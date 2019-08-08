Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 1-1,5%Интерфакс вчера в 03:21

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К 10:01 индекс МосБиржи составил 2701,83 пункта (+1%), индекс РТС - 1304,28 пункта (+1,5%); цены основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2%. Доллар просел до 65,1 рубля (-0,24 рубля).
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