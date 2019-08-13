Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1%Интерфакс вчера в 03:36

Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips и индексов на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии, а также на новостях от агентства Fitch, повысившего суверенный рейтинг России на одну ступень; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1%.
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Российский рынок акций начал торги в «красной зоне»

Росбалт03:49

Индекс мосбиржи снижается на 0,3% в начале торгов

Газета.Ru03:15

Рынок открылся продажами

Finam.Ru03:16

Рынок акций РФ понижается в начале дня на негативных внешних сигналах

ПРАЙМ03:14

Рынок акций РФ утром проседает вслед за миром, растут бумаги золотодобытчиков

Финмаркет05:01

Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,2-0,3%

Интерфакс03:20

Фондовый рынок РФ начал работу с роста котировок

ГЛАС.RUвчера в 05:51
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Политика

Reuters назвал нового посла США в России

Президент США Дональд Трамп планирует назначить новым послом в России Стивена Бигана.
Обновлено вчера в 22:29
Общество

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Политика

Депутат Рады Высоцкий призвал взрывать украинские телеканалы ракетами

Депутат Верховной Рады восьмого созыва Сергей Высоцкий, который не прошел в следующий парламент, заявил, что все, что украинские телеканалы, которые он считает пророссийскими, нужно взорвать противотанковой ракетой.
Обновлено в 07:39
Политика

Песков оценил общение Путина и Зеленского

Обновлено в 06:48
Политика

Украина объявила российского дипломата персоной нон грата

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране.
Обновлено в 07:44
Общество

В Госдуме назвали плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Эвакуация планируется в Нёноксе под Северодвинском

Ранее News.ru писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальные заявления, а не на информацию СМИ о взрыве на полигоне под Северодвинском.
Обновлено в 06:58
Политика

Путин встретится со строителями трассы «Таврида» в Крыму

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, планируется, что российский лидер встретится с подрядчиками строительства трассы "Таврида" и посетит открытие фестиваля "Опера в Херсонесе".
Обновлено в 06:48
Политика

Замглавы МВД Киргизии уволен за предательство интересов милиции

«По итогам служебного расследования за предательство интересов кыргызской милиции и утери доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Кыргызской Республики Курсана Асанова», — приводит ТАСС сообщение сообщении пресс-службы МВД Киргизии.
Обновлено в 07:51
Автоспорт

«Ред Булл» заменит Гасли на Албона

Обновлено вчера в 06:47
Финансы

Аргентинская биржа пережила историческое падение

Аргентинский биржевой индекс Merval в понедельник, 12 августа, обвалился на 38 процентов на фоне публикации результатов праймериз, по итогам которых фаворитом выборов в стране оказался не действующий президент, а оппозиционер Альберто Фернандес.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве

Обновлено в 02:35
Армия и оружие

Советский «танк-лимузин» стал музейным экспонатом

Сохранившаяся «Ладога» станет экспонатом парка «Патриот» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.
Обновлено в 05:18
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия

Фигуранта дела об акции 27 июля Васильева вновь госпитализировали

Режиссера Дмитрия Васильева, подозреваемого по делу о массовых беспорядках, возбужденного после акции протеста в Москве 27 июля, госпитализировали в отделение эндокринологии больницы №20.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие

Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник»

Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».
Обновлено вчера в 15:21
Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»

В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Политика

Возглавлявший ОМОН сенатор раскритиковал силовиков на акциях в Москве

Обновлено в 05:41
Футбол

Семин прокомментировал награждение орденом Александра Невского

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин рассказал о впечатлениях от награждения орденом Александра Невского, передает Sport24.
Обновлено в 07:24
Общество

Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте

Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Неизвестные пригрозили отравить продукты в российских гипермаркетах

Обновлено в 07:05
Политика

Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку по-русски

Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко, Михаил, признался журналистам, что любит украинский язык всем сердцем, но говорит на русском.
Обновлено в 06:56
Происшествия

В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника

В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Кино

Disney может выпустить сиквел «Аладдина»

Обновлено в 04:09
Общество

В аэропорту Гонконга отменили все рейсы

Все рейсы отменили в международном аэропорту Гонконга после проникновения в здание аэропорта тысячи протестующих против действий властей Китая, пишет в понедельник, 12 августа, Guardian.
Обновлено вчера в 07:59
Армия и оружие

После операции в Сирии решено модернизировать экипировку летчиков

Принято решение модернизировать экипировку летчиков боевой авиации, учитывая опыт операции в Сирии, сообщил гендиректор – главный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.
Обновлено вчера в 21:13
Армия и оружие

Транспортник Ил-112В пройдет испытания на прочность

Специалисты завершили сборку второго образца перспективного военно-транспортного самолета Ил-112В, предназначенного для испытаний на прочность.
Обновлено в 05:50
Политика

Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам

Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Общество

В Турции из-за лесных пожаров на острове Мармара эвакуируют туристов

Обновлено в 05:42
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