Финансы
Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и новостей об отмене президентом США Дональдом Трампом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%.
Интерфаксвчера в 02:17
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Финансы
«Газпром» привлек кредиты у Intesa и J.P. Morgan на €2,3 млрд
Группа «Газпром» привлекла в октябре 2018 года кредиты у банков Intesa и J.P. Morgan на общую сумму €2,3 млрд, говорится в материалах газового холдинга.
Обновлено вчера в 12:09
Финансы
Путин высказал основания усиления позиций БРИКС в МВФ
Президент, выступил на встрече стран БРИКС, отметив стабильность нового Банка развития, чем заявил основание добиваться усиления своего влияния в МВФ.
Обновлено в 05:35
Финансы
Воронежцы взяли 25,7 млрд рублей на ипотеку с начала года
С начала 2018 года в Воронежской области выдали 16 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 25,7 млрд рублей, сообщили в воронежском отделении главного управления Банка России по ЦФО.
Обновлено в 03:32
Финансы
Прогноз: рубль подумает о природе интеллектуального идиотизма в США
В результате уходившая на истекшей неделе на планку 67 руб./$, в связи с новым обострением российская валюта снижалась и в пятницу - на фоне сообщений об отмене саммита президентов РФ и США и снижения нефтяных цен ниже планки $59 за баррель.
Обновлено в 04:58
Финансы
НАК: Борьбой с теневой экономикой ЦБ стимулирует тайную скупку валюты
Эксперт Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН рассказал о побочном эффекте борьбы Банка России с теневым сектором экономики.
Обновлено вчера в 10:51
Финансы
Застрахованные вклады россиян превысили 27 трлн рублей
Рост самих вкладов был чуть слабее, следует из расчётов АСВ, — плюс 947 млрд рублей или 3,6%. Таким образом, объём сбережений россиян в банках на 1 октября увеличился до 26,93 трлн рублей.
Обновлено вчера в 07:48
Финансы
Половину объемов рынка микрокредитования обеспечивают МФК
В первом полугодии 2018 года МФК привлекли 53,9% совокупных денежных средств, привлеченных МФО (+4,4 п. п. за год), почти половину средств, полученных от юридических лиц, и 60,6% средств, привлеченных от физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Обновлено вчера в 06:17
Финансы
Поведение рубля напоминает игрушку «Ванька-Встанька»
Россия, как и гипотетический «Ванька-Встанька», сумеет в очередной раз пережить и перебороть любые трудности и лишения, и снова встать в полный рост навстречу новым испытаниям.
Обновлено вчера в 02:25
Финансы
Убыток ВЭБа за 9 месяцев сократился до 69,6 млрд рублей
Объем и структура активов практически не изменились по сравнению с концом 2017 года (+0,3%). На кредитный портфель в структуре активов Группы приходится 52,2%. По сравнению c концом 2017 года кредитный портфель после вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки незначительно сократился на 16,9 млрд рублей (-0,9%) и составил 1 767,1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 07:59
Финансы
Госдолг Северной Осетии на конец 2019 года составит 8,8 млрд
Госдолг Северной Осетии на конец 2019 года прогнозируется 8, 877 млрд рублей.
Обновлено вчера в 07:58
Финансы
Глава ФРС временно улучшил инвестиционные настроения
Накануне в рамках своего очередного выступления глава ФРС Д.Пауэлл дал крайне позитивный сигнал всем участникам рынка.
Обновлено 29 ноября в 06:45
Финансы
Казначейство РФ разместило на депозит в один банк 140 млрд р на 91дн
Объем предложения был 140 миллиардов рублей, спрос - 334,1 миллиарда, в аукционе участвовало семь кредитных организаций.
Обновлено вчера в 05:35
Финансы
Минфин: иностранцы интересуются российскими евробондами
Заместитель главы Минфина РФ Владимир Колычев заявил, что иностранцы активно проявляют интерес к покупке российских евробондов.
Обновлено 28 ноября в 08:11
Финансы
МЭР прогнозирует курс доллара на уровне 75,2 руб. к 2036 году
Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует, что курс доллара в период 2019-2036 годов вырастет с 63,9 до 75,2 рублей за доллар, следует из подготовленного ведомством прогноза социально-экономического развития России до 2036 года.
Обновлено 28 ноября в 18:31
Финансы
Фунт вновь попал под давление в Европе
На торгах в Европе в центре внимания участников рынка вновь оказался британский фунт.
Обновлено 29 ноября в 10:11