Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и новостей об отмене президентом США Дональдом Трампом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%.

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

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