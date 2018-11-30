Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и новостей об отмене президентом США Дональдом Трампом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%.

Финансы Финансы «Газпром» привлек кредиты у Intesa и J.P. Morgan на €2,3 млрд Группа «Газпром» привлекла в октябре 2018 года кредиты у банков Intesa и J.P. Morgan на общую сумму €2,3 млрд, говорится в материалах газового холдинга.

Финансы Финансы Путин высказал основания усиления позиций БРИКС в МВФ Президент, выступил на встрече стран БРИКС, отметив стабильность нового Банка развития, чем заявил основание добиваться усиления своего влияния в МВФ.

Финансы Финансы Воронежцы взяли 25,7 млрд рублей на ипотеку с начала года С начала 2018 года в Воронежской области выдали 16 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 25,7 млрд рублей, сообщили в воронежском отделении главного управления Банка России по ЦФО.

Финансы Финансы Прогноз: рубль подумает о природе интеллектуального идиотизма в США В результате уходившая на истекшей неделе на планку 67 руб./$, в связи с новым обострением российская валюта снижалась и в пятницу - на фоне сообщений об отмене саммита президентов РФ и США и снижения нефтяных цен ниже планки $59 за баррель.

Финансы Финансы НАК: Борьбой с теневой экономикой ЦБ стимулирует тайную скупку валюты Эксперт Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН рассказал о побочном эффекте борьбы Банка России с теневым сектором экономики.

Финансы Финансы Застрахованные вклады россиян превысили 27 трлн рублей Рост самих вкладов был чуть слабее, следует из расчётов АСВ, — плюс 947 млрд рублей или 3,6%. Таким образом, объём сбережений россиян в банках на 1 октября увеличился до 26,93 трлн рублей.

Финансы Финансы Половину объемов рынка микрокредитования обеспечивают МФК В первом полугодии 2018 года МФК привлекли 53,9% совокупных денежных средств, привлеченных МФО (+4,4 п. п. за год), почти половину средств, полученных от юридических лиц, и 60,6% средств, привлеченных от физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Финансы Финансы Поведение рубля напоминает игрушку «Ванька-Встанька» Россия, как и гипотетический «Ванька-Встанька», сумеет в очередной раз пережить и перебороть любые трудности и лишения, и снова встать в полный рост навстречу новым испытаниям.

Финансы Финансы Убыток ВЭБа за 9 месяцев сократился до 69,6 млрд рублей Объем и структура активов практически не изменились по сравнению с концом 2017 года (+0,3%). На кредитный портфель в структуре активов Группы приходится 52,2%. По сравнению c концом 2017 года кредитный портфель после вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки незначительно сократился на 16,9 млрд рублей (-0,9%) и составил 1 767,1 млрд рублей.

Финансы Финансы Госдолг Северной Осетии на конец 2019 года составит 8,8 млрд Госдолг Северной Осетии на конец 2019 года прогнозируется 8, 877 млрд рублей.

Финансы Финансы Глава ФРС временно улучшил инвестиционные настроения Накануне в рамках своего очередного выступления глава ФРС Д.Пауэлл дал крайне позитивный сигнал всем участникам рынка.

Финансы Финансы Казначейство РФ разместило на депозит в один банк 140 млрд р на 91дн Объем предложения был 140 миллиардов рублей, спрос - 334,1 миллиарда, в аукционе участвовало семь кредитных организаций.

Финансы Финансы Минфин: иностранцы интересуются российскими евробондами Заместитель главы Минфина РФ Владимир Колычев заявил, что иностранцы активно проявляют интерес к покупке российских евробондов.

Финансы Финансы МЭР прогнозирует курс доллара на уровне 75,2 руб. к 2036 году Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует, что курс доллара в период 2019-2036 годов вырастет с 63,9 до 75,2 рублей за доллар, следует из подготовленного ведомством прогноза социально-экономического развития России до 2036 года.