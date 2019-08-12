Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1%Интерфакс 03:36
Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips и индексов на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии, а также на новостях от агентства Fitch, повысившего суверенный рейтинг России на одну ступень; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1%.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 20:06, Вашингтон
Армия и оружие
Индия официально признала С-400 лучшей системой ПВО в мире
Российская система противовоздушной обороны С-400, несмотря на всю критику индийских СМИ, считается в Индии лучшей в мире.
Обновлено в 18:49
Космос
Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter видео о подготовке робота "Федора" к полету на МКС, ролик сопровождает песня авторства самого Рогозина.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено в 15:35
Политика
Турпоток из России в Грузию снизился на 70%
Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%.
Обновлено в 20:02
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Обновлено в 12:24
Футбол
Семин оценил трансферную кампанию клубов РПЛ
Наставник "Локомотива" Юрий Семин дал оценку трансферным кампаниям клубов Российской премьер-лиги, передает "Вести.ru".
Обновлено в 18:07
Кино
Первая часть «Оно» повторно выйдет в российский прокат
Обновлено в 10:17
Технологии
Ученые рассказали о положительной стороне стресса и беспокойства
Люди обычно думают о стрессе и тревоге как о негативных понятиях, однако хоть они и могут достигать нездорового уровня, психологи давно знают, что эти чувства неизбежны и часто играют положительную, а не отрицательную роль в нашей повседневной жизни.
Обновлено вчера в 07:30
Политика
Власти США ужесточают правила выдачи грин-карт
Пресс-служба Белого дома США опубликовала распоряжение, которое позволяет американским властям отказывать в выдаче постоянного вида на жительство в Соединённых Штатах тем иммигрантам, которые по приезде полагаются на социальные выплаты от государства.
Обновлено в 16:22
Авто
АвтоВАЗ возобновил свою работу после корпоративного отпуска
Обновлено в 04:11
Происшествия
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве
20-летняя студентка из Воронежа умерла в Москве от неизвестной болезни. Врачи так и не смогли ей поставить диагноз.
Обновлено в 06:56
Экономика
Прибыль «Мосэнерго» упала за полгода более чем на 16%
Чистая прибыль ПАО «Мосэнерго» по МСФО составила по итогам I полугодия 2019 года 12,7 млрд рублей, что на 16,4% меньше результата аналогичного периода прошлого года, следует из отчета компании.
Обновлено в 11:00
Политика
В США вступил в силу запрет на закупку оборудования Huawei и ZTE
Запрет на закупку и использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE вступил в силу в Соединенных Штатах с 13 августа, сообщает пресс-служба Федерального реестра США.
Обновлено в 19:42
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
Общество
Опрос: россияне видят обман в уменьшении размера упаковок товаров
72% россиян указывают, что за последние пять лет объем и вес упаковок товаров уменьшились, однако цена на них сохранилась или даже увеличилась.
Обновлено в 13:34
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Роскомнадзор потребовал от издания «Батенька» удалить «Идеальный текст о смерти в результате самоубийства»
Роскомнадзор потребовал от издания «Батенька, да вы трансформер» удалить опубликованный четыре года назад текст, в котором журналист Петр Маняхин попытался написать «идеальный (с точки зрения Роскомнадзора) текст о добровольном расставании с жизнью».
Обновлено в 12:08
Общество
В камчатской Долине гейзеров открылся новый визит-центр
Обновлено в 02:11
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено вчера в 18:39
Наука
Ученые создали руку, которая чувствует боль и восстанавливает себя
Ученые создали руку, которая благодаря способности обнаружить повреждения и восстанавливать себя может сэкономить тысячи долларов.
Обновлено в 12:02
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети не признал вину
Подозреваемый в убийстве сводной сестры и стрельбы в мечети в пригороде Осло 21-летний мужчина не признает свою вину, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес.
Обновлено в 04:09
Интернет
Найдены новые способы отслеживать включённый режим инкогнито в Google Chrome 76
В выпуске Google Chrome 76 компания исправила проблему, которая позволяла веб-сайтам отслеживать, использует ли посетитель режим инкогнито.
Обновлено в 07:58
Политика
В Турции рассказали о поставках второй батареи С-400
Обновлено в 04:25
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:55
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Здоровье
Минюст создал проект приказа о паллиативной помощи заключенным
Министерство юстиции России создало проект приказа, в котором говорится об оказании паллиативной помощи отбывающим уголовное наказание гражданам.
Обновлено в 16:48