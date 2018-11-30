Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и новостей об отмене президентом США Дональдом Трампом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%.

Финансы Финансы Воронежцы взяли 25,7 млрд рублей на ипотеку с начала года С начала 2018 года в Воронежской области выдали 16 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 25,7 млрд рублей, сообщили в воронежском отделении главного управления Банка России по ЦФО.

Финансы Финансы «Газпром» привлек кредиты у Intesa и J.P. Morgan на €2,3 млрд Группа «Газпром» привлекла в октябре 2018 года кредиты у банков Intesa и J.P. Morgan на общую сумму €2,3 млрд, говорится в материалах газового холдинга.

Финансы Финансы На саммите G20 решится судьба новогоднего ралли Безусловно, если Китаю и Америке не удастся хоть на время приостановить набирающую обороты торговую войну, то в понедельник все мире фоновые рынки будут падать, но если удастся подписать хоть какое-то соглашение о перемирии, то появятся хорошие шансы для предновогоднего ралли в первой половине декабря.

Финансы Финансы НАК: Борьбой с теневой экономикой ЦБ стимулирует тайную скупку валюты Эксперт Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН рассказал о побочном эффекте борьбы Банка России с теневым сектором экономики.

Финансы Финансы Застрахованные вклады россиян превысили 27 трлн рублей Рост самих вкладов был чуть слабее, следует из расчётов АСВ, — плюс 947 млрд рублей или 3,6%. Таким образом, объём сбережений россиян в банках на 1 октября увеличился до 26,93 трлн рублей.

Финансы Финансы Половину объемов рынка микрокредитования обеспечивают МФК В первом полугодии 2018 года МФК привлекли 53,9% совокупных денежных средств, привлеченных МФО (+4,4 п. п. за год), почти половину средств, полученных от юридических лиц, и 60,6% средств, привлеченных от физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Финансы Финансы Рубль замедлил рост после отмены встречи Путина и Трампа Курс рубля замедлил темпы роста к доллару и евро после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он отменяет встречу с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине.

Финансы Финансы Поведение рубля напоминает игрушку «Ванька-Встанька» Россия, как и гипотетический «Ванька-Встанька», сумеет в очередной раз пережить и перебороть любые трудности и лишения, и снова встать в полный рост навстречу новым испытаниям.

Финансы Финансы Банк Кореи впервые за год повысил ключевую ставку Фото: TODAYonline Банк Кореи увеличил ключевую ставку с 1,5% до 1,75%.

Финансы Финансы Убыток ВЭБа за 9 месяцев сократился до 69,6 млрд рублей Объем и структура активов практически не изменились по сравнению с концом 2017 года (+0,3%). На кредитный портфель в структуре активов Группы приходится 52,2%. По сравнению c концом 2017 года кредитный портфель после вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки незначительно сократился на 16,9 млрд рублей (-0,9%) и составил 1 767,1 млрд рублей.

Финансы Финансы Парламент Дагестана принял в первом чтении бюджет на 2019 год Бюджет Дагестана на 2019 год запланирован с профицитом в 457 млн рублей, об этом сегодня на сессии Народного собрания Дагестана заявил министр финансов республики Юнус Саадуев.

Финансы Финансы Глава ФРС временно улучшил инвестиционные настроения Накануне в рамках своего очередного выступления глава ФРС Д.Пауэлл дал крайне позитивный сигнал всем участникам рынка.

Финансы Финансы Казначейство РФ разместило на депозит в один банк 140 млрд р на 91дн Объем предложения был 140 миллиардов рублей, спрос - 334,1 миллиарда, в аукционе участвовало семь кредитных организаций.

Финансы Финансы Казагро привлек $1,2 млрд, разместив облигации на КАSЕ В сообщении, опубликованном на сайте КАSЕ говорится, что участие в торгах принял один участник, имя которого не называется, который и стал владельцем всех бумаг.