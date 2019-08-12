Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1%Интерфакс 03:36

Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips и индексов на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии, а также на новостях от агентства Fitch, повысившего суверенный рейтинг России на одну ступень; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1%.
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Fitch дарит российскому рынку надежду на дальнейший рост

Finam.Ru13:36

Рынок акций РФ вырос после повышения рейтинга РФ агентством Fitch

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Российский фондовый рынок начал неделю на подъеме

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ГЛАС.RU05:51

Индексы РФ завершили торги ростом

Банки.ру11:56

Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1%

Интерфакс03:36
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Политика

В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
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Экипировку российских лётчиков обновят после операции в Сирии

С учётом опыта операции в Сирии разгрузочный жилет российских лётчиков боевой авиации планируется модернизировать на случай, если им придётся катапультироваться над территорией противника.
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Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати, США, обыграв американку Элисон Риске.
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Профсоюзы предлагают сократить рабочую неделю с сохранением зарплаты

На Российской трехсторонней комиссии планируют рассмотреть идею о введении в России четырехдневной рабочей недели с сохранением оплаты труда.
Обновлено в 19:48
Общество

На Итурупе нашли артиллерийские орудия времен Второй мировой войны

Участники экспедиции Минобороны и Русского географического общества на острова Курильской гряды "Восточный бастион - Курильская гряда" на нашли острове Итуруп два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Обновлено в 20:26
Армия и оружие

Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области

США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Происшествия

В Сарове прошли похороны погибших при взрыве ракеты атомщиков

Похороны пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ), которые погибли при испытаниях ракеты на полигоне в Архангельской области, прошли в городе Сарове Нижегородской области, сообщил глава администрации города Алексей Голубев, передает ТАСС.
Обновлено в 08:06
Политика

Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра

Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено в 14:47
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Под Ачинском расформируют военный склад после взрывов боеприпасов

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Албон заменит Пьера Гасли в «Ред Булл», Квят остался в «Торо Россо»

Обновлено в 07:58
Армия и оружие

Вступили в силу изменения закона о военной ипотеке

Во вторник, 13 августа, вступили в силу изменения закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».
Обновлено в 20:44
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 21:04
Наука

Ученые предупредили о риске распространения опасной инфекции

Исследователи предупреждают об угрозе распространения бактериальной инфекции, которая приводит к заболеваниям пищеварительного тракта.
Обновлено в 19:46
Политика

Украинский политолог рассказал об идеологии партии Зеленского

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.
Обновлено в 22:25
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Космонавтам на МКС необходим душ, заявили в РАН

На орбитальных станциях "Салют-7" и "Мир" космонавты для мытья использовали душ.
Обновлено вчера в 20:08
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ЦСКА назвал диагнозы получивших травмы Чалова и Сигурдссона

Обновлено в 12:57
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Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества

Десятилетнего мальчика Алексея Мартыненко, который спасал от пожара детей в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, наградили орденом Мужества посмертно.
Обновлено в 22:58
Политика

В Венесуэле лишили иммунитета еще четырех оппозиционных депутатов

Национальное учредительное собрание Венесуэлы, лояльное президенту Николасу Мадуро, лишило иммунитета четырех депутатов оппозиционного парламента.
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Армия и оружие

Под Ростовом отыскали редкий танк

В Ростовской области, в городе Каменск-Шахтинский обнаружили уникальный танк "Ладога", который некогда весил 42 тонны.
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Общество

В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий

Изменения произойдут с 1 сентября 2020 года. Об этом рассказала министр просвещения Ольга Васильева в интервью Российской газете.
Обновлено вчера в 08:22
Политика

Госдума проведёт внеочередное заседание после массовых протестов

В понедельник, 12 августа, стало известно, что 19 августа Совет Госдумы проведёт внеочередное заседание по вопросу вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
Обновлено в 12:24
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Фестиваль «Цари и музы: опера при русском дворе» стартует в Москве

Музыкальный фестиваль «Цари и музы: опера при русском дворе» стартует в Музеях Московского Кремля 11 сентября.
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В жилом доме в Москве произошел взрыв газа

Обновлено в 11:55
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В Красноярске произошел крупный пожар на Енисейском рынке

В Красноярске 13 августа произошел пожар в торговом складе на Енисейском рынке.
Обновлено в 22:02
Происшествия

В Приморье нашли мертвой двухлетнюю девочку

Обновлено в 22:40
Здоровье

Названа самая сложная часть жизни в российской тюрьме

Низкое качество медицинского обслуживания является самой большой проблемой в жизни заключенного.
Обновлено в 13:06
Общество

Дети попросили забрать их домой из лагеря «Лесная сказка» под Рязанью

Обновлено в 02:10
Происшествия

Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы

Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
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Наука

2 500 000 неизвестных белков обнаружено в микрофлоре человека

В микрофлоре человека специалисты смогли найти примерно 2 500 000 неизвестных белков, сообщает информационно-новостное издание nplus1.ru.
Обновлено 10 августа в 15:09
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