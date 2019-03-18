Финансы

Индекс РТС на открытии торгов превысил 1200 пунктовТАСС вчера в 03:02

Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи превысил 1200 пунктов впервые с 25 февраля. Как свидетельствуют данные торгов, индекс увеличился на 0,61%, до 1204,05 пункта. Индекс Мосбиржи на 10:11 мск снизился на 0,28% и составил 2469,92 пункта.
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У российских индексов есть потенциал роста

Finam.Ruвчера в 11:40

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Интерфаксвчера в 03:18

Российский фондовый рынок начал неделю разнонаправленно

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Индекс РТС преодолел психологическую отметку 1200 пунктов

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Индекс РТС превысил психологическую отметку на открытии торгов

Газета.Ruвчера в 03:13

Московская биржа открылась разнонаправленно

Взгляд.рувчера в 03:12

Индекс РТС на открытии торгов превысил 1200 пунктов

ТАССвчера в 03:02
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Политика

Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV, что не собирается «варить кашу» с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 18:37
Армия и оружие

Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах моряков-подводников

Обновлено вчера в 23:06
Космос

На Венеру могут отправить аэростат с микроскопом для поиска бактерий

На Венеру в рамках российско-американской миссии может быть отправлен аэростат с микроскопом для поиска следов жизни, заявила ведущий научный сотрудник Института космических исследований Людмила Засова.
Обновлено в 00:46
Транспорт

Всегда с переправой: что даст Китаю мост через Амур

На будущий год в Благовещенске Через год после открытия моста Нижнеленинское – Тунцзян, весной 2020 года, откроют еще один мост через Амур в Китай.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Якутске прошло собрание общественности против нелегальной миграции

Обновлено вчера в 16:01
Хоккей

«Тампа» впервые выиграла регулярный чемпионат НХЛ

Обновлено вчера в 22:19
Политика

Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса почти во всех регионах страны, передает ТАСС со ссылкой на всеукраинскую общественную организацию "Передовые правовые инициативы".
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия

Бывший главврач Белогорской больницы найден мертвым

Бывший главный врач больницы Белогорска в Амурской области Михаил Данилов найден мертвым с огнестрельным ранением.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие

В США ушла под воду авиабаза с «самолетами судного дня»

Авиабаза возобновит свою работу 19 марта в 16:00 мск, добавил военный. https: / / www.facebook.com / 55.WG.Commander / posts / 2574278785920035 Напомним, на авиабазе Оффатт находятся самолеты, предназначенные для правительства и командования армии США на случай ядерной войны, также называемыми "самолетами судного дня".
Обновлено в 00:15
Происшествия

Экс-президента Перу задержали в Калифорнии

По данным агентства, Толедо был задержан за пьянство в одном из ресторанов округа Сан-Матео.
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес

Бывший муж Началовой прокомментировал ее смерть

Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист российской сборной и московского ЦСКА Евгений Алдонин в интервью программе "Пусть говорят" прокомментировал смерть артистки.
Обновлено вчера в 20:23
Политика

Путин подписал закон о борьбе с фейковыми новостями

Президент России Владимир Путин подписал законы о борьбе с недостоверной информацией и противодействии распространения информации, содержащей оскорбление государства и общества, следует из документов, размещенных на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

Более 40 школьников отравились газом в Казахстане

В Казахстане около 45 человек отравились природным газом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:42
Общество

Роспотребнадзор отчитался о помощи потребителям финуслуг за 2018 год

Роспотребнадзор за 2018 год выявил порядка 3,5 тысячи нарушений прав потребителей со стороны финансовых организаций.
Обновлено в 00:15
Происшествия

В правительстве Хабаровского края начались обыски

В правительстве Хабаровского края проходят обыски по уголовному делу о хищении более 10 миллиардов рублей в лесной сфере.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия

В «Шереметьево» самолет избежал столкновения с погрузчиком

Самолет авиарейса из Санкт-Петербурга в Москву ушел на второй круг при посадке в «Шереметьево» из-за погрузчика на взлетно-посадочной полосе (ВПП), сообщает «Фонтанка».
Обновлено вчера в 22:35
Политика

Минобороны передало Сахалинской области часть земель

Министерство обороны РФ передало в собственность Сахалинской области часть неиспользуемых земель.
Обновлено вчера в 22:12
Политика

Крым «опасен» для России, заявил Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Крым "опасен" для России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:56
Политика

Бизнес пожаловался президенту на неналоговые платежи

Бизнес пожаловался президенту на инициативу Министерства финансов России включить в Налоговый кодекс шесть основных неналоговых сборов — экологический, утилизационный и курортный, плату за негативное воздействие на окружающую среду, за проезд большегрузов по автодорогам («Платон») и использование связи.
Обновлено вчера в 08:19
Шоу-бизнес

Помощница Юлии Началовой рассказала о последнем разговоре с певицей

Обновлено вчера в 19:55
Экономика

Кто еще станет налоговым агентом по НДФЛ

Список налоговых агентов по НДФЛ пополнится. Соответствующие поправки разработаны в статью 226 НК.
Обновлено вчера в 07:45
Общество

Челябинского губернатора обвинили в антиконкурентных условиях

ФАС намерена передать в МВД и Генпрокуратуру решение по делу на 2,4 млрд рублей Федеральная антимонопольная служба России установила два антиконкурентных соглашения, заключенных между губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, министерством транспорта и дорожного хозяйства региона и АО «Южуралмост».
Обновлено вчера в 14:06
Общество

Мошенники снова взялись за пострадавших вкладчиков «Кэшбери»

Граждане России, которые уже пострадали от деятельности финансовой пирамиды, вложив свои деньги в «Кэшбери», снова оказались под прицелом мошенников.
Обновлено в 00:40
Политика

Россия потребует у США возвращения Ярошенко на Родину

Россия потребует передать российского заключенного Константина Ярошенко из Штатов для отбывания срока в стране гражданства.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

Волкер заявил о личной вражде между Путиным и Порошенко

Между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко есть «личная вражда», заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер во время видеобрифинга для журналистов.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

Следком намерен снова продлить арест фигурантам дела «Зимней вишни»

В ближайшие дни Центральный районный суд Кемерова рассмотрит несколько ходатайств следователей о продлении ареста фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне».
Обновлено вчера в 06:40
Общество

В Японии скоро запретят любое физическое наказание детей

Правительство Японии одобрило во вторник поправки к законодательству, которые запрещают во всех формах физические наказания детей как меру их воспитания.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в Утрехте задержан

Гёкмана Таниса, подозреваемого в стрельбе в нидерландском городе Утрехт, задержали.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия

Кокорин заявил, что не просил подарков на день рождения

Обновлено в 00:29
Политика

Экс-глава СБУ оценил возможность военного вторжения России на Украину

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено вчера в 21:11
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