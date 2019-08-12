Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1%Интерфакс 03:36
Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips и индексов на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии, а также на новостях от агентства Fitch, повысившего суверенный рейтинг России на одну ступень; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:48, Вашингтон
Общество
Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей
По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено 10 августа в 20:58
Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Обнародовано видео применения ракетного комплекса «Кинжал»
Обновлено 10 августа в 10:11
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда
Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян с одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав, рассказал председатель правления ПФР Антон Дроздов.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
Лиза Галкина увлеклась йогой и научилась медитировать
Недавно супруг Аллы Пугачевой показал ролик, на котором запечатлена Лиза Галкина, которая научилась медитировать после увлечения йогой.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Супрун назвала правильный вариант своего имени
Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Транспорт
На железнодорожной части Крымского моста протестировали освещение
Строители проверили освещение железнодорожной части Крымского моста, включив примерно 150 светильников на 3 часа.
Обновлено в 04:37
Политика
Порошенко явился на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено 10 августа в 16:36
Политика
Бойцы «Азова» пригрозили выловить и наказать Порошенко
Бывшие бойцы батальона «Азов» Олег Толмачев, Дмитрий Кухарчук и Никита Макеев пообещали бывшему президенту Украины Петру Порошенко отправить его за решетку.
Обновлено в 03:55
Хоккей
Кучеров признан лучшим крайним форвардом НХЛ по версии NHL Network
Журналисты NHL Network признали российского нападающего «Тампа-Бэй» Никиту Кучерова лучшим крайним форвардом НХЛ.
Обновлено в 04:10
Теннис
Медведев впервые поднялся на восьмое место в рейтинге ATP
Российский теннисист Даниил Медведев, дошедший до финала турнира серии «Мастерс» в Монреале, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю, посеянному под первым номером, поднялся в опубликованном 12 августа обновленном рейтинге ATP на восьмое место, что является лучшим результатом 23-летнего теннисиста в карьере.
Обновлено в 02:41
Футбол
Назаров написал песню, в которой восхваляет «Спартак»
Актёр театра и кино, болельщик московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Назаров прокомментировал победу команды над грозненским «Ахматом» со счётом 3:1 в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), опубликовав в своём Instagram стихотворение.
Обновлено в 03:34
Экономика
ЦБ выпустит монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
В понедельник, 12 августа, Банк России выпускает памятные монеты, посвященные мультфильму "Бременские музыканты", серии "Российская (советская) мультипликация".
Обновлено в 04:40
Происшествия
Супертайфун «Лекима» в Китае унес жизни 43 человек
Сорок три человека погибли и 17 пропали без вести – таков предварительный итог обрушившегося два дня назад на Восточный Китай тайфуна «Лекима».
Обновлено в 01:46
Экономика
«Ъ»: Сбербанку отказали в льготах для Антипинского НПЗ
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о дополнительных льготах для Антипинского НПЗ, принадлежащего совместному предприятию банка и отраслевых инвесторов.
Обновлено в 01:55
Политика
Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов
Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Кино
Жители Якутска вручили Джорджу Мартину «народный Оскар»
Писателю Джорджу Мартину, автору литературного цикла «Песнь Льда и Огня», на основе которого сняли сериал «Игра престола», через его личного помощника вручили статуэтку Элляя-Джона Сноу.
Обновлено в 02:08
Гаджеты
Samsung и Xiaomi представили 108-мегапиксельный сенсор камеры
Samsung ISOCELL Bright HMX представляет собой 108-мегапиксельный сенсор для смартфонов, созданный в результате тесного сотрудничества южнокорейского производителя с Xiaomi.
Обновлено в 03:36
Общество
Условия выделения жилья детям-сиротам предложили изменить
В Госдуму внесли законопроект, предлагающий разрешить выделять в одном многоквартирном доме более 25% квартир для детей-сирот в населенных пунктах, где проживают менее 500 тысяч человек.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Вологодской области три человека погибли при пожаре на даче
Три человека, по предварительным данным, погибли при пожаре в дачном доме в селе Бурцево Вологодской области, сообщили РИА Новости в понедельник в Единой дежурной диспетчерской службе Усть-Кубинского района.
Обновлено в 03:27
Общество
Никита Белых рассказал о работе в колонии
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осуждённый за получение взятки, в разговоре с RT рассказал о том, чем занимается в колонии.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Мумию мужчины в чехле для сноуборда нашла полиция в Москве
Мумия мужчины в чехле для сноуборда была обнаружена в гаражном боксе на улице Дубнинская на севере Москвы в воскресенье, 11 августа.
Обновлено в 03:29
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31