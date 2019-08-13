Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1%Интерфакс вчера в 03:36
Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips и индексов на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии, а также на новостях от агентства Fitch, повысившего суверенный рейтинг России на одну ступень; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1%.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:32, Вашингтон
Политика
В Кремле прокомментировали протестные акции в Москве
Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, но в Кремле не воспринимают их как нечто, из ряда вон выходящее, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:25
Экономика
Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров
Рослесхоз из резервного фонда правительства получит почти 1,9 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено в 05:47
Авто
Россия с 1 сентября снизит ввозные пошлины на иномарки
Обновлено вчера в 08:01
Здоровье
Роботы начнут приглашать сахалинцев на диспансеризацию с 14 августа
Роботизированная система по записи пациентов на бесплатное медицинского обследование заработает в Сахалинской области со среды, 14 августа.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
В России создают боевой снегоболотоход
Как ранее сообщали «Кубанские новости», в России на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1» разрабатывают новый легкий плавающий танк.
Обновлено в 06:12
Политика
Песков прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках США
Для Кремля не стали новостью слова президента США Дональда Трампа о ракетных разработках Соединенных Штатов, было бы странно, если бы это не делалось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:16
Общество
Кварталы у собора Парижской Богоматери очистят от свинца
В Париже начали большую операцию по очищению кварталов, прилегающих к собору Парижской Богоматери, от загрязнения свинцом.
Обновлено в 03:27
Кино
Мадс Миккельсен приедет на Comic Con Russia
Организаторы Comic Con Russia объявили, что одним из специальных гостей фестиваля станет Мадс Миккельсен.
Обновлено в 05:34
Единоборства
Чемпионка UFC Шевченко ответила на вызов на межгендерный бой от Сехудо
Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Валентина Шевченко заявила, что готова провести межгендерный поединок с обладателем титула организации в легчайшей и наилегчайшей весовых категориях среди мужчин Генри Сехудо.
Обновлено в 05:59
Политика
В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России
Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России.
Обновлено в 04:57
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Авто
Электрический Camaro для дрэг-рейсинга стал лотом аукциона
Электрокар eCOPO стал первыми авто GM, получившим 800-вольтовую аккумуляторную батарею.
Обновлено в 04:02
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы
Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Политика
В Киеве обосновали позицию по водной блокаде Крыма
Все претензии России на воду из Днепра для снабжения Крыма не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы, утверждает представитель украинского президента Антон Кориневич, комментируя напоминание российских властей о праве жителей полуострова на днепровскую воду.
Обновлено в 04:48
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Обновлено вчера в 04:50
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика
Аксенов рассказал Путину об итогах крымской «пятилетки»
Обновлено вчера в 08:41
Политика
В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму
В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Обновлено в 02:35
Футбол
Быстров: Верю в «Краснодар», но шансов на победу мало
Обновлено в 05:16
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней
Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Кино
Гоблин озвучит фильмы для «Ростелекома»
Дмитрий Пучков (известный под псевдонимом Гоблин) займётся переводом и озвучкой 11-ти фильмов для «Ростелекома».
Обновлено в 05:20
Общество
Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте
Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Британские ВВС подняли истребители для сопровождения российских Ту-142
В минобороны Британии заявили, что истребители британских ВВС Typhoon сопроводили два российских самолета Ту-142 вблизи воздушного пространства Великобритании.
Обновлено в 05:27
Космос
Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче
Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
Обновлено вчера в 05:15
Шоу-бизнес
Ольга Бузова назвала себя блокадницей
Певица и ведущая Ольга Бузова выложила в свой аккаунт в Instagram новое видео. На нем она в купальнике сидит за столом и облизывает тарелку.
Обновлено в 05:37
Общество
Сотрудники Росгвардии требуют обеспечить их жильем
Боец спецподразделения ОМОН рассказал изданию, что уже несколько лет стоит в очереди на выплату для приобретения жилья.
Обновлено в 05:04
Технологии
Verizon продает сервис блогов Tumblr владельцу WordPress
Сервис микроблогов Tumblr был продан компании Automattic, разработчику и владельцу системы управления контентом WordPress.
Обновлено в 05:32
Общество
В России изменились правила передачи прав на недвижимость
В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено в 03:32