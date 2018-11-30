Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%Интерфакс02:17
Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и новостей об отмене президентом США Дональдом Трампом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%.
Интерфакс02:17
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Финансы
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Финансы
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Финансы
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Финансы
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Финансы
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Обновлено вчера в 09:11
Финансы
Казагро привлек $1,2 млрд, разместив облигации на КАSЕ
В сообщении, опубликованном на сайте КАSЕ говорится, что участие в торгах принял один участник, имя которого не называется, который и стал владельцем всех бумаг.
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Финансы
Банк «Зенит» повысил ставки по вкладам в рублях и долларах
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Обновлено в 03:02
Финансы
На Ставрополье растёт популярность «синтетических» депозитов РСХБ
В сообщении банка уточняется, что всего на Ставрополье заключено 105 таких сделок с общим объёмом размещенных финансовых средств на сумму более восьми миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 03:33
Финансы
В Узбекистане планируют укрепить систему госуправления
Узбекистан и ОБСЕ обсудили перспективы сотрудничества >>> Среди конкретных шагов — проведение реформ финансовых рынков, авиационного сектора, развитие сферы ИКТ, дальнейшая либерализация торговой политики и экспорта, создание программы водосбережения.
Обновлено вчера в 02:53
Финансы
Аппетит к риску вернулся на крипторынок
Под впечатлением от состава участников конференции Consensus в Нью-Йорке и в надежде на приход институциональных инвесторов покупатели вновь главенствовали в среду: Причем число коротких позиций в BTCUSD на Bitfinex остается высоким, что говорит о ином характере роста.
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Финансы
Ставропольпромстройбанк в рамках акции выпускает бесплатные дебетовые карты
Ставропольпромстройбанк в рамках акции до 31 марта 2019 года предлагает бесплатно оформить дебетовые карты Visa Electron и Mastercard Standard сроком на 2 года в рублях, долларах США и евро.
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