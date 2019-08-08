Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 1-1,5%Интерфакс вчера в 03:21
К 10:01 индекс МосБиржи составил 2701,83 пункта (+1%), индекс РТС - 1304,28 пункта (+1,5%); цены основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2%. Доллар просел до 65,1 рубля (-0,24 рубля).
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Интервенция китайского ЦБ ослабила волнения, связанные с торговой войной
Татар-информ07 августа в 05:36
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:57, Вашингтон
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Кононов назвал главную проблему нынешнего «Спартака»
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Обновлено вчера в 15:50
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
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Авто
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Обновлено в 01:49
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При крушении лунного зонда «Берешит» могли остаться выжившие
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В последние 15 лет средний возраст рождения детей среди женщин «заметно растет» не только в России, но и во всем мире, отметил заведующий Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.
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Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
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В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
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Кардиохирург прояснил, как один бокал вина в день влияет на сердце
Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов рассказал, что нужно делать для сохранения здоровья сердца, передает РИА "Новости".
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