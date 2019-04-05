Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1%Интерфакс 04 апреля в 03:39

Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне ослабления ралли мировых площадок в ожидании новостей с торговых переговоров США-КНР, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1%, при этом просели акции ПАО "Полюс" после прошедшего SPO.

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

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