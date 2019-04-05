Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1%Интерфакс 04 апреля в 03:39
Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне ослабления ралли мировых площадок в ожидании новостей с торговых переговоров США-КНР, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1%, при этом просели акции ПАО "Полюс" после прошедшего SPO.
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Дневной обзор рынка акций 05.04.2019. Растущая нефть поддерживает российский рынок
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Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") после обнаружения фрагментов человеческого тела на Канонерском острове.
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В аэропорту в Стокгольме задержали подозреваемого в отмывании денег
Полиция безопасности аэропорта Арланда в Стокгольме в воскресенье задержала мужчину, в карманах куртки которого находилось 150 тысяч фунтов (около 175 тысяч евро) наличными, сообщает издание Aftonbladet.
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