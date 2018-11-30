Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%
Интерфакс
вчера в 02:17

Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и новостей об отмене президентом США Дональдом Трампом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%.
Интерфаксвчера в 02:17

Подробнее о событии

Рынок акций РФ закрыл последний день осени снижением индексов

ПРАЙМвчера в 13:28

Московская биржа закрылась в минусе

АБНвчера в 11:11

Индекс МосБиржи снизился на 0,3%, индекс РТС упал на 1,3%

Финмаркетвчера в 10:59

Индексы РФ завершили торги в минусе

Банки.рувчера в 10:57

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Интерфаксвчера в 02:17

Рынок открылся падением акций банков

Finam.Ruвчера в 02:14

Российский фондовый рынок открылся снижением индексов

Росбалтвчера в 02:32
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Финансы

Воронежцы взяли 25,7 млрд рублей на ипотеку с начала года

С начала 2018 года в Воронежской области выдали 16 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 25,7 млрд рублей, сообщили в воронежском отделении главного управления Банка России по ЦФО.
Обновлено в 03:32
Финансы

«Газпром» привлек кредиты у Intesa и J.P. Morgan на €2,3 млрд

Группа «Газпром» привлекла в октябре 2018 года кредиты у банков Intesa и J.P. Morgan на общую сумму €2,3 млрд, говорится в материалах газового холдинга.
Обновлено вчера в 12:09
Финансы

На саммите G20 решится судьба новогоднего ралли

Безусловно, если Китаю и Америке не удастся хоть на время приостановить набирающую обороты торговую войну, то в понедельник все мире фоновые рынки будут падать, но если удастся подписать хоть какое-то соглашение о перемирии, то появятся хорошие шансы для предновогоднего ралли в первой половине декабря.
Обновлено вчера в 12:32
Финансы

НАК: Борьбой с теневой экономикой ЦБ стимулирует тайную скупку валюты

Эксперт Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН рассказал о побочном эффекте борьбы Банка России с теневым сектором экономики.
Обновлено вчера в 10:51
Финансы

Застрахованные вклады россиян превысили 27 трлн рублей

Рост самих вкладов был чуть слабее, следует из расчётов АСВ, — плюс 947 млрд рублей или 3,6%. Таким образом, объём сбережений россиян в банках на 1 октября увеличился до 26,93 трлн рублей.
Обновлено вчера в 07:48
Финансы

Половину объемов рынка микрокредитования обеспечивают МФК

В первом полугодии 2018 года МФК привлекли 53,9% совокупных денежных средств, привлеченных МФО (+4,4 п. п. за год), почти половину средств, полученных от юридических лиц, и 60,6% средств, привлеченных от физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Обновлено вчера в 06:17
Финансы

Рубль замедлил рост после отмены встречи Путина и Трампа

Курс рубля замедлил темпы роста к доллару и евро после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он отменяет встречу с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине.
Обновлено вчера в 06:26
Финансы

Поведение рубля напоминает игрушку «Ванька-Встанька»

Россия, как и гипотетический «Ванька-Встанька», сумеет в очередной раз пережить и перебороть любые трудности и лишения, и снова встать в полный рост навстречу новым испытаниям.
Обновлено вчера в 02:25
Финансы

Банк Кореи впервые за год повысил ключевую ставку

Фото: TODAYonline Банк Кореи увеличил ключевую ставку с 1,5% до 1,75%.
Обновлено вчера в 02:18
Финансы

Убыток ВЭБа за 9 месяцев сократился до 69,6 млрд рублей

Объем и структура активов практически не изменились по сравнению с концом 2017 года (+0,3%). На кредитный портфель в структуре активов Группы приходится 52,2%. По сравнению c концом 2017 года кредитный портфель после вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки незначительно сократился на 16,9 млрд рублей (-0,9%) и составил 1 767,1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 07:59
Финансы

Парламент Дагестана принял в первом чтении бюджет на 2019 год

Бюджет Дагестана на 2019 год запланирован с профицитом в 457 млн рублей, об этом сегодня на сессии Народного собрания Дагестана заявил министр финансов республики Юнус Саадуев.
Обновлено вчера в 02:07
Финансы

Глава ФРС временно улучшил инвестиционные настроения

Накануне в рамках своего очередного выступления глава ФРС Д.Пауэлл дал крайне позитивный сигнал всем участникам рынка.
Обновлено 29 ноября в 06:45
Финансы

Казначейство РФ разместило на депозит в один банк 140 млрд р на 91дн

Объем предложения был 140 миллиардов рублей, спрос - 334,1 миллиарда, в аукционе участвовало семь кредитных организаций.
Обновлено вчера в 05:35
Финансы

Казагро привлек $1,2 млрд, разместив облигации на КАSЕ

В сообщении, опубликованном на сайте КАSЕ говорится, что участие в торгах принял один участник, имя которого не называется, который и стал владельцем всех бумаг.
Обновлено 29 ноября в 08:50
Финансы

Силуанов оценил зависимость рубля от нефти

Курс российской валюты почти не зависит от изменений цен на нефть.
Обновлено 29 ноября в 04:01
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