не называется, который и стал владельцем всех бумаг.
Обновлено вчера в 08:50
Финансы

Рост российского рынка не выглядит надежным

Российский рынок завершает сессию коррекционным ростом, несмотря на неоднозначный внешний фон.
Обновлено вчера в 10:50
Финансы

Банк «Зенит» повысил ставки по вкладам в рублях и долларах

Банк "Зенит" повысил ставки по вкладам в рублях и долларах.
Обновлено в 03:02
Финансы

В Узбекистане планируют укрепить систему госуправления

Узбекистан и ОБСЕ обсудили перспективы сотрудничества >>> Среди конкретных шагов — проведение реформ финансовых рынков, авиационного сектора, развитие сферы ИКТ, дальнейшая либерализация торговой политики и экспорта, создание программы водосбережения.
Обновлено вчера в 02:53
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