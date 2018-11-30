Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и новостей об отмене президентом США Дональдом Трампом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%.

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Финансы Финансы Воронежцы взяли 25,7 млрд рублей на ипотеку с начала года С начала 2018 года в Воронежской области выдали 16 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 25,7 млрд рублей, сообщили в воронежском отделении главного управления Банка России по ЦФО.

Финансы Финансы Денежная база в РФ уменьшилась за неделю на 107 млрд рублей Объем денежной базы в РФ в узком определении за неделю с 16 по 23 ноября 2018 года уменьшился на 107,1 млрд рублей — с 10 трлн 334,8 млрд рублей до 10 трлн 227,7 млрд рублей.

Финансы Финансы НАК: Борьбой с теневой экономикой ЦБ стимулирует тайную скупку валюты Эксперт Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН рассказал о побочном эффекте борьбы Банка России с теневым сектором экономики.

Финансы Финансы ЦБ РФ продолжает следить за бурным ростом потребкредитования ЦБ РФ продолжает следить за ситуацией бурного роста потребительского кредитования, сообщила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Финансы Финансы Убыток ВЭБа за 9 месяцев сократился до 69,6 млрд рублей Объем и структура активов практически не изменились по сравнению с концом 2017 года (+0,3%). На кредитный портфель в структуре активов Группы приходится 52,2%. По сравнению c концом 2017 года кредитный портфель после вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки незначительно сократился на 16,9 млрд рублей (-0,9%) и составил 1 767,1 млрд рублей.

Финансы Финансы Рубль проведет декабрь в диапазоне 65–68 рублей – эксперт Сильной волатильности рубля в декабре не ожидается. Вероятнее всего, весь месяц доллар проведет в диапазоне 65−68 рублей.

Финансы Финансы «Аэрофлот» опубликовал сильные результаты за III квартал В результате EBITDA выросла на 7% до 40.5 млрд руб. Чистая прибыль авиакомпании составила 27.7 млрд руб. (+14.2% г/г).

Финансы Финансы Госдолг Северной Осетии на конец 2019 года составит 8,8 млрд Госдолг Северной Осетии на конец 2019 года прогнозируется 8, 877 млрд рублей.

Финансы Финансы Поведение рубля напоминает игрушку «Ванька-Встанька» Россия, как и гипотетический «Ванька-Встанька», сумеет в очередной раз пережить и перебороть любые трудности и лишения, и снова встать в полный рост навстречу новым испытаниям.

Финансы Финансы ЦБ намерен ввести обязательные нормативы для «Дом.рф» 29 ноября 2018 года стало известно, что Центробанк РФ решил ввести для госкорпорации «Дом.рф» обязательные нормативы достаточности капитала и максимального размера риска.

Финансы Финансы БКС: потенциал роста стоимости акций «Аэрофлота» составляет 6% Финансовые результаты «Аэрофлота» за III квартал 2018 года обнадежили аналитиков БКС: они не исключают роста стоимости акций компании до 120 рублей.

Финансы Финансы Глава ФРС временно улучшил инвестиционные настроения Накануне в рамках своего очередного выступления глава ФРС Д.Пауэлл дал крайне позитивный сигнал всем участникам рынка.

Финансы Финансы Казагро привлек $1,2 млрд, разместив облигации на КАSЕ В сообщении, опубликованном на сайте КАSЕ говорится, что участие в торгах принял один участник, имя которого не называется, который и стал владельцем всех бумаг.

Финансы Финансы Вкладчикам Уралтрансбанка вернули около 6 млрд рублей Вкладчикам Уралтрансбанка, лишенного лицензии, вернули около 5,87 млрд рублей, сообщает пресс-центр Уральского банка Сбербанка, через который выплачиваются компенсации.