Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1%Интерфакс вчера в 03:36
Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips и индексов на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии, а также на новостях от агентства Fitch, повысившего суверенный рейтинг России на одну ступень; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1%.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:01, Вашингтон
Политика
Reuters назвал нового посла США в России
Президент США Дональд Трамп планирует назначить новым послом в России Стивена Бигана.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Политика
Депутат Рады Высоцкий призвал взрывать украинские телеканалы ракетами
Депутат Верховной Рады восьмого созыва Сергей Высоцкий, который не прошел в следующий парламент, заявил, что все, что украинские телеканалы, которые он считает пророссийскими, нужно взорвать противотанковой ракетой.
Обновлено в 07:39
Политика
Песков оценил общение Путина и Зеленского
Обновлено в 06:48
Политика
Украина объявила российского дипломата персоной нон грата
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране.
Обновлено в 07:44
Общество
В Госдуме назвали плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Эвакуация планируется в Нёноксе под Северодвинском
Ранее News.ru писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальные заявления, а не на информацию СМИ о взрыве на полигоне под Северодвинском.
Обновлено в 06:58
Политика
Путин встретится со строителями трассы «Таврида» в Крыму
Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, планируется, что российский лидер встретится с подрядчиками строительства трассы "Таврида" и посетит открытие фестиваля "Опера в Херсонесе".
Обновлено в 06:48
Политика
Замглавы МВД Киргизии уволен за предательство интересов милиции
«По итогам служебного расследования за предательство интересов кыргызской милиции и утери доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Кыргызской Республики Курсана Асанова», — приводит ТАСС сообщение сообщении пресс-службы МВД Киргизии.
Обновлено в 07:51
Автоспорт
«Ред Булл» заменит Гасли на Албона
Обновлено вчера в 06:47
Финансы
Аргентинская биржа пережила историческое падение
Аргентинский биржевой индекс Merval в понедельник, 12 августа, обвалился на 38 процентов на фоне публикации результатов праймериз, по итогам которых фаворитом выборов в стране оказался не действующий президент, а оппозиционер Альберто Фернандес.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
Советский «танк-лимузин» стал музейным экспонатом
Сохранившаяся «Ладога» станет экспонатом парка «Патриот» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.
Обновлено в 05:18
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия
Фигуранта дела об акции 27 июля Васильева вновь госпитализировали
Режиссера Дмитрия Васильева, подозреваемого по делу о массовых беспорядках, возбужденного после акции протеста в Москве 27 июля, госпитализировали в отделение эндокринологии больницы №20.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник»
Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Футбол
Семин прокомментировал награждение орденом Александра Невского
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин рассказал о впечатлениях от награждения орденом Александра Невского, передает Sport24.
Обновлено в 07:24
Общество
Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте
Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.
Обновлено в 04:36
Политика
Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку по-русски
Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко, Михаил, признался журналистам, что любит украинский язык всем сердцем, но говорит на русском.
Обновлено в 06:56
Происшествия
В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника
В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Кино
Disney может выпустить сиквел «Аладдина»
Обновлено в 04:09
Общество
В аэропорту Гонконга отменили все рейсы
Все рейсы отменили в международном аэропорту Гонконга после проникновения в здание аэропорта тысячи протестующих против действий властей Китая, пишет в понедельник, 12 августа, Guardian.
Обновлено вчера в 07:59
Армия и оружие
После операции в Сирии решено модернизировать экипировку летчиков
Принято решение модернизировать экипировку летчиков боевой авиации, учитывая опыт операции в Сирии, сообщил гендиректор – главный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.
Обновлено вчера в 21:13
Армия и оружие
Транспортник Ил-112В пройдет испытания на прочность
Специалисты завершили сборку второго образца перспективного военно-транспортного самолета Ил-112В, предназначенного для испытаний на прочность.
Обновлено в 05:50
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00